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대전 안전공업 참사 추모식 9일 거행

입력:2026-05-08 09:17
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대형 화재가 발생한 대전 대덕구 안전공업 화재현장. 연합뉴스

74명의 사상자를 낸 대전 안전공업 화재 참사 희생자들을 기리기 위한 추모식이 9일 대덕구 문평근린공원에서 열다.

유가족 측이 주관하는 이번 추모식은 고인을 추모하고 시민이 함께 기억하고 애도하는 자리로 마련됐다.

유가족을 비롯해 정부, 대전시, 대덕구 관계자 등이 참석한다.


도사, 분향 및 헌주, 추모편지 낭독, 추모공연, 위패 봉송 등 순으로 진행된다.

대전시 관계자는 8일 “희생자들을 기억하고 유가족과 시민이 서로를 위로하는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다”며 “앞으로 유사 사고를 막기 위한 안전관리 대책도 지속해 강화해 나가겠다”고 말했다.

안전공업 화재 참사는 지난 3월 20일 오후 1시17분쯤 자동차 부품회사인 대덕구 문평동 안전공업에서 발생했다. 이 사고로 업체 직원 14명이 숨지고, 60명이 중경상을 입었다.


대전=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr

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