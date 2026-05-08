KEIT, 캐나다 PROMPT와 산업기술 협력 MOU 체결
AI·양자컴퓨팅 등 미래 전략기술 글로벌 공동 R&D 기반 마련
한국산업기술기획평가원(KEIT)이 인공지능(AI)과 양자컴퓨팅 등 미래 전략기술 분야의 글로벌 협력 네트워크 강화에 나선다.
KEIT는 현지시간 5월 6일 캐나다 오타와에서 캐나다 퀘벡 주 정부 산하 R&D 펀딩기관인 프롬프트(PROMPT)와 산업기술 혁신 및 R&D 협력 파트너십에 관한 포괄적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 AI와 양자컴퓨팅 등 첨단 기술 분야에서 양국 간 산업기술 협력을 확대하고, 글로벌 공동 R&D 추진을 위한 기반을 마련하기 위해 추진됐다.
양 기관은 이번 MOU를 계기로 R&D 기획·평가 사례 교류, 양국 산학연 공동 R&D 발굴 및 지원, 미래 전략기술 협력 의제 발굴 등을 중점적으로 추진할 계획이다.
캐나다 퀘벡주는 세계적인 AI 및 차세대 통신 연구 역량을 보유한 혁신 거점으로, 이번 협력을 통해 국내 산업기술 R&D의 글로벌 위상이 한층 높아질 것으로 기대된다.
서용원 KEIT 원장직무대행은 “이번 협약은 한-캐나다 산업기술 협력의 기틀을 마련했다는 점에서 의의가 크다”며, “양국 펀딩기관 간 협력을 통해 국내 R&D의 글로벌 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 강조했다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
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