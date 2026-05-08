이란의 호르무즈 해협의 케슘 섬의 선착장 일부를 타깃으로 7일(현지시간) 이란 무장군과 ‘적군’ 사이에 총격전이 벌어졌다고 이란 반관영 파르스 통신 등이 보도했다.
그 이상의 자세한 보도는 나오지 않았으며 미국도 아직 직접 언급을 하지 않고 있다.
CBS뉴스에 따르면 7일 이란 언론들은 남부 반다르아바스와 해협 일대, 특히 케슘섬 주변에서 잇따른 폭발이 감지됐다고 보도했다.
이란 국영 방송 IRIB에 따르면 케슘섬 바흐만 부두에서 발생한 폭발은 이란군과 적대 세력 간 교전 과정에서 일어난 것으로 전해졌다. 다른 현지 매체들도 비슷한 시간대에 폭발 소식과 함께 군사적 충돌 정황을 일제히 전했다.
케슘 섬은 페르시아 만에서 가장 큰 이란의 섬이다. 인구 15만 명의 이 섬에는 해수 담수화 공장이 있는 것으로 알려져 있다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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[속보] “이란 무장군, 적군과 총격전” 호르무즈 케슘섬 부두
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