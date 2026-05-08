호르무즈 해협 일대에서 미군의 군사행동에 따른 폭음이 관측됐다고 이란 매체들이 7일(현지시간) 보도했다.
이란 반관영 메흐르 통신은 이날 오후 10시쯤 이란 남부 반다르아바스와 인근 호르무즈 해협의 게슘섬 일대에서 정체를 알 수 없는 폭발음이 들렸다고 보도했다.
한 소식통은 반다르아바스에서 무인항공기(드론) 2기가 격추됐으며, 게슘섬 상황과는 별도라고 메흐르에 전했다.
이란 사법부가 운영하는 미잔 통신은 “이란군과 적군의 교전 중 게슘섬의 바흐만 부두가 공격 대상이 된 것으로 나타났다”고 보도했다.
국영 IRIB 방송은 “미군이 이란 유조선을 공격했으며, 이후 호르무즈 해협에 있던 적군이 이란의 미사일 공격을 받아 피해를 입고 후퇴했다”며 미군 함정이 미사일의 표적이었다고 언급했다.
이와 관련해 미국 측에서는 아직 입장이 나오지 않았다.
전날까지만 해도 미국과 이란이 종전안을 담은 1쪽 분량의 양해각서(MOU) 체결에 근접했다는 미국 매체 악시오스 등의 보도가 이어졌다. 그러나 이날 호르무즈 해협에서 재차 충돌 정황이 포착되면서 긴장이 다시 고조되는 분위기다.
이란의 종전 협상 대표단을 이끄는 모하마드 바게르 갈리바프 의회의장은 이날 성명에서 미국을 겨냥해 “상투적인 ‘가짜 악시오스’(Fauxios) 작전으로 되돌아갔다”고 지적하며 협상 진전 전망을 일축했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
[속보] “이란군, 적 드론 2기 격추”… 호르무즈 충돌 정황
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사