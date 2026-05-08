클라라 주미 강 “김선욱은 음악 파트너로서 영감 주는 존재”

오는 19~30일 서울 등 11개 도시 투어 공연… 국내선 5년 만의 듀오 무대

바이올리니스트 클라라 주미 강이 7일 서울 종로구 크레디아 클래식클럽에서 열린 ‘클라라 주미 강 & 김선욱 듀오 리사이틀’ 기자간담회에서 취재진의 질문에 답하고 있다. (c)크레디아

“김선욱 피아니스트와는 연주할 때 미리 약속하지 않아도 음악을 어떻게 그려갈지 서로 예상할 수 있어요.”



세계 정상급 바이올리니스트 클라라 주미 강(38)이 7일 종로구 크레디아 클래식클럽에서 열린 ‘클라라 주미 강 & 김선욱 듀오 리사이틀’ 기자간담회에서 이같이 말했다. 두 연주자는 지난 2021년 베토벤 바이올린 소나타 전곡 앨범 발매 및 투어공연 이후 5년 만에 국내에서 듀오 무대를 가진다. 김선욱은 8~9일 서울시향의 정기 연주회의 지휘와 협연이 예정돼 있어서 이날 기자간담회엔 불참했다. 클라라 주미 강은 “김선욱은 음악계 동료 중에서도 음악에 대한 열정으로 손꼽히는 사람이다. 그런 사람이 주변에 있는 것만으로도 영감을 받는다”고 피력했다.



클라라 주미 강은 한국을 대표하는 바이올리니스트로 국제무대에서 활발하게 활동하고 있다. 그리고 김선욱(38)은 동 세대 뛰어난 피아니스트 중 한 명으로 2021년부터 지휘자도 겸하고 있다. 두 사람은 오는 23일 예술의전당 콘서트홀을 포함해 오는 19~30일 전국 11개 도시를 순회한다. 베토벤을 비롯해 레스피기, 바인베르크, 리하르트 슈트라우스에 이르는 레퍼토리를 통해 고전에서 낭만, 20세기에 걸친 소나타의 흐름을 조망한다. 지난해 독일 베를린과 올해 미국 LA에서 이 프로그램을 선보여 호평받았던 두 사람은 올 8월 스위스 베르비에 페스티벌 무대에서 설 예정이다.



‘클라라 주미 강 & 김선욱 듀오 리사이틀’ 서울 공연 포스터

클라라 주미 강은 “이번 리사이틀과 같은 프로그램을 해외에서 몇 차례 진행했던 터라 한국에서도 선보이고 싶었다”면서 “선욱 씨는 원래 피아노를 통해 관현악적인 느낌을 잘 살리는 연주자다. 선욱 씨와 실내악을 함께한 해외 연주자들도 오케스트라를 듣는 것 같다고 말하곤 했다. 그동안 지휘 경험이 쌓인 선욱 씨의 연주는 예전보다 훨씬 더 웅장하고 폭넓다”고 밝혔다.



클라라 주미 강과 김선욱은 2020년 베토벤 바이올린 소나타 전곡 앨범을 녹음한 뒤 6년째 듀오로 꾸준히 무대에 섰다. 함께 연주하면서 음악적으로 충돌할 때 어떻게 조율하는지 궁금해진다. 클라라 주미 강은 “선욱 씨와 합이 좋은 편이긴 하지만 가끔 충돌할 때도 있다. 선욱 씨가 기본적으로 자신의 색깔이 강한 연주자인 데다 바이올린은 화성이 있는 피아노와 달리 단선율이기 때문에 내가 선욱 씨를 따라가게 되는 것 같다”고 웃었다.



바이올리니스트 클라라 주미 강이 7일 서울 종로구 크레디아 클래식클럽에서 열린 ‘클라라 주미 강 & 김선욱 듀오 리사이틀’ 기자간담회에서 연주를 선보이고 있다. (c)크레디아

남들 보기엔 강행군인 투어를 그다지 힘들어하지 않는 것은 두 사람의 공통점. 이번 국내 투어는 12일간 공연장이 쉬는 월요일을 빼고 매일매일 공연이 있다. 클라라 주미 강은 “나와 선욱 씨가 체력이 좋아서 연주를 힘들어하지 않는다. 그래서 기획사 측에 투어를 하루도 쉬고 싶지 않다고 얘기했을 정도”라면서 “내 경우 이번 투어뿐만 아니라 독주회나 오케스트라와 함께 하는 투어에서도 연주할수록 에너지가 오히려 올라간다. 저와 선욱 씨의 합도 투어가 계속될수록 좋아질 것 같다”고 말했다.



한편 이번 투어 이후 클라라 주미 강에겐 매우 중요한 무대가 기다리고 있다. 오는 8월 라인가우 페스티벌에서 거장 지휘자 다니엘 바렌보임과 베토벤 협주곡을 협연하는 일정이다. 그는 “12살 때 바렌보임이 지휘하는 시카고 심포니와 협연하기로 했는데, 연주 한 달 전 내 손가락 부상으로 무산됐다. 그리고 지난해엔 바렌보임이 창단한 웨스트이스턴 디반 오케스트라와 유럽과 중국 투어를 했는데, 건강이 좋지 않은 바렌보임을 대신해 주빈 메타가 지휘했다. 바렌보임과는 결국 협연 기회가 없을 것으로 생각했다가 오는 8월 마침내 함께할 수 있어서 기쁘다”면서 “바렌보임, 메타 그리고 샤를 뒤투아 등 90세 가까운 원로 지휘자들 음악 인생의 마지막 장에 내가 함께한다는 것이 얼마나 영광스럽고 감격스러운지 모르겠다. 내가 시간이 흘러 60대가 되면 이들 원로 거장들을 얼마나 그리워할지 벌써 상상이 된다. 그래서 지금이 너무 행복하다”고 피력했다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “김선욱 피아니스트와는 연주할 때 미리 약속하지 않아도 음악을 어떻게 그려갈지 서로 예상할 수 있어요.”세계 정상급 바이올리니스트 클라라 주미 강(38)이 7일 종로구 크레디아 클래식클럽에서 열린 ‘클라라 주미 강 & 김선욱 듀오 리사이틀’ 기자간담회에서 이같이 말했다. 두 연주자는 지난 2021년 베토벤 바이올린 소나타 전곡 앨범 발매 및 투어공연 이후 5년 만에 국내에서 듀오 무대를 가진다. 김선욱은 8~9일 서울시향의 정기 연주회의 지휘와 협연이 예정돼 있어서 이날 기자간담회엔 불참했다. 클라라 주미 강은 “김선욱은 음악계 동료 중에서도 음악에 대한 열정으로 손꼽히는 사람이다. 그런 사람이 주변에 있는 것만으로도 영감을 받는다”고 피력했다.클라라 주미 강은 한국을 대표하는 바이올리니스트로 국제무대에서 활발하게 활동하고 있다. 그리고 김선욱(38)은 동 세대 뛰어난 피아니스트 중 한 명으로 2021년부터 지휘자도 겸하고 있다. 두 사람은 오는 23일 예술의전당 콘서트홀을 포함해 오는 19~30일 전국 11개 도시를 순회한다. 베토벤을 비롯해 레스피기, 바인베르크, 리하르트 슈트라우스에 이르는 레퍼토리를 통해 고전에서 낭만, 20세기에 걸친 소나타의 흐름을 조망한다. 지난해 독일 베를린과 올해 미국 LA에서 이 프로그램을 선보여 호평받았던 두 사람은 올 8월 스위스 베르비에 페스티벌 무대에서 설 예정이다.클라라 주미 강은 “이번 리사이틀과 같은 프로그램을 해외에서 몇 차례 진행했던 터라 한국에서도 선보이고 싶었다”면서 “선욱 씨는 원래 피아노를 통해 관현악적인 느낌을 잘 살리는 연주자다. 선욱 씨와 실내악을 함께한 해외 연주자들도 오케스트라를 듣는 것 같다고 말하곤 했다. 그동안 지휘 경험이 쌓인 선욱 씨의 연주는 예전보다 훨씬 더 웅장하고 폭넓다”고 밝혔다.클라라 주미 강과 김선욱은 2020년 베토벤 바이올린 소나타 전곡 앨범을 녹음한 뒤 6년째 듀오로 꾸준히 무대에 섰다. 함께 연주하면서 음악적으로 충돌할 때 어떻게 조율하는지 궁금해진다. 클라라 주미 강은 “선욱 씨와 합이 좋은 편이긴 하지만 가끔 충돌할 때도 있다. 선욱 씨가 기본적으로 자신의 색깔이 강한 연주자인 데다 바이올린은 화성이 있는 피아노와 달리 단선율이기 때문에 내가 선욱 씨를 따라가게 되는 것 같다”고 웃었다.남들 보기엔 강행군인 투어를 그다지 힘들어하지 않는 것은 두 사람의 공통점. 이번 국내 투어는 12일간 공연장이 쉬는 월요일을 빼고 매일매일 공연이 있다. 클라라 주미 강은 “나와 선욱 씨가 체력이 좋아서 연주를 힘들어하지 않는다. 그래서 기획사 측에 투어를 하루도 쉬고 싶지 않다고 얘기했을 정도”라면서 “내 경우 이번 투어뿐만 아니라 독주회나 오케스트라와 함께 하는 투어에서도 연주할수록 에너지가 오히려 올라간다. 저와 선욱 씨의 합도 투어가 계속될수록 좋아질 것 같다”고 말했다.한편 이번 투어 이후 클라라 주미 강에겐 매우 중요한 무대가 기다리고 있다. 오는 8월 라인가우 페스티벌에서 거장 지휘자 다니엘 바렌보임과 베토벤 협주곡을 협연하는 일정이다. 그는 “12살 때 바렌보임이 지휘하는 시카고 심포니와 협연하기로 했는데, 연주 한 달 전 내 손가락 부상으로 무산됐다. 그리고 지난해엔 바렌보임이 창단한 웨스트이스턴 디반 오케스트라와 유럽과 중국 투어를 했는데, 건강이 좋지 않은 바렌보임을 대신해 주빈 메타가 지휘했다. 바렌보임과는 결국 협연 기회가 없을 것으로 생각했다가 오는 8월 마침내 함께할 수 있어서 기쁘다”면서 “바렌보임, 메타 그리고 샤를 뒤투아 등 90세 가까운 원로 지휘자들 음악 인생의 마지막 장에 내가 함께한다는 것이 얼마나 영광스럽고 감격스러운지 모르겠다. 내가 시간이 흘러 60대가 되면 이들 원로 거장들을 얼마나 그리워할지 벌써 상상이 된다. 그래서 지금이 너무 행복하다”고 피력했다.장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지