ÅäÁ¾ ºò4°¡ 89Á¡ ÇÕÀÛ¡¦¡®½´ÆÛ ÆÀ¡¯ KCC, Ã¨ÇÁ 2¿¬½Â
¡®½´ÆÛ ÆÀ¡¯ ºÎ»ê KCC°¡ ÀûÁö¿¡¼ 2½ÂÀ» ¼±Á¡ÇÏ¸ç ÇÁ·Î³ó±¸ Á¤±Ô¸®±× 6À§ ÃÖÃÊÀÇ Ã¨ÇÇ¾ð°áÁ¤Àü ¿ì½Â¿¡ ÇÑ °ÉÀ½ ´õ ´Ù°¡¼¹´Ù.
KCC´Â 7ÀÏ °í¾ç ¼Ò³ë ¾Æ·¹³ª¿¡¼ ¿¸° °í¾ç ¼Ò³ë¿ÍÀÇ 2025-2026 KBL Ã¨ÇÁÀü(7Àü 4½ÂÁ¦) 2Â÷Àü¿¡¼ 96´ë 78·Î ½Â¸®Çß´Ù. ½Ã¸®Áî 2¿¬½ÂÀ» ´Þ¼ºÇÑ KCC´Â 3¡¤4Â÷ÀüÀÌ ÆîÃÄÁö´Â ºÎ»ê È¨¿¡¼ ¿ì½Â ÃàÆ÷¸¦ ½ò ±âÈ¸¸¦ Àâ¾Ò´Ù. ¿ª´ë Ã¨ÇÁÀü 1¡¤2Â÷ÀüÀ» ¸ðµÎ ½Â¸®ÇÑ ÆÀÀÇ ¿ì½Â È®·üÀº 85.7%(14È¸ Áß 12È¸)³ª µÈ´Ù.
KCCÀÇ º£½ºÆ®5´Â ¸·°ÇÑ È·ÂÀ» »Ë³Â´Ù. Çã¿õ(29Á¡)°ú ÃÖÁØ¿ë(25Á¡), ÇãÈÆ(19Á¡), ¼Û±³Ã¢(16Á¡)À¸·Î ÀÌ¾îÁö´Â ÅäÁ¾ ºò4°¡ ¹«·Á 89Á¡À» ÇÕÀÛÇß´Ù. ÇãÈÆÀº ¾î½Ã½ºÆ® 12°³¸¦ °çµé¿© ¾ßÀü»ç·É°üÀÇ ¿ªÇÒµµ Ãæ½ÇÈ÷ ÀÌÇàÇß´Ù. ¿Ü±¹ÀÎ ¼±¼ö ¼ð ·ÕÀº 4Á¡ 9¸®¹Ù¿îµå·Î °ñ¹Ø ¼öºñ¿¡ ÁýÁßÇß´Ù.
1½ÂÀ» ¾È°í °æ±â¿¡ ÀÓÇÑ KCC´Â ½ÃÁ¾ÀÏ°ü ¿©À¯°¡ ³ÑÃÆ´Ù. ¼Û±³Ã¢°ú ÇãÈÆ, Çã¿õ, ÃÖÁØ¿ëÀÌ 1ÄõÅÍºÎÅÍ Â÷·Ê·Î 3Á¡½¸À» ²ÈÀ¸¸ç ¸®µå¸¦ Àâ¾Ò´Ù. ÃÖÁØ¿ë°ú ¼Û±³Ã¢Àº ½ÅÀåÀÇ ¿ìÀ§¸¦ È°¿ëÇØ ÆäÀÎÆ® Á¸µµ Áý¿äÇÏ°Ô °ø·«Çß´Ù.
3ÄõÅÍ±îÁö 71-61·Î ¾Õ¼± KCC´Â 4ÄõÅÍ ½ÃÀÛ°ú µ¿½Ã¿¡ Çã¿õ°ú ¼Û±³Ã¢, ÃÖÁØ¿ëÀÇ ¿¬¼Ó 3Á¡Æ÷¿¡ ÈûÀÔ¾î ´õ¿í ´Þ¾Æ³µ´Ù. Á¾·á 5ºÐÀ» ³²±â°í 20Á¡ ÀÌ»ó Á¡¼ö Â÷¸¦ ¹ú¸®¸é¼ ÀÏÂî°¨Ä¡ ½Â±â¸¦ Àâ¾Ò´Ù. KCC´Â ÀÌ³¯ 3Á¡½¸ ¼º°ø·ü 56%(32°³ ½Ãµµ, 18°³ ¼º°ø)¸¦ ±â·ÏÇÏ´Â È²öÇÑ ¿Ü°û °ø°ÝÀ» ÀÚ¶ûÇß´Ù.
ÀÌ»ó¹Î KCC °¨µ¶Àº ¡°¼±¼öµéÀÇ ¿Ü°û½¸ÀÌ ³Ê¹« Àß µé¾î°¬´Ù. Ã¢°ú Ã¢ÀÇ ´ë°á¿¡¼ ¿ì¸®ÀÇ Ã¢ÀÌ ´õ ¼Ã´ø °Í °°´Ù¡±¸ç ¡°¿ì¸® ¼±¼öµéÀÌ ¿ö³« Å« °æ±â¸¦ ¸¹ÀÌ °æÇèÇØ¼ ÁÁÀº °á°ú°¡ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù¡±°í ÀÚÆòÇß´Ù.
KCC ¼±¼öµéÀº 4¿¬½ÂÀ¸·Î ¿ì½ÂÇÏ°Ú´Ù´Â °¢¿À¸¦ ¹àÇû´Ù. Çã¿õÀº ¡°2³â Àü¿¡ ¿øÁ¤¿¡¼ ¿ì½ÂÀ» Çß´ø ¾Æ½¬¿òÀÌ ÀÖ´Ù. ºÎ»ê ÆÒµé ¾Õ¿¡¼ ¿ì½ÂÀ» ÇÑ ¹ø ÇØº¸°í ½Í´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ÃÖÁØ¿ëÀº ¡°´Ù½Ã Ã¹ °ÔÀÓÀ» ÇÑ´Ù´Â ¸¶ÀÎµå·Î 3Â÷ÀüÀ» Àß ÁØºñÇÏ°Ú´Ù¡±°í ´ÙÁüÇß´Ù.
¼Ò³ë´Â ÀÌ³¯ ¿¡ÀÌ½º ÀÌÁ¤Çö(22Á¡)°ú º£Å×¶û Á¤ÈñÀç(12Á¡), ÀÌÀçµµ(11Á¡)°¡ µÎ ÀÚ¸´¼ö µæÁ¡À¸·Î ºÐÅõÇÏ°íµµ ¿ªÀü ±âÈ¸¸¦ ÀâÁö ¸øÇß´Ù.
°í¾ç=¹Ú±¸ÀÎ ±âÀÚ captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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