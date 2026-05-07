ÇöÀåÇÐ½À Àç°³ Á¶°ÇÀº¡¦ ±³»çµé ¡°°íÀÇ¼º ¾øÀ¸¸é ¸éÃ¥¡±, ÃÖ±³Áø ¡°¸éÃ¥¹üÀ§ Á¤ºÎ ³» ÀÌ°ß Á¶À² Áß¡±
ÇöÀåÇÐ½À ÇÊ¿ä¼º ±³»ç ÇÐ»ý ÇÐºÎ¸ð °ø°¨
±³»ç "¹ýÀû ¾ÈÀüÀåÄ¡, ¾Ç¼º ¹Î¿ø Â÷´Ü"
¡°ÇöÀåÃ¼ÇèÇÐ½À »ç°í ½Ã ±³»ç¿¡°Ô °íÀÇ¼ºÀÌ ¾ø´Ù¸é Ã¥ÀÓÀ» ¹°¾î¼´Â ¾È µË´Ï´Ù.¡±
7ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ TPÅ¸¿ö¿¡¼ ¿¸° ¡®¾ÈÀüÇÑ ÇöÀåÃ¼ÇèÇÐ½ÀÀ» À§ÇÑ ±³À°°øµ¿Ã¼ °£´ãÈ¸¡¯¿¡¼ °¼®Á¶ ÃÊµî±³»ç³ëµ¿Á¶ÇÕ À§¿øÀåÀÌ ÇöÀåÃ¼ÇèÇÐ½À°ú ¼öÇÐ¿©Çà Àç°³¸¦ À§ÇØ ³»°Ç Á¶°ÇÀÌ´Ù. ±×´Â °£´ãÈ¸Àå ¹Û¿¡¼ 1ÀÎ ½ÃÀ§¸¦ ÇÏ´Ù ÇÑ±¹±³¿ø´ÜÃ¼ÃÑ¿¬ÇÕÈ¸(±³ÃÑ) Ãø Âü¼®ÀÚ ¿äÃ»À¸·Î °£´ãÈ¸Àå¿¡¼ ¹ß¾ð±ÇÀ» ¾ò¾ú´Ù.
±×´Â 2022³â 11¿ù ¼ÓÃÊ½Ã¿¡¼ ÇöÀåÃ¼ÇèÇÐ½ÀÀ» ÇÏ´ø ÃÊµîÇÐ»ýÀÌ ¹ö½º¿¡ Ä¡¿© »ç¸ÁÇÑ »ç°Ç°ú °ü·ÃÇØ ¡°µ¿·á ±³»ç°¡ À¯ÁË ÆÇ°áÀ» ¹Þ¾Ò´Âµ¥ ÀúÈñ°¡ ¾î¶»°Ô ÇöÀåÇÐ½ÀÀ» °¥ ¼ö ÀÖ°Ú´À³Ä¡±¸ç ¡°°íÀÇ¼ºÀÌ ¾øÀ¸¸é ¹Ýµå½Ã ¸éÃ¥µÅ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÀÌ³¯ °£´ãÈ¸´Â ÀÌÀç¸í ´ëÅë·ÉÀÌ Áö³´Þ 30ÀÏ ÇöÀåÃ¼ÇèÇÐ½À °ü·Ã ¿©·Ð¼ö·ÅÀ» ±³À°ºÎ¿¡ ÁÖ¹®ÇÑ µÚ ¸¶·ÃµÆ´Ù. ¹Úº´±â ÇÑ±¹±³¿ø´ë ±³¼ö, Àü¼º¾Æ Àü³²±³À°Ã» Áø·Î±³À°°úÀå, ÃÖ±â¿µ ÀÎÃµ³í°îÃÊ ±³»ç, ÃÖºÀ±¸ ¿ï»ê³ó¼ÒÁß ±³»ç, ÇÐºÎ¸ð ÀÌÀ±Áö¾¾, ¼¿ï ¿©ÀÇµµ°í ÇÐ»ý ÀÌ°æÁØ±º µîÀÌ ÆÐ³Î·Î Âü¼®Çß°í, ±³À°ºÎ¿¡¼´Â ÃÖ±³Áø Àå°ü°ú ÃÖÀº¿Á Â÷°üÀÌ ³ª¼¹´Ù.
°£´ãÈ¸ Âü¼®ÀÚµéÀº ÇöÀåÃ¼ÇèÇÐ½À ÇÊ¿ä¼º¿¡´Â °ø°¨Çß´Ù. ÇÐ»ýµéÀÇ ¿ÂÀüÇÑ ¼ºÀåÀ» À§ÇØ¼´Â ÇÐ±³ ¿ïÅ¸¸® ¹Û¿¡¼µµ ±³À°ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. ´Ù¸¸ ±³»çµéÀÌ ¹ýÀû Ã³¹úÀÌ³ª ÇÐºÎ¸ð ¹Î¿ø µî ºÎ´ã ¾øÀÌ ÇöÀåÃ¼ÇèÇÐ½ÀÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â È¯°æÀ» Á¶¼ºÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ÀÔÀ» ¸ð¾Ò´Ù.
ÀÌ±ºÀº ¡°¿ì¸® ÇÐ±³´Â ¼öÇÐ¿©Çà ÆóÁöµÅ ¿ø¼ºÀÌ ÀÚÀÚÇÏ´Ù ÇÐ»ýÀÌ ÇÐ±³ ¿Ü °ø°£¿¡¼ Ä£±¸µé°ú ¼ÒÁßÇÑ °æÇèÀ» ÇÏ±â À§ÇØ ²À ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ¹æÃ»¼®¿¡ ÀÖ¾ú´ø ÃÖ½Â°Ç ¼¿ï°æ±â°í ÇÐ»ýµµ ¡°ÇÐ±³´Â ³»½Å, ¸ðÀÇ°í»ç µî ³Ê¹« °³ÀÎÈµÇ¾î ÀÖ°í ÈÇÕÇÒ ±âÈ¸°¡ ¾ø´Âµ¥, ÀÌ·± ±âÈ¸(ÇöÀåÃ¼ÇèÇÐ½À)¸¦ »¯À¸¸é ¾È µÈ´Ù. ÇÐ±³´Â ÀÛÀº »çÈ¸ÀÌ°í, ÇÐ»ýÀº ³ª¶óÀÇ ¹Ì·¡ÀÎµ¥ ±âÈ¸¸¦ »¯Áö ¸»¾Æ´Þ¶ó¡±°í È£¼ÒÇß´Ù.
ÃÖ±â¿µ ±³»ç´Â ¡°±³»ç ÀÔÀå¿¡¼´Â ±³À°È°µ¿À» ÇÏ´Â Áß ¿¹»óÇÒ ¼ö ¾ø´Â »ç°í°¡ ¹ß»ýÇÑ´Ù. ±³½Ç ¾È¿¡¼µµ ±×·¸°í ´ç¿¬È÷ ÇÐ±³ ¹ÛÀº ´õ ÅëÁ¦°¡ ¾î·Á¿ï ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ÃÖºÀ±¸ ±³»çµµ ¡°ÇöÀåÃ¼ÇèÇÐ½ÀÀ» ³ª°¡ »õ·Î¿î È¯°æ ¼Ó¿¡¼ ÇÐ»ýÀ» ÁöµµÇÏ´Ùº¸¸é ¾ö°ÝÇÏ°Ô »ýÈ°Áöµµ¸¦ ÇØ¾ß ÇÏ´Âµ¥ ¹Î¿øÀÌ ¹ß»ýÇÏ°í ¾Æµ¿ÇÐ´ë ½Å°í°¡ ¿Ã ¶§µµ ÀÖ´Ù¡±°í Åä·ÎÇß´Ù.
ÃÖ´ë ÀïÁ¡Àº ±³»çÀÇ ¸éÃ¥ ¹üÀ§¿´´Ù. ÇöÇà ¡®ÇÐ±³¾ÈÀü»ç°í ¿¹¹æ ¹× º¸»ó¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¯(ÇÐ±³¾ÈÀü¹ý)Àº ¡®ÇÐ±³Àå, ±³Á÷¿ø µîÀÌ ÇÐ»ý¿¡ ¾ÈÀüÁ¶Ä¡ ÀÇ¹«¸¦ ´ÙÇÑ °æ¿ì ÇÐ±³¾ÈÀü»ç°í¿¡ ´ëÇØ ¹Î¡¤Çü»ç»ó Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê´Â´Ù¡¯°í ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ±³»çµéÀº ¡®¾ÈÀüÁ¶Ä¡ ÀÇ¹«¸¦ ´ÙÇÑ °æ¿ì¡¯¶õ Á¶Ç×ÀÌ ¸ðÈ£ÇØ ¹«¿ëÁö¹°ÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇÑ´Ù. ¾ÈÀüÁ¶Ä¡ ÀÇ¹«¸¦ ÀüºÎ ¼öÇàÇßÀ» °æ¿ì¿¡¸¸ ¸éÃ¥À» ¹Þ±â ¶§¹®¿¡ ¼ö»ç³ª ÀçÆÇ °úÁ¤¿¡¼ ÇÏ³ª¶óµµ ´©¶ôÇßÀ» °æ¿ì Ã³¹úÀ» ¸éÇÏ±â ¾î·Æ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
Á¶Àç¹ü ÇÑ±¹±³¿ø´ÜÃ¼ÃÑ¿¬ÇÕÈ¸ ±³»ç±ÇÀÍÀ§¿øÀåÀº ¡°»çÈÄÁ¶Ä¡º¸´Ù´Â ½ÇÁúÀûÀ¸·Î ¸éÃ¥ÇØÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ÀåÄ¡¸¦ Áï°¢ ¸¶·ÃÇÏ°í ±¹°¡Ã¥ÀÓ¼Ò¼ÛÁ¦¸¦ µµÀÔÇØ¼ °³ÀÎÀû ¼Ò¼ÛÀ¸·Î ¾î·Á¿òÀ» °ÞÁö ¾Êµµ·Ï ÇØ ´Þ¶ó¡±°í ¸»Çß´Ù. ±¹°¡Ã¥ÀÓ¼Ò¼ÛÁ¦´Â ±³»ç°¡ ¼Ò¼Û¿¡ ÈÖ¸»¸± °æ¿ì ±¹°¡°¡ ¼Ò¼ÛÀ» ´ë¸®ÇÏ´Â Á¦µµ´Ù. ° À§¿øÀåµµ ¡°±¹°¡Ã¥ÀÓ¼Ò¼ÛÁ¦¿Í °íÀÇ¼ºÀÌ ¾øÀ» °æ¿ì Ã³¹úÇÏÁö ¾Ê´Â °Í µÎ °¡Áö°¡ (ÇöÀåÇÐ½ÀÀç°³¸¦ À§ÇÑ) Á¶°Ç¡±ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
ÃÖ Àå°üÀº µÎÅÍ¿î ¹ýÀû º¸È£ ÀåÄ¡¸¦ ¾à¼ÓÇß´Ù. ´Ù¸¸ ¹ý¹«ºÎ µî°ú ÀÌ°ßÀÌ ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù. ±×´Â ¡°´ëÅë·É Áö½Ã(ÇöÀåÇÐ½À È°¼ºÈ) µÚ ÀÌ ¹®Á¦(¸éÃ¥¹üÀ§)¿¡ ´ëÇØ ¹ý·üÀûÀ¸·Î ¾î¶»°Ô ÇÒ °ÍÀÎ°¡¿¡ °üÇØ ºÎÃ³ °£¿¡ ÀÌ°ßÀÌ ÀÖ¾ú´Ù¡±¸ç ¡°(±³À°ºÎ´Â) Ã»¼Ò³âµéÀÇ ÀÔÀå¿¡¼ (±³¿ø´ÜÃ¼°¡ ¿øÇÏ´Â ¼öÁØÀ¸·Î) ¹ýÁ¦ÈµÇ±æ ¿äÃ»ÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î ¡°¹ý¹«ºÎ¿Í ¹ýÁ¦Ã³¿¡¼´Â ¿©·¯ Á¾·ùÀÇ ´Ù¸¥ °ø¹«¿øµé°úÀÇ ÀÌ·± °Íµé(ÇüÆò¼º) °ü·ÃÇØ ¾î·Á¿òÀÌ Å©´Ù°í ¸»ÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
±³À°ºÎ¿¡ µû¸£¸é ±³¿ø´ÜÃ¼µéÀº Çü¹ý»ó ¾÷¹«»ó °ú½ÇÀÌ³ª Áß°ú½Ç¿¡ ´ëÇÑ ¿¹¿Ü Á¶Ç×À» ¿ä±¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇöÀç´Â ¡®¾÷¹«»ó °ú½Ç ¶Ç´Â Áß´ëÇÑ °ú½Ç·Î »ç¶÷À» »ç¸ÁÀÌ³ª »óÇØ¿¡ ÀÌ¸£°Ô ÇÑ ÀÚ´Â 5³â ÀÌÇÏÀÇ ±Ý°í ¶Ç´Â 2000¸¸¿ø ÀÌÇÏ ¹ú±Ý¿¡ Ã³ÇÑ´Ù¡¯°í µÅ ÀÖ´Ù. ÇöÀåÃ¼ÇèÈ°µ¿ °°Àº ±³À° È°µ¿ Áß¿¡ ¹ß»ýÇÑ »ç°í¿¡´Â ÀÌ Á¶Ç×ÀÇ ¿¹¿Ü¸¦ Àû¿ëÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. ¹ý¹«ºÎ µîÀº ¿¹ÄÁ´ë ¼Ò¹æ°ø¹«¿ø, ÀÇ»ç µîµµ ¾÷¹«»ó °ú½ÇÀÌ ¹àÇôÁö¸é ¹Î¡¤Çü»ç»ó Ã¥ÀÓÀ» Áö´Âµ¥, ±³»ç¸¸ ¿¹¿Ü¸¦ Àû¿ëÇÏ±â ¾î·Æ´Ù´Â ÀÔÀåÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. ÃÖ Àå°üÀº ¡°±³À°ºÎ¿Í ¹ý¹«ºÎ°¡ ½Éµµ ÀÖ°Ô ³íÀÇÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±³À°ºÎ´Â ¼±»ý´ÔµéÀÇ ÀÇ°ßÀÌ ¹Ý¿µµÆÀ¸¸é ÇÏ´Â ¹æÇâÀ¸·Î ³íÀÇ Áß¡±ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÍ¸íÀ» ¿ä±¸ÇÑ °£´ãÈ¸ Âü¼®ÀÚ´Â ¡°±³»çµéÀÌ ÀÌ ´ëÅë·ÉÀÇ ¡®±¸´õ±â¡¯ ¹ß¾ð µÚ ¸Å¿ì °Ý¾ÓµÅ ÀÖ¾î À¢¸¸ÇÑ ¹ýÀû º¸È£ ÀåÄ¡·Î´Â ¸¶À½À» µ¹¸®±â ½±Áö ¾ÊÀ» µíÇÏ´Ù¡±¸ç ¡°¸éÃ¥¹üÀ§¿¡ ´ëÇØ ±³À°ºÎ¿Í ¹ý¹«ºÎ°¡ ¾î¶² ÇØ¹ýÀ» ³»³õÀ»Áö°¡ °ü°Ç¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. ±³À°ºÎ´Â ÀÌ´Þ ÁßÀ¸·Î ÇöÀåÃ¼ÇèÇÐ½À È°¼ºÈ ´ëÃ¥À» ¹ßÇ¥ÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
ÀÌµµ°æ ±³À°Àü¹®±âÀÚ yido@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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