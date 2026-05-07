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¡°³ª¶ó µ·À¸·Î ºñÆ®ÄÚÀÎ¡±¡¦¿å¸Ô¾îµµ ¸ÅÀÏ 1°³¾¿ ÁÝ´Â ´ëÅë·É

ÀÔ·Â:2026-05-07 20:52
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³ªÀÌºê ºÎÄÌ·¹ ¿¤»ì¹Ùµµ¸£ ´ëÅë·ÉÀÌ ±¹Á¦ÅëÈ­±â±Ý(IMF)ÀÇ °ßÁ¦ ¼Ó¿¡¼­µµ ºñÆ®ÄÚÀÎ Ãß°¡ ¸ÅÀÔÀ» ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù.

Áö³­ 6ÀÏ(ÇöÁö½Ã°¢) ÀÎÆ÷¹Ù¿¡ µî ¿Ü½Å¿¡ µû¸£¸é ¿¤»ì¹Ùµµ¸£ Á¤ºÎÀÇ ºñÆ®ÄÚÀÎ º¸À¯·®Àº ÃÑ 7643°³·Î Áý°èµÆ´Ù. Áö±Ý±îÁö ÅõÀÔµÈ ¸ÅÀÔ ºñ¿ëÀº ¾à 6¾ï2000¸¸´Þ·¯(¾à 9000¾ï¿ø) ±Ô¸ð´Ù.

¿¤»ì¹Ùµµ¸£´Â 2021³â ¼¼°è ÃÖÃÊ·Î ºñÆ®ÄÚÀÎÀ» ¹ýÁ¤ÅëÈ­·Î Ã¤ÅÃÇÑ ÀÌÈÄ °ø°ÝÀûÀÎ ¸Å¼ö Çàº¸¸¦ ÀÌ¾î¿Ô´Ù. 2022³â °¡»óÈ­Æó °Å·¡¼Ò FTX ÆÄ»ê ¿©ÆÄ·Î ºñÆ®ÄÚÀÎ °¡°ÝÀÌ ¾à 1¸¸5000´Þ·¯(¾à 2170¸¸¿ø)±îÁö ±Þ¶ôÇÏ¸ç ¸·´ëÇÑ ¼Õ½ÇÀ» ±â·ÏÇÏ±âµµ ÇßÀ¸³ª, ºÎÄÌ·¹ ´ëÅë·ÉÀº ¿ÀÈ÷·Á ¸ÅÀÏ ºñÆ®ÄÚÀÎ 1°³¾¿À» Ãß°¡ ¸ÅÀÔÇÏ°Ú´Ù°í ¼±¾ðÇÏ¸ç Á¤¸é µ¹ÆÄ¸¦ ¼±ÅÃÇß´Ù.


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¹®Á¦´Â IMF¿ÍÀÇ °ü°è´Ù. ¿¤»ì¹Ùµµ¸£´Â 2024³â ¸» IMF·ÎºÎÅÍ ¾à 14¾ï ´Þ·¯(¾à 2Á¶330¾ï¿ø) ±Ô¸ðÀÇ ±ÝÀ¶ Áö¿øÀ» ¹Þ´Â °úÁ¤¿¡¼­ ºñÆ®ÄÚÀÎ Á¤Ã¥ Ãà¼Ò¸¦ ¾à¼ÓÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÀÌÈÄ¿¡µµ ºñÆ®ÄÚÀÎ º¸À¯·®ÀÌ °è¼Ó ´Ã¾î³ª¸é¼­ ÇÕÀÇ À§¹Ý ³í¶õÀÌ Á¦±âµÇ°í ÀÖ´Ù.

¿¤»ì¹Ùµµ¸£ ³» ºñÆ®ÄÚÀÎ »ç¿ë·ü ¿ª½Ã ±â´ë¿¡ ¹ÌÄ¡Áö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇöÁö Á¶»ç¿¡¼­´Â ±¹¹Î 10¸í Áß 9¸í°¡·®ÀÌ ÀÏ»ó¿¡¼­ ¾ÏÈ£È­Æó¸¦ °ÅÀÇ »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ´Ù¸¸ ÇØ¿Ü ¼Û±Ý ºÐ¾ß¿¡¼­´Â ÀÏºÎ Áõ°¡¼¼°¡ È®ÀÎµÆ´Ù. ¿ÃÇØ 1ºÐ±â ¾ÏÈ£È­Æó ±â¹Ý ¼Û±Ý ±Ô¸ð´Â ¾à 1738¸¸´Þ·¯·Î Áö³­ÇØ °°Àº ±â°£º¸´Ù 49.7% ´Ã¾ú´Ù.


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