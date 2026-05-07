¹ÚÈ«±ÙÇ¥ ¡®À§¹Ý°ÇÃà¹° Á¤»óÈ¹ý¡¯ Åë°ú¡¦Àü¼¼»ç±â ÇÇÇØÀÚ º¸È£ Æ¯·Êµµ
¹ÚÈ«±Ù ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ ÃßÁøÇØ ¿Â ¡®ÁÖ°Å¿ë À§¹Ý°ÇÃà¹° Á¤»óÈ¹ý¡¯ÀÌ 7ÀÏ ±¹È¸ º»È¸ÀÇ¸¦ Åë°úÇß´Ù. ¼±ÀÇÀÇ ¸Å¼öÀÚ¡¤ÀÓÂ÷ÀÎ°ú Àü¼¼»ç±â ÇÇÇØÀÚ¸¦ º¸È£ÇÏ±â À§ÇÑ Á¦µµ °³¼±ÀÌ ÀÔ¹ýÀ¸·Î ÀÌ¾îÁ³´Ù´Â Æò°¡´Ù.
ÀÌ¹ø ¹ý¾ÈÀº ¿À·§µ¿¾È ¹æÄ¡µÅ ¿Â ÁÖ°Å¿ë À§¹Ý°ÇÃà¹° ¹®Á¦¸¦ Á¦µµÀûÀ¸·Î Á¤ºñÇÏ°í, À§¹ý »ç½ÇÀ» ¸ð¸¥ Ã¤ ÁýÀ» »ç°Å³ª Àü¡¤¿ù¼¼ °è¾àÀ» ÇÑ ½Ç¼ö¿äÀÚ ÇÇÇØ¸¦ ÁÙÀÌ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù. Æ¯È÷ Çö½Ç¿¡¼ ÀÚÁÖ ¹ß»ýÇÏ´Â À§¹Ý À¯ÇüÀ» Á¦µµ±Ç ¾È¿¡¼ °ü¸®ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï °ü·Ã ±âÁØÀ» ¼ÕÁúÇß´Ù.
¹ý¾È¿¡ µû¸£¸é ´Üµ¶ÁÖÅÃÀº ±âÁ¸ 165§³ ÀÌÇÏ¸¦ ¿øÄ¢À¸·Î ÇÏµÇ Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼°¡ Á¶·Ê·Î Á¤ÇÏ¸é 330§³ ÀÌÇÏ±îÁö Àû¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Çß´Ù. ´Ù°¡±¸ÁÖÅÃÀº Àû¿ë ¹üÀ§¸¦ ±âÁ¸ 330§³ ÀÌÇÏ¿¡¼ 660§³ ÀÌÇÏ·Î ³ÐÇû°í, ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃÀº Àü¿ë¸éÀû 85§³ ÀÌÇÏ ±âÁØÀ» À¯ÁöÇß´Ù. ±âÁ¸¿¡ Á¦¿ÜµÆ´ø ±Ù¸°»ýÈ°½Ã¼³ÀÇ ÁÖÅÃ Àü¿ëµµ ÈÀç¾ÈÀü°ú ÁÖÂ÷ ±âÁØÀ» ÃæÁ·ÇÒ °æ¿ì Á¶°ÇºÎ·Î Çã¿ëÇÏµµ·Ï Çß´Ù. ÀÌ¸¥¹Ù ¡®¹æÂÉ°³±â¡¯·Î ºÒ¸®´Â ¼¼´ë¼ö Áõ°¡Çü ´ë¼ö¼± ¿ª½Ã °ÈµÈ ±¸Á¶¾ÈÀü¡¤¼Ò¹æ ±âÁØÀ» ÃæÁ·ÇØ¾ß »ç¿ë½ÂÀÎÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖµµ·Ï Çß´Ù.
ÀÌÇà°Á¦±Ý Á¦µµµµ ±âÁ¸Ã³·³ ¹Ýº¹ÀûÀ¸·Î ºÎ´ãÀ» ºÎ°úÇÏ´Â ´ë½Å 5È¸ºÐ »ó´ç¾×À» ±âÁØÀ¸·Î ºÎ´ãÀ» Á¤¸®ÇÏ°í, ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ±Ý¾×Àº »©ÁÖµµ·Ï Çß´Ù. Àü¼¼»ç±â ÇÇÇØÀÚ¿¡°Ô´Â °úÅÂ·á ºÎ´ãÀ» ¸éÁ¦ÇÏ´Â Æ¯·Êµµ ´ã°å´Ù.
¹Ú ÀÇ¿øÀº Áö³ÇØ ÀÌÀç¸íÁ¤ºÎ Ãâ¹ü ÀÌÈÄ ±¹Á¤±âÈ¹À§¿øÈ¸ ±âÈ¹ºÐ°úÀåÀ» ¸Ã¾Æ °ü·Ã ³»¿ëÀ» ±¹Á¤ ¡®½Å¼ÓÃßÁø°úÁ¦¡¯¿¡ ¹Ý¿µÇß°í, ÀÌ¹ø º»È¸ÀÇ Åë°ú·Î ÀÔ¹ý ¼º°ú¸¦ °ÅµÎ°Ô µÆ´Ù. ¹Ú ÀÇ¿øÀº ¡°ÀÌ¹ø ¹ý¾ÈÀº ºÒ¹ýÀ» ¿ëÀÎÇÏ´Â ¹ýÀÌ ¾Æ´Ï¶ó, Çö½Ç°ú Á¦µµÀÇ ±«¸® ¼Ó¿¡¼ ¾ï¿ïÇÑ ºÎ´ãÀ» ¶°¾È¾Æ¾ß Çß´ø ±¹¹ÎÀ» º¸È£ÇÏ°í ¹Ýº¹µÅ ¿Â Á¦µµÀû ¸ð¼øÀ» ¹Ù·ÎÀâ±â À§ÇÑ ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ Á¦µµ°³¼±¡±ÀÌ¶ó¸ç, ¡°Æ¯º°Á¶Ä¡¹ýÀ» ÅëÇÑ »çÈÄ Á¤ºñ¿Í °ÇÃà¹ý °³Á¤À» ÅëÇÑ ±¸Á¶ °³¼±ÀÌ ÇÔ²² ÀÌ·ïÁ®¾ß ½ÇÁúÀûÀÎ È¿°ú¸¦ °ÅµÑ ¼ö ÀÖ´Â ¸¸Å, °ü·Ã °ÇÃà¹ý °³Á¤¾È ¿ª½Ã Á¶¼ÓÈ÷ Ã³¸®µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ³¡±îÁö ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
À±¿¹¼Ö ±âÀÚ pinetree23@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç