¡®¿µ¾Ï »ç³ªÀÌ¡¯ ±èÂù¿ì, ¿µ¾Ï¿¡¼ ¿¸° ¡®KPGA ÆÄ¿î´õ½ºÄÅ¡¯ Ã¹³¯ °øµ¿ 2À§¡¦¡°¿µ¾Ï¸¸ ¿À¸é ¸¶À½ ÆíÇØÁ®¡±
6¾ð´õÆÄ ´Üµ¶ ¼±µÎ ±è¹Î¼ö 1Å¸ Â÷ Ãß°Ý
µðÆæµù Ã¨ÇÇ¾ð ¹®µµ¿± µî 10¸í °øµ¿2À§
ÇãÀÎÈ¸¡¤¼Û¹ÎÇõ °¢°¢ °øµ¿ 41À§¿Í 62À§
2017³â¿¡ KPGAÅõ¾î¿¡ ÀÔÈ¸ÇÑ ±èÂù¿ì´Â Åë»ê 2½ÂÀÌ ÀÖ´Ù.
2023³â ºñÁîÇÃ·¹ÀÌ ÀüÀÚ½Å¹® ¿ÀÇÂ°ú 2024³â KPGA Å¬·¡½ÄÀÌ´Ù. °ø±³·Ó°Ôµµ ¸ðµÎ °°Àº °ñÇÁÀå¿¡¼ ¿¸° ´ëÈ¸¼ °Åµ×´Ù. Àü³² ¿µ¾Ï±º °ñÇÁÁ¸Ä«¿îÆ¼ ¿µ¾Ï45 °ñÇÁÀåÀÌ´Ù.
±×·¯¸é¼ °íÇâÀÌ Ãæ³² Ãµ¾ÈÀÎ ±×¿¡°Ô´Â ¡®¿µ¾Ï »ç³ªÀÌ¡¯¶ó´Â ´Ð³×ÀÓÀÌ ºÙ¾ú´Ù. ¿µ¾Ï¿¡¸¸ ¿À¸é ¾ðÁ¦ ºÎÁøÇß´À³Ä¸ç ¸ÍÅ¸¸¦ ÈÖµÎ¸£±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
¿Ã ½ÃÁð KPGAÅõ¾î 4¹øÂ° ´ëÈ¸ÀÎ KPGA ÆÄ¿î´õ½ºÄÅ(ÃÑ»ó±Ý 7¾ï ¿ø)¿¡¼µµ ¿¹¿Ü°¡ ¾Æ´Ï¾ú´Ù. 7ÀÏ °ñÇÁÁ¸Ä«¿îÆ¼ ¿µ¾Ï45 Ä«ÀÏÇÊ¸³½º ÄÚ½º(ÆÄ72)¿¡¼ ¿¸° ´ëÈ¸ 1¶ó¿îµå¿¡¼ ±èÂù¿ì´Â º¸±â 2°³¿¡ ¹öµð 7°³¸¦ ¹¾î 5¾ð´õÆÄ 67Å¸¸¦ ÃÆ´Ù.
ÀÌ³¯ 6¾ð´õÆÄ 66Å¸¸¦ ¸ô¾ÆÃÄ ´Üµ¶ ¼±µÎ¿¡ ¿À¸¥ ±è¹Î¼ö¿¡ 1Å¸ µÚÁø °øµ¿ 2À§´Ù. ¿Ã ½ÃÁð ¾Õ¼ ÃâÀüÇÑ 3°³ÀÇ ´ëÈ¸¿¡¼ ¸ðµÎ ÄÆ Å»¶ôÇÑ ¼±¼öÀÇ ¸ð½ÀÀº ÀüÇô ¾Æ´Ï¾ú´Ù.
1¹ø È¦(ÆÄ4)¿¡¼ ¹öµð¸¦ 2¹ø È¦(ÆÄ3)º¸±â·Î ¸Â¹Ù²Û ±èÂù¿ì´Â ÀÌÈÄ 7°³È¦¿¡¼ ¹öµð¸¸ 5°³¸¦ ¾µ¾î ´ã¾Æ 5Å¸¸¦ ÁÙÀÎ Ã¤ Àü¹Ý 9È¦À» ¸¶ÃÆ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ÈÄ¹Ý 9È¦¿¡¼ Å¸¼ö¸¦ ÁÙÀÌÁö ¸øÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ½¬¿ü´Ù. 11¹ø È¦(ÆÄ4) º¸±â¸¦ 16¹ø È¦(ÆÄ4) ¹öµð·Î ¸¸È¸ÇÏ¸é¼ Å¸¼ö¸¦ ÀÒÁö ¾ÊÀº °Ô ¿Ü·Á ´ÙÇàÀÌ¾ú´Ù.
±èÂù¿ì´Â ¡°¿À´Ã ¼¦°ú ÆÛÆ®°¡ ¸ðµÎ ÁÁ¾Ò´Ù. ÈÄ¹Ý¿¡´Â ¸Â¹Ù¶÷ÀÌ ½ÉÇÏ°Ô ºÒ¾î ÁöÅ°´Â °ñÇÁ¸¦ Çß´Âµ¥ ÁÖÈ¿Çß´Ù¡±¶ó¸ç ¡°³»ÀÏÀº ¿À´Ãº¸´Ù ¹Ù¶÷ÀÌ ÈÎ¾À °ÇÏ°Ô ºÐ´Ù´Â ¿¹º¸°¡ ÀÖ¾î ÄÚ½º¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡ ´õ¿í ½Å°æÀ» ¾²µµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù¡±°í Çß´Ù.
±×´Â ¿µ¾Ï¿¡¸¸ ¿À¸é ÆÞÆÞ ³ª´Â ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ ¡°°³ÀÎÀûÀ¸·Î ½Ã¾ß°¡ È®Æ®ÀÎ °³È°Áö ¸µÅ©½º ½ºÅ¸ÀÏÀ» ÁÁ¾ÆÇÑ´Ù. ±×·¡¼ÀÎÁö ÀÌ °÷¿¡¸¸ ¿À¸é ¸¶À½ÀÌ ÆíÇØÁø´Ù¡±¶ó¸ç ¡°´©³ª(ÇýÁø)°¡ Ä³µð¹éÀ» ¸Å¸é¼ 2½ÂÀ» Çß´Ù. ÀÌ¹ø¿¡µµ ´©³ª¿Í ÇÔ²² ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ³²Àº »çÈê°£ ÃÖ¼±À» ´ÙÇØ ¡®¿µ¾Ï »ç³ªÀÌ¡¯ÀÇ Áø¸éÀ» º¸¿©µå¸®µµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù¡±°í °¢¿À¸¦ ´ÙÁ³´Ù.
½ºÅ©¸°°ñÇÁ¿Í ÇÊµå °ñÇÁ¸¦ º´ÇàÇÏ´Â °ñÇÁ ¡®ÀÌµµ·ù¡¯ ±è¹Î¼ö´Â µ¥ºß 15³â, 176¹øÂ° ÃâÀü¸¸¿¡ »ý¾Ö Ã¹½ÂÀ» ÇâÇÑ ÄèÁ¶ÀÇ Ãâ¹ßÀ» Çß´Ù. GÅõ¾î 15½ÂÀÇ ½ºÅ©¸° °ñÇÁ °ÀÚÀÎ ±è¹Î¼ö´Â ÀÌ³¯ º¸±â 3°³¿¡ ¹öµð 9°³¸¦ ¾µ¾î ´ã¾Æ 6¾ð´õÆÄ 66Å¸¸¦ ÃÄ ¸®´õº¸µå ¸Ç ÀÀÚ¸®¸¦ ²çÃ¡´Ù.
±è¹Î¼ö´Â ¡°Àü¹ÝÀûÀ¸·Î ¼¦ÀÌ Àß ¸ÂÁö´Â ¾Ê¾ÒÁö¸¸ ¸î ³â ¸¸¿¡ ÆÛÆ®°¡ °¡Àå Àß µé¾î°£ ³¯ÀÌ¾ú´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌ °¨°¢ÀÌ ¿À´ÃÃ³·³¸¸ °è¼Ó ÀÌ¾îÁ³À¸¸é ÁÁ°Ú´Ù¡±°í ¹Ù¶÷À» ¹àÇû´Ù.
Å¸ÀÌÆ² ¹æ¾î¿¡ ³ª¼± ¹®µµ¿±µµ 5Å¸¸¦ ÁÙ¿© ±èÂù¿ì, ±èÈ«ÅÃ, Á¤Âù¹Î µî 10¸íÀÇ ¼±¼öµé°ú ÇÔ²² °øµ¿ 2À§¿¡ ÀÚ¸®Çß´Ù.
Áö³ÁÖ GSÄ®ÅØ½º ¸Å°æ¿ÀÇÂ¿¡¼ »ý¾Ö Ã¹ ½ÂÀ» °ÅµÐ ¼Û¹ÎÇõÀº ÀÌºìÆÄ¸¦ ÃÄ °øµ¿ 62À§¿¡ ÀÚ¸®Çß´Ù.
°°Àº ´ëÈ¸¿¡¼ °øµ¿ ¼±µÎ·Î °æ±â¸¦ ¸¶Ä¡°íµµ È²´çÇÑ ·ê Àû¿ëÀ¸·Î ¿¬ÀåÀü¿¡ ÃÊ´ë¹ÞÁö ¸øÇÞ´ø ÇãÀÎÈ¸´Â 1¾ð´õÆÄ 71Å¸¸¦ ÃÄ °øµ¿ 41À§·Î 1¶ó¿îµå¸¦ ¸¶ÃÆ´Ù.
Á¤´ë±Õ °ñÇÁ¼±ÀÓ±âÀÚ golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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