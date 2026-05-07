¹ÚÁ¦µÈ ¹®´äº¸´Ù »ý»ýÇÑ ÂÊ´ëº»¡¦È«»ó¼ö½Ä Àç¿¬ÀÌ µµ´ÞÇÑ Áø½Ç ¡®±×³à°¡ µ¹¾Æ¿Â ³¯¡¯

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ÀÌ´Ù¿¬ ±âÀÚ ida@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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