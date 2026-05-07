¹ÚÁ¦µÈ ¹®´äº¸´Ù »ý»ýÇÑ ÂÊ´ëº»¡¦È«»ó¼ö½Ä Àç¿¬ÀÌ µµ´ÞÇÑ Áø½Ç ¡®±×³à°¡ µ¹¾Æ¿Â ³¯¡¯

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ÀÔ·Â:2026-05-07 18:22
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±è¹ÎÈñ°¡ ¶Ç ÇÑ ¹ø Á¦ÀÛ½ÇÀåÀ¸·Î Âü¿©ÇÑ ÀÌ¹ø ÀÛÇ°Àº 2006³â ¡®ÇØº¯ÀÇ ¿©ÀÎ¡¯ ÀÌÈÄ ¼Û¼±¹Ì¿Í È«»ó¼ö°¡ È£ÈíÀ» ¸ÂÃá ¿©´ü ¹øÂ° ¿µÈ­´Ù. ÇÑ¶§ ÇØº¯°ú Ä«Æä¸¦ À¯¿µÇÏ´ø °¨µ¶ÀÇ ½Ã¼±Àº ÀÌÁ¦ Å×ÀÌºí ÇÏ³ª¿Í ¼Û¼±¹ÌÀÇ ¾ó±¼ÀÌ¶ó´Â Á¼Àº ¿µÅä·Î Åð°¢Çß´Ù. ¿ÜÈ­¸é¿¡¼­¸¸ ¾î·ÅÇ²ÀÌ µé¸®´Â °¨µ¶(ÇÏ¼º±¹)ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®°¡ ÀÎÅÍºä Á¾·á¸¦ ¾Ë¸± ¶§¸¶´Ù Á¤¼ö´Â ½Ä´ç ¾ÕÀ» ¼­¼ºÀÌ¸ç ´ã¹è¸¦ ÅÂ¿î´Ù. Áú¹®À» ´øÁö´Â ±âÀÚµéÀº ÇÁ·¹ÀÓ ³¡¿¡ °£½ÅÈ÷ °É¸° ¿·¾ó±¼·Î¸¸ Á¸ÀçÇÑ´Ù.


ÀÌÈ¥°ú µþ, ¿¬±â¿Í »ç¶û, ÀüÇüÀûÀÎ Áú¹®°ú ±â°èÀûÀÎ ´äº¯ÀÌ °øÀüÇÏ´Â µ¿¾È Á¤¼ö´Â ¶§¶§·Î ¹æ¾îÇÏ¸ç »ç¼ÒÇÑ ÀÏ»óÀÇ ¼ÒÀçµé·Î ´ëÈ­ÀÇ ¿©¹éÀ» Ã¤¿î´Ù. ¼¼ ¸íÀÇ ±âÀÚ¿¡°Ô º¹»çÇÑ µí ¶È°°ÀÌ °Ç³×´Â ¡°ÀÚ½ÅÀ» »ç¶ûÇÏ¶ó¡±´Â Á¶¾ðÀº Ã»ÃáÀ» À§ÇÑ »ç·Á ±íÀº Àá¾ðÃ³·³ µé¸®Áö¸¸ ¹Ýº¹À» °ÅµìÇÒ¼ö·Ï ´ã¹è ¿¬±âÃ³·³ ¾µ¾µÇÏ°Ô ÈÖ¹ßµÈ´Ù. ÀþÀº ±âÀÚµéÀÌ ¼±¹èÀÇ ½½±â·Î¿î Á¶¾ðÀ» ±¸ÇÏ´Â µ¿¾È Áß³âÀÇ ¹è¿ì´Â ±×Àú ¸ÀÀÖ´Â µ¶ÀÏ ¸ÆÁÖ ÇÑ ÀÜÀÌ ÇÊ¿äÇÒ »ÓÀÌ´Ù. ÀÌ ¾î±ß³²ÀÌ ¿µÈ­ Æ¯À¯ÀÇ À¯¸Ó¸¦ ¸¸µç´Ù.


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ÀÌ¹ø¿¡´Â ¼ÒÁÖ ´ë½Å ¸ÆÁÖ¸¦ ÅÃÇß´Ù. ¸ÆÁÖÃ³·³ °¡º±°Ô µéÀÌÅ³ ¼ö ÀÖ´Â ¿µÈ­Áö¸¸ ³¡¸ÀÀº ½Ô½ÒÇÏ´Ù. ¡°µ¶ÀÏ ¸ÆÁÖ°¡ Á¤¸» ¸ÀÀÖ´Ù¡±¸ç ¿¬½Å ÀÜÀ» ºñ¿ì´Â ¼Û¼±¹ÌÀÇ ¸ð½ÀÀº ÀÌ ÀÛÇ°À» °üÅëÇÏ´Â Á¤¼­Àû Çã±â·Î ºñÄ¡±âµµ ÇÑ´Ù.

ÀÌ´Ù¿¬ ±âÀÚ ida@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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