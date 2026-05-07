[¼Óº¸] °æÂû, ÇÏÀÌºê ¹æ½ÃÇõ ÀÇÀå ±¸¼Ó¿µÀå Àç½ÅÃ»¡¦ ¹Ý·Á 6ÀÏ¸¸
°æÂûÀÌ ±â¾÷°ø°³(IPO)¸¦ ¾ÕµÎ°í ÅõÀÚÀÚµéÀ» ¼Ó¿© ÁöºÐÀ» ÆÈ°Ô ÇÑ ÀÇÈ¤À» ¹Þ´Â ÇÏÀÌºê ¹æ½ÃÇõ ÀÇÀåÀÇ ±¸¼Ó¿µÀåÀ» Àç½ÅÃ»Çß´Ù.
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¹æ ÀÇÀåÀº Áö³ 2019³â ÇÏÀÌºê ÅõÀÚÀÚµé¿¡°Ô ¡®ÁÖ½Ä »óÀå °èÈ¹ÀÌ ¾ø´Ù¡¯°í ¼ÓÀÌ°í ÀÚ½Å°ú °ü°è°¡ ÀÖ´Â »ç¸ðÆÝµå¿¡ ÁöºÐÀ» ÆÈ°Ô ÇÑ µÚ ÇÏÀÌºê¸¦ »óÀåÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â´Ù. °æÂûÀº ¹æ ÀÇÀåÀÌ »ç¸ðÆÝµå¿ÍÀÇ ºñ°ø°³ °è¾à¿¡ µû¶ó »óÀå ÈÄ ¸Å°¢ Â÷ÀÍÀÇ 30%¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ¾à 1900¾ï¿øÀ» °ÅµÎ´Â µî ÃÑ 2600¾ï¿ø´ë ºÎ´ç ÀÌÀÍÀ» Ã¬±ä °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù.
2024³â ¸» ¹æ ÀÇÀå¿¡ ´ëÇÑ Ã¸º¸¸¦ ÀÔ¼öÇØ ³»»ç¿¡ Âø¼öÇÑ °æÂûÀº Áö³ÇØ 6¿ù°ú 7¿ù ÇÑ±¹°Å·¡¼Ò¿Í ÇÏÀÌºê µîÀ» ¾Ð¼ö¼ö»öÇÏ¸ç °ø°³¼ö»ç·Î ÀüÈ¯Çß´Ù.
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GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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