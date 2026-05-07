[¼Óº¸] °æÂû, ÇÏÀÌºê ¹æ½ÃÇõ ÀÇÀå ±¸¼Ó¿µÀå Àç½ÅÃ»¡¦ ¹Ý·Á 6ÀÏ¸¸

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ÀÔ·Â:2026-05-07 18:15
¼öÁ¤:2026-05-07 18:22
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¹æ½ÃÇõ ÇÏÀÌºê ÀÇÀåÀÌ Áö³­ÇØ 9¿ù 15ÀÏ ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¼­¿ï°æÂûÃ» ±ÝÀ¶¹üÁË¼ö»ç´ë¿¡ ÇÇÀÇÀÚ ½ÅºÐÀ¸·Î Ãâ¼®ÇÏ¸ç ÃëÀçÁø Áú¹®¿¡ ´äÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º

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¹æ ÀÇÀåÀº Áö³­ 2019³â ÇÏÀÌºê ÅõÀÚÀÚµé¿¡°Ô ¡®ÁÖ½Ä »óÀå °èÈ¹ÀÌ ¾ø´Ù¡¯°í ¼ÓÀÌ°í ÀÚ½Å°ú °ü°è°¡ ÀÖ´Â »ç¸ðÆÝµå¿¡ ÁöºÐÀ» ÆÈ°Ô ÇÑ µÚ ÇÏÀÌºê¸¦ »óÀåÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â´Ù. °æÂûÀº ¹æ ÀÇÀåÀÌ »ç¸ðÆÝµå¿ÍÀÇ ºñ°ø°³ °è¾à¿¡ µû¶ó »óÀå ÈÄ ¸Å°¢ Â÷ÀÍÀÇ 30%¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ¾à 1900¾ï¿øÀ» °ÅµÎ´Â µî ÃÑ 2600¾ï¿ø´ë ºÎ´ç ÀÌÀÍÀ» Ã¬±ä °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù.


2024³â ¸» ¹æ ÀÇÀå¿¡ ´ëÇÑ Ã¸º¸¸¦ ÀÔ¼öÇØ ³»»ç¿¡ Âø¼öÇÑ °æÂûÀº Áö³­ÇØ 6¿ù°ú 7¿ù ÇÑ±¹°Å·¡¼Ò¿Í ÇÏÀÌºê µîÀ» ¾Ð¼ö¼ö»öÇÏ¸ç °ø°³¼ö»ç·Î ÀüÈ¯Çß´Ù.

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GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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