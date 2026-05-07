´ë¸¸, ñé¿¡ ¡®2¿¬Å¸¡¯¡¦³²¹Ì À¯ÀÏ ¼ö±³±¹ ÆÄ¶ó°úÀÌ ´ëÅë·É ±¹ºó ¹æ¹®
³²¹Ì ±¹°¡ Áß À¯ÀÏÇÏ°Ô ´ë¸¸°ú ¼ö±³ÇÑ ÆÄ¶ó°úÀÌÀÇ ´ëÅë·ÉÀÌ 3¹Ú 4ÀÏ ÀÏÁ¤À¸·Î ´ë¸¸À» ±¹ºó ¹æ¹®Çß´Ù. ´ë¸¸Àº ¶óÀÌÄª´õ ÃÑÅëÀÇ ¿¡½º¿ÍÆ¼´Ï ±Øºñ ¹æ¹®¿¡ ÀÌ¾î Áß±¹ÀÇ ¿Ü±³Àû Æ÷¿Ü¸ÁÀ» ¶Õ°í 2¿¬Å¸¸¦ ³¯·È´Ù. ¡®Ä£¹Ì¡¤µ¶¸³¡¯ ¼ºÇâÀÎ ¶óÀÌ ÃÑÅë°ú Áý±Ç ¹ÎÁø´çÀº Áß±¹ Á¤ºÎ·ÎºÎÅÍ ÅëÀÏÀ» ¹æÇØÇÏ°í µ¶¸³¡¤ºÐ¿À» È¹Ã¥ÇÑ´Ù´Â ºñ³À» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
7ÀÏ ´ë¸¸ ÀÚÀ¯½Ãº¸ µî¿¡ µû¸£¸é »êÆ¼¾Æ°í Æä³Ä ÆÄ¶ó°úÀÌ ´ëÅë·ÉÀÌ ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 4½Ã 35ºÐÂë ´ë¸¸ ¿¡¹ÙÇ×°øÆíÀ¸·Î Å¸¿ÀÀ§¾È ±¹Á¦°øÇ×¿¡ µµÂøÇØ ¸°ÀÚ·î ´ë¸¸ ¿Ü±³ºÎÀåÀÇ ¿µÁ¢À» ¹Þ¾Ò´Ù. 2023³â 8¿ù ÃëÀÓÇÑ Æä³Ä ´ëÅë·ÉÀÇ µÎ ¹øÂ° ´ë¸¸ ¹æ¹®ÀÌÀÚ Ã¹ ¹øÂ° ±¹ºó ¹æ¹®ÀÌ´Ù
Æä³Ä ´ëÅë·ÉÀÇ ¹æ¹®Àº ¾ç±¹ ¼ö±³ 69ÁÖ³âÀ» ¸Â¾Æ ´ë¸¸ Á¤ºÎÀÇ ÃÊÃ»À¸·Î ÀÌ·ïÁ³´Ù. ÆÄ¶ó°úÀÌ ´ëÇ¥´Ü¿¡´Â ·çº¥ ¶ó¹Ì·¹Áî ¿Ü±³Àå°ü°ú ¸¶¸£ÄÚ ¸®ÄÌ¸Þ »ê¾÷ºÎ Àå°ü µîÀÌ Æ÷ÇÔµÆÀ¸¸ç »ê¾÷°è ´ëÇ¥ µîÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ 39¸íÀÇ °æÁ¦»çÀý´ÜÀÌ µ¿ÇàÇß´Ù.
¶óÀÌ ÃÑÅëÀº 8ÀÏ ±º ÀÇÀå´ë È¯¿µ½Ä°ú ±¹ºó ¸¸Âù µîÀ¸·Î Æä³Ä ´ëÅë·ÉÀ» È¯¿µÇÏ°í ÃÖ°í µî±ÞÀÎ ¡®Ã¤¿Á(óúè¬)´ëÈÆÀå¡¯À» ¼ö¿©ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
Æä³Ä ´ëÅë·ÉÀº ¹æ¹® ±â°£ ±¹¸³´ë¸¸°úÇÐ±â¼ú´ëÇÐ±³¿¡¼ ¸í¿¹¹Ú»ç ÇÐÀ§¸¦ ¹Þ°í ¿©·¯ ºÐ¾ß¿¡¼ ¾çÀÚ Çù·Â¡¤±³·ù Çù¾àÀ» Ã¼°áÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ¼¼°è ÃÖ´ë ÆÄ¿îµå¸® ±â¾÷ÀÎ ´ë¸¸ TSMCÀÇ Ã·´Ü °øÀåÀÌ ÀÖ´Â ³²ºÎ°úÇÐ´ÜÁöµµ ¹æ¹®ÇÑ´Ù.
¡®Ä£¹Ì¡¤º¸¼ö¡¯ ¼ºÇâÀÎ Æä³Ä ´ëÅë·ÉÀº 2023³â ´ë¼±¿¡¼ ¡®Ä£Áß ¼ºÇâ¡¯ ¾ß´ç ÈÄº¸¸¦ ¿©À¯ ÀÖ°Ô Á¦Ä¡°í Áý±ÇÇß´Ù. Ä£´ë¸¸ ÀÔÀåÀ» Ç¥¹æÇÏ¸ç 2024³â 5¿ù ¶óÀÌ ÃÑÅë ÃëÀÓ½Ä¿¡µµ Âü¼®Çß´Ù.
´ë¸¸ FTV´Â ¡°ÃÖ±Ù Áß±¹ÀÌ ÀçÁ¤ Áö¿øÀ» ¹Ì³¢·Î ÆÄ¶ó°úÀÌ¿¡ ´ë¸¸°úÀÇ ¿Ü±³ °ü°è ´ÜÀýÀ» ¾Ð¹ÚÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â º¸µµ°¡ ³ª¿ÔÁö¸¸, Æä³Ä ´ëÅë·ÉÀº µ¿¿äÇÏÁö ¾Ê°í Ä£´ë¸¸ ÀÔÀåÀ» °í¼öÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.
Æó³Ä ´ëÅë·ÉÀº Áö³´Þ 29ÀÏ ¹Ì±¹ ´º¿åÅ¸ÀÓ½º(NYT)¿Í ÀÎÅÍºä¿¡¼ ¡°´ë¸¸°ú ¿Ü±³°ü°è¸¦ ´ÜÀýÇÏ°í Áß±¹°ú ¿Ü±³°ü°è¸¦ ¼ö¸³ÇÒ »ý°¢ÀÌ ¾ø´Ù¡±¸é¼ ¡°ÆÄ¶ó°úÀÌ´Â Áß±¹°ú ¿Ü±³ °ü°è¸¦ ¼ö¸³ÇÏÁö ¾Ê¾ÒÁö¸¸, Áö³ÇØ ³²¹Ì¿¡¼ °¡Àå ³ôÀº 6.6%ÀÇ °æÁ¦ ¼ºÀå·üÀ» ±â·ÏÇß´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
±×´Â Áö³ 3¿ù NYT¿Í °¡Áø ÀÎÅÍºä¿¡¼ ¡°Áß±¹¿¡ ÀÇÁ¸Çß´ø ¸¹Àº ÁÖº¯±¹ÀÌ ÈÄÈ¸ÇÏ±â ½ÃÀÛÇß´Ù. Áß±¹Àº ½ÇÁúÀûÀÎ °³¹ßÀº Á¦°øÇÏÁö ¾Ê°í ¿øÀÚÀç¸¸ ¾àÅ»ÇÏ°í °ª½Ñ »óÇ°À» ´ýÇÎ ¼öÃâÇÑ´Ù¡±°í ºñ³Çß´Ù.
NYT´Â ¡°Áß±¹ÀÌ ÆÄ¶ó°úÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¿©·¯ Â÷·Ê »çÀÌ¹ö °ø°ÝÀ» °¨ÇàÇÏ°í °ø¹«¿øµé¿¡°Ô ³ú¹°À» Á¦°øÇØ ´ë¸¸°úÀÇ ¿Ü±³°ü°è ´ÜÀýÀ» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¾Ð¹ÚÇß´Ù´Â ÀÇÈ¤ÀÌ ÀÖ´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù. ÀÌ¾î ¡°´ë¸¸µµ ´ëÅë·É Àü¿ë±â, Áß°í Çï¸®ÄßÅÍ, Àü±â¹ö½º, Á¤Ä¡ÀÎµéÀÇ Å¸ÀÌº£ÀÌ °ü±¤ µîÀ» ¹«»ó Áö¿øÇÏ´Â µî ÆÄ¶ó°úÀÌ Áö¿ø¿¡ Àû±ØÀû¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°±¹È¸ÀÇ»ç´ç °Ç¼³ ºñ¿ëÀ» Áö¿øÇÏ°í 2¾ï ´Þ·¯¸¦ ºó°ïÃþ ÁÖÅÃ °Ç¼³¿ëÀ¸·Î ºô·ÁÁÖ°í »õ º´¿ø °Ç¸³¿¡ 2000¸¸ ´Þ·¯¸¦ ±âºÎÇß´Ù¡±°í ¼Ò°³Çß´Ù.
°æÁ¦Àû Áö¿ø°ú Åë»ó È®´ë µîÀ» ³»¼¼¿î Áß±¹ÀÇ ¿Ü±³°ø¼¼·Î ´ë¸¸°ú ´Ü±³ÇÑ ³ª¶ó°¡ ´Ã¸é¼ ÇöÀç ´ë¸¸ ¼ö±³±¹Àº ÆÄ¶ó°úÀÌ, °úÅ×¸»¶ó, ±³È²Ã», º§¸®Áî, ¿¡½º¿ÍÆ¼´Ï, ¾ÆÀÌÆ¼, ÆÈ¶ó¿ì, ¸¶¼È±ºµµ, ¼¼ÀÎÆ®Å°Ã÷³×ºñ½º, ¼¼ÀÎÆ®·ç½Ã¾Æ, ¼¼ÀÎÆ®ºó¼¾Æ® ±×·¹³ªµò, Åõ¹ß·ç µî 12°³±¹¸¸ ³²¾ÆÀÖ´Ù.
Áß±¹ÀÇ ¹æÇØ¸¦ ¶Õ°í ¾ÆÇÁ¸®Ä« À¯ÀÏ ¼ö±³±¹ ¿¡½º¿ÍÆ¼´Ï¸¦ ±¹ºó¹æ¹®ÇÑ µÚ 5ÀÏ ±Í±¹ÇÑ ¶óÀÌ ÃÑÅëÀº ¿Ü±³Àû Çàº¸¸¦ È®´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù. 6ÀÏ¿¡´Â ÃÑÅëºÎ¿¡¼ ÀÏº»´ë¸¸±³·ùÇùÈ¸ ½º¹Ì À¯Á¶ È¸ÀåÀ» Á¢°ßÇß´Ù.
¶óÀÌ ÃÑÅëÀº ÀÏº» Á¤ºÎ°¡ ¿©·¯ Â÷·Ê ±¹Á¦¹«´ë¿¡¼ ´ë¸¸ÇØÇù ÆòÈ¡¤¾ÈÁ¤ÀÇ Áß¿ä¼ºÀ» Ãµ¸íÇÑ µ¥ ´ëÇØ °¨»ç¸¦ Ç¥ÇÏ°í ¡°´ë¸¸°ú ÀÏº»ÀÌ °øµ¿À¸·Î Áö¿ª ÆòÈ¸¦ ¼öÈ£ÇÏÀÚ¡±°í °Á¶Çß´Ù. ÀÏº»´ë¸¸±³·ùÇùÈ¸´Â ´ë¸¸ ÁÖÀç ÀÏº»´ë»ç°ü ¿ªÇÒÀ» ÇÏ´Â ±â°üÀÌ´Ù.
5ÀÏ ¿ÀÈÄ¿¡´Â ÃÑÅëºÎ¿¡¼ ¹ÌÅ° ·¹ºñ Àü ±¹È¸ÀÇÀå°ú ÀÌ½º¶ó¿¤-´ë¸¸ ¿ìÈ£´ëÇ¥´ÜÀå º¸¾ÆÁî ÅäÆ÷·ÎÇÁ½ºÅ° ÀÇ¿ø µîÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ ÀÌ½º¶ó¿¤ ÃÊ´çÆÄ ÀÇ¿ø´ÜÀ» Á¢°ßÇß´Ù. ¶óÀÌ ÃÑÅëÀº ¡°´ë¸¸°ú ÀÌ½º¶ó¿¤Àº ¹ÎÁÖ¿Í ÀÚÀ¯ °¡Ä¡¸¦ °øÀ¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸é¼ ¡°¾çÃøÀÌ ±³·ù¿Í Çù·ÂÀ» È°¼ºÈÇÏ°í µ¿¹ÝÀÚ °ü°è¸¦ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ½ÉÈÇØ ¹ÎÁÖ °¡Ä¡¸¦ °øµ¿À¸·Î ¼öÈ£ÇÏ°í Àü ¼¼°è¿Í Áö¿ªÀ» À§ÇØ ´õ ¸¹Àº °øÇåÀ» ÇÏ±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.
·¹ºñ Àü ÀÇÀåÀº ¡°ÀÌ¹ø ¹æ¹®Àº ¾çÃø °£ °ÇÑ À¯´ë¸¦ º¸¿©ÁÖ±â À§ÇÑ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°´ë¸¸°ú ÀÌ½º¶ó¿¤ ¸ðµÎ ¹ÎÁÖÀûÀÌ°í ÀÚÀ¯·Î¿î ±¹°¡·Î °æÁ¦, ±â¼ú, AI, ¾Èº¸ ºÐ¾ß¿¡¼ Çù·ÂÀ» ´õ¿í ½ÉÈÇÏ±â¸¦ ±â´ëÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
Áß±¹Àº ¹Ý¹ßÇß´Ù. ÀÌ½º¶ó¿¤ ÁÖÀç Áß±¹ ´ë»ç°üÀº ¡°ÅäÆ÷·ÎÇÁ½ºÅ° ÀÇ¿ø µîÀÌ ´ë¸¸À» ¹æ¹®ÇØ ´ë¸¸°ú °ü·ÃµÈ Àß¸øµÈ ¹ß¾ðÀ» ÇÑ °ÍÀº ¡®ÇÏ³ªÀÇ Áß±¹¡¯ ¿øÄ¢À» ½É°¢ÇÏ°Ô À§¹ÝÇÏ°í Áß±¹-ÀÌ½º¶ó¿¤ °ü°èÀÇ Á¤Ä¡Àû ±âÃÊ¸¦ ½É°¢ÇÏ°Ô ÈÑ¼ÕÇÏ´Â °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ±ÔÅºÇß´Ù.
ÀÌ¾î ¡°ÇöÀç ´ë¸¸ÇØÇùÀÇ ÆòÈ¿Í ¾ÈÁ¤¿¡ ´ëÇÑ °¡Àå Å« À§ÇùÀº ´ë¸¸ µ¶¸³ ºÐ¿ È°µ¿¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°Áß±¹Àº ¾î¶² ¹æ½ÄÀÌµç ´ë¸¸À» Áß±¹¿¡¼ ºÐ¸®ÇÏ´Â °Í°ú ¿ÜºÎ¼¼·ÂÀÌ Áß±¹ÀÇ ¿ÏÀüÇÑ ÅëÀÏÀ» ¹æÇØÇÏ´Â °ÍÀ» Çã¿ëÇÏÁö ¾ÊÀ» °Í¡±ÀÌ¶ó°í °æ°íÇß´Ù.
º£ÀÌÂ¡=¼Û¼¼¿µ Æ¯ÆÄ¿ø sysohng@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç