¡®¿µµîÆ÷ Åä¹ÚÀÌ¡¯ ÃÖ¿õ½Ä, ±¸Ã»Àå µµÀü ¡°¿µµîÆ÷ Ã¼Áú°³¼±¡±
6¡¤3 Áö¹æ¼±°Å ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸Ã»Àå ¼±°Å¿¡ µµÀüÇÏ´Â ÃÖ¿õ½Ä ±¹¹ÎÀÇÈû ÈÄº¸´Â 7ÀÏ ±¹¹ÎÀÏº¸¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ ¡°±¸Ã»ÀåÀº Á¤Ä¡ÀÎÀÌ ¾Æ´Ñ ÇàÁ¤ Ã¥ÀÓÀÚ¡±¶ó¸ç ¡°¸»ÀÌ ¾Æ´Ñ °á°ú·Î Áõ¸íÇÏ´Â ±¸Ã»ÀåÀÌ µÇ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
ÃÖ ÈÄº¸´Â ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸¿¡¼ ³ª°í ÀÚ¶õ ¡®¿µµîÆ÷ Åä¹ÚÀÌ¡¯´Ù. ¼¿ï½ÃÀÇÈ¸¿¡¼ 8¡¤9¡¤10´ë 12³â°£ 3¼± ½ÃÀÇ¿øÀ» Áö³Â°í, ±³ÅëÀ§¿øÀå¡¤¿î¿µÀ§¿øÀå µîÀ» ¿ªÀÓÇß´Ù. ÃÖ ÈÄº¸´Â ¡°Àú´Â Áö¿ª ÇöÀåÀ» ¾Ë°í, ¿¹»êÀ» ´Ù·ïº» ÈÄº¸¡±¶ó¸ç ¡°±¸Ã»ÀåÀº ´Ü¼øÈ÷ ¸»À» ÀßÇÏ´Â »ç¶÷ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÀÏÀ» ¸¸µé¾î³½ °æÇèÀÌ ÀÖ´Â »ç¶÷ÀÌ ÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
ÃÖ ÈÄº¸´Â ¼±°Å ½½·Î°ÇÀ¸·Î ¡®¸í°¡Àç°Ç ¿µµîÆ÷¡¯¸¦ ³»¼¼¿ü´Ù. ´ëÇ¥ °ø¾àÀ¸·Ð ¡°¿µµîÆ÷ Ã¼Áú °³¼±¡±À» ²Å¾Ò´Ù. ±×´Â ¡°³°Àº ±¸Á¶¸¦ ¹Ù²ã µ·ÀÌ µ¹°í »ç¶÷ÀÌ ¸ðÀÌ´Â µµ½Ã¸¦ ¸¸µé°Ú´Ù¡±¸ç ¿µµîÆ÷±¸¸¦ ¿©ÀÇµµ, ¹®·¡¡¤¾çÆò, ½Å±æ¡¤´ë¸² µî ¼¼ ±Ç¿ªÀ¸·Î ³ª´² ¸ÂÃãÇü ¹ßÀü Àü·«À» Á¦½ÃÇÑ´Ù´Â ±¸»óÀÌ´Ù.
ÃÖ ÈÄº¸´Â ¡°¹®Á¦ÀÇ ÇÙ½ÉÀº ºÒ±ÕÇü°ú Á¤Ã¼¡±¶ó¸ç ¡°¿©ÀÇµµ´Â ±ÝÀ¶ Áß½ÉÁöÀÌÁö¸¸ »ýÈ° ÀÎÇÁ¶ó°¡ ºÎÁ·ÇÏ°í, ¹®·¡¡¤¾çÆòÀºÃ¶°ø¼Ò µî ¿¾ »ê¾÷ÀÇ ÀüÈ¯ÀÌ ´Ê¾îÁö°í ÀÖ°í, ½Å±æ¡¤´ë¸²Àº ÁÖ°ÅÈ¯°æ °³¼±ÀÌ ÇÊ¿äÇÑ »óÅÂ¡±¶ó°í Áø´ÜÇß´Ù. ÀÌ¾î ¡°ÇÑ¸¶µð·Î °¢ µ¿º°·Î Ã³¹æÀÌ ´Ù¸¥µ¥ Á¤Ã¥Àº ÇÏ³ª·Î ¹¿©ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌ ±¸Á¶¸¦ ¹Ù²Ù°Ú´Ù¡±°í Çß´Ù.
ÃÖ ÈÄº¸´Â Æ¯È÷ ¡°¹®·¡¡¤¾çÆò¿¡´Â ¾î¸°ÀÌ Á¾ÇÕº´¿ø °Ç¸³À» ÃßÁøÇØ ¾î¸°ÀÌ ÀÇ·á °ø¹éÀ» ÇØ¼ÒÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
°æÀïÀÚÀÎ Á¶À¯Áø ¹ÎÁÖ´ç ÈÄº¸´Â ¿©ÀÇµµÀÇ ±ÝÀ¶ Áß½ÉÁö ÀÌ¹ÌÁö¸¦ ¿µµîÆ÷±¸ Àü¿ªÀ¸·Î È®»êÇØ Áö¿ª ºê·£µå °¡Ä¡¸¦ ³ôÀÌ°Ú´Ù¸ç ±¸ ¸íÄªÀ» ¡®¿©ÀÇ±¸¡¯·Î º¯°æÇÏ´Â ±¸»óÀ» ¹àÈù »óÅÂ´Ù.
ÃÖ ÈÄº¸´Â ÀÌ¿¡ ´ëÇØ¼µµ ¡°±¸ ¸íÄªÀ» º¯°æÇÏ°í µµ·Î Ç¥ÁöÆÇ µîÀ» ¹Ù²Ù´Â µ¥¸¸ ¸·´ëÇÑ ¿¹»êÀÌ µé °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°´Ü¼øÈ÷ ÀÌ¸§À» ¹Ù²Û´Ù°í Áö¿ªÀÌ ¹Ù²îÁö´Â ¾Ê´Â´Ù¡±°í ºñÆÇÇß´Ù. ÀÌ¾î ¡°±¸¹ÎÀÇ »îÀÇ ÁúÀ» ½ÇÁúÀûÀ¸·Î ³ôÀÏ ¹æ¾È¿¡ ´ëÇÑ °í¹ÎÀÌ ¿ì¼±¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¿µµîÆ÷±¸¿¡¼ ÅÂ¾î³ª ÇÑ ¹øµµ Áö¿ªÀ» ¶°³ªÁö ¾ÊÀº Á¦°¡ ¿µµîÆ÷±¸ÀÇ °ú°Å¿Í ÇöÀç¸¦ ³Ñ¾î ¾î¶»°Ô ¹Ì·¡¸¦ ¹Ù²Ü °ÍÀÎÁö °¡Àå Àß ¾Ë°í ÀÖ´Ù¡±°í Çß´Ù.
ÃÖ ÈÄº¸´Â 1962³â»ýÀ¸·Î ¿µµîÆ÷±¸ ½Å±æµ¿¿¡¼ ÅÂ¾î³µ´Ù. ÇÑ±¹¿Ü´ë Á¤Ä¡ÇàÁ¤¾ð·Ð´ëÇÐ¿ø¿¡¼ ÇàÁ¤ÇÐ ¼®»ç ÇÐÀ§¸¦ ¹Þ¾Ò°í, µ¿±¹´ë »çÈ¸°úÇÐ´ë °´¿ø±³¼ö¸¦ Áö³Â´Ù.
ÀÌÇü¹Î ±âÀÚ gilels@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç