¿À´ÃÀÇ ³¯¾¾ - ¿ÀÈÄ (2026³â 05¿ù 07ÀÏ)
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³»ÀÏ ¾ÆÄ§±â¿ÂÀº ¼¿ï 10.0µµ, ÀÎÃµ 10.0µµ, ¼ö¿ø 10.0µµ, ÃáÃµ 9.0µµ, °¸ª 12.0µµ, Ã»ÁÖ 9.0µµ, ´ëÀü 10.0µµ, ÀüÁÖ 11.0µµ, ±¤ÁÖ 11.0µµ, ´ë±¸ 13.0µµ, ºÎ»ê 14.0µµ, Á¦ÁÖ 13.0µµ·Î ¿¹»óµË´Ï´Ù.
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