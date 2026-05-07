À½ÁÖ »ç°í ÈÄ ·¯´×ÇÏ´Â Ã´ µµ¸ÁÄ¡´õ´Ï¡¦5½Ã°£ ¸¸¿¡ °á±¹ ÀÚ¼ö

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ÇÑ¸í¿À ±âÀÚ myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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