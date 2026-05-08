주식으로 돈 번 사람들, 백화점 가고 명품만 사나봐요
코스피가 7000을 넘기면서 축포를 터뜨렸지만 금융 자산의 증가가 소비 회복으로 이어지는 ‘자산 효과’는 아직 나타나지 않고 있다. 고가 소비 비중이 큰 백화점과 해외 명품 브랜드 제품의 판매만 늘 뿐 대형마트 매출은 지지부진하다. 코스피 상승세가 일부 종목에 제한된 것이 원인으로 꼽힌다. 수익을 내더라도 즉각 실현이 불가능한 연금 투자가 많은 것도 이유 중 하나다. 증시에서도, 실물 경제에서도 양극화가 확인된다.
7일 국가데이터처에 따르면 지난 1월 소매 판매는 전월 대비 2.3% 증가했다. 2월(0%)에는 제자리걸음을 했고 3월에는 1.8% 증가했다. 이 기간 코스피는 지난 1월 2일 4309.63에서 3월 31일 5052.46로 17.2% 상승했는데 월별 소비는 특정 품목과 계절 요인에 따라 오르내렸다.
소비는 유통 업태별로도 희비가 갈렸다. 산업통상부에 따르면 지난 1월 백화점 매출은 전년 같은 달보다 13.4% 증가했다. 2월에는 25.6%로 껑충 뛰었다. 3월(14.7%)에는 상승 폭이 작아졌지만 여전히 두 자릿수 성장을 이어갔다. 백화점 안에서도 고가 소비가 두드러졌다. 이 기간 세부 품목 중 상승률이 가장 높은 것은 ‘해외 유명 브랜드’다. 에르메스·루이비통·샤넬 등 각 백화점이 명품으로 분류한 상품군이다. 해외 유명 브랜드 매출은 1월 31%, 2월 22.6%, 3월 21.7% 증가해 파죽지세다. 반면 서민 경제의 한 축으로 볼 수 있는 대형마트 매출은 지난 1월 18.8% 감소, 2월 15.1% 증가, 3월 15.2% 감소로 오르내렸다. 자산 가격 상승의 소비 효과가 생필품이 아닌 사치재에 쏠렸다는 분석이다.
코스피 상승의 온기가 모든 투자자에게 고르게 퍼진 것도 아니다. 이번 급등세는 반도체 등 일부 주도주 중심으로 펼쳐졌다. 한국거래소에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목이 코스피 시가총액에서 차지하는 비중은 지난해 말 34%에서 이달 초 45%까지 확대됐다. 지수는 사상 최고치를 갈아치웠지만 주도주를 보유하지 않은 투자자에게는 체감 자산 증가가 제한적일 수밖에 없다.
코스피 상승분이 묶인 탓도 있다. 지난 2월 말 기준 개인종합자산관리계좌(ISA) 가입액은 약 55조원인데 이 중 국내 주식 몫은 30조원 수준이다. 연금저축펀드 적립금도 40조원이 넘는다. 주식 상승 평가익이 연금성 계좌 안에 쌓이는 구조다. 주가 상승이 곧바로 가계의 현금 소비 여력으로 바뀌기는 어렵다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
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