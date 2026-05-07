¡°¿©·¯ºÐ ÁÂÀýÇÏ¸é »çÈ¸´Â ºØ±«¡±¡¦½ÅÀÓ °Ë»ç ÇâÇÑ Á¤¼ºÈ£ÀÇ ¡®´çºÎ¡¯

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±¹¹Î ´«³ôÀÌ¿¡ ¸Â´Â °øÁ÷ÀÚ·Î¼ÀÇ ÀÚ¼¼¿Í Ç°°Ýµµ ÁÖ¹®Çß´Ù. Á¤ Àå°üÀº ¡°Á¤Á¦µÇÁö ¾ÊÀº ¾ðÇàÀÌ³ª Á÷ºÐ¿¡ °É¸ÂÁö ¾ÊÀº Çàµ¿Àº ½º½º·Î¿¡°Ô Å« ºÒ¸í¿¹¸¦ °¡Á®¿Ã »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó °ËÂû°ú Çü»ç»ç¹ý½Ã½ºÅÛ¿¡ ´ëÇÑ ±¹¹ÎÀÇ ½Å·Ú¸¦ ÇÑ¼ø°£¿¡ ¹«³Ê¶ß¸± ¼ö ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°¿©¸®¹Úºù, ¿©¸²½É¿¬(åý×ÛÚÝÞ¼, åý×üä¢æÐ), ¾ãÀº ¾óÀ½À» ¹â´Â µí, ±íÀº ¸ø°¡¿¡ ¼± µí Ç×»ó °æ°èÇÏ°í Á¶½ÉÇÏ´Â ÀÚ¼¼·Î ¾÷¹«¿¡ ÀÓÇØ´Þ¶ó¡±°í ´çºÎÇß´Ù.
±¸ÀÚÃ¢ ±âÀÚ critic@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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