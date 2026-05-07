¿Ü·Î¿î ÇÇÅÍÆÒ, À§´ëÇÑ ¹ÂÁö¼Ç¡¦¸¶ÀÌÅ¬ Àè½¼À» ´Ù½Ã ¸¸³ª´Ù
¸¶ÀÌÅ¬ Àè½¼ Àü±â ¿µÈ ¡®¸¶ÀÌÅ¬¡¯ 13ÀÏ °³ºÀ
±×´Â ¿©ÀüÈ÷ ¡®ÆËÀÇ È²Á¦¡¯´Ù. ±×·¡¹Ì ¾î¿öÁî 17È¸ ¼ö»ó, 10¾ïÀå¿¡ ´ÞÇÏ´Â ¾Ù¹ü ´©Àû ÆÇ¸Å·®, ±×¸®°í 7000¸¸Àå ÀÌ»ó ÆÇ¸ÅµÅ ¿ª»ç»ó °¡Àå ¸¹ÀÌ ÆÈ¸° À½¹ÝÀ¸·Î ±â³×½ººÏ¿¡ ¿À¸¥ ¸í¹Ý ¡®½º¸±·¯¡¯. ±×°¡ ³²±ä ±â·ÏÀº ´ëÁßÀ½¾Ç»ç¿¡ ¾Æ·Î»õ°Ü ÀÖ´Ù. ÆËÀÇ ¿ª»ç¸¦ ¹Ù²Û ÁÖÀÎ°ø, ¸¶ÀÌÅ¬ Àè½¼(1958~2009)ÀÌ´Ù.
±×ÀÇ »ý¾Ö¸¦ ´ãÀº ¿µÈ ¡®¸¶ÀÌÅ¬¡¯ÀÌ ¿À´Â 13ÀÏ ±¹³» °ü°´À» ¸¸³´Ù. ºÏ¹Ì¿¡¼ Áö³´Þ ¸ÕÀú °ø°³µÈ ¿µÈ´Â ÇÁ·¹µð ¸ÓÅ¥¸®¸¦ ´Ù·é ¡®º¸Çì¹Ì¾È ·¦¼Òµð¡¯¸¦ ¶Ù¾î³Ñ¾î À½¾Ç Àü±â ¿µÈ »ç»ó ÃÖ°í ¿ÀÇÁ´× ½ºÄÚ¾î(9720¸¸ ´Þ·¯)¸¦ ´Þ¼ºÇß´Ù. ¿µÈÀÇ ÀÎ±â¿¡ Èû ÀÔ¾î 1983³â ¹ßÇ¥µÈ °î ¡®ºô¸® Áø¡¯Àº ºôº¸µå ¡®ÇÖ 100¡¯ Â÷Æ® 38À§·Î ¿ªÁÖÇàÇß´Ù. ´ëÁßÀÌ ±×¸¦ ¾ó¸¶³ª ±×¸®¿öÇß´ÂÁö ½Ç°¨ÇÏ°Ô µÈ´Ù.
¿µÈ´Â °¡³ÇÑ °¡Á¤ÀÇ 9³²¸Å Áß ÀÏ°öÂ°·Î ÅÂ¾î³ ¸¶ÀÌÅ¬ÀÌ ´Ù¼¸ »ì ¶§ºÎÅÍ Çüµé°ú ¡®Àè½¼ ÆÄÀÌºê¡¯·Î È°µ¿ÇÏ¸ç Å¸°í³ À½¾ÇÀû ÃµÀç¼ºÀ» ÀÎÁ¤¹ÞÀº µÚ ¼Ö·Î °¡¼ö·Î È¦·Î¼±â ÇØ ¼¼°èÀû ½´ÆÛ½ºÅ¸·Î °Åµì³ª´Â ¿©Á¤À» ±×¸°´Ù. ·¯´×Å¸ÀÓ 127ºÐÀ¸·Î ±× ¹æ´ëÇÑ ÀÌ¾ß±â¸¦ ´Ù ´ã±â´Â ¾î·Á¿ö µÎ ÆíÀ¸·Î ³ª´² Á¦ÀÛµÆ´Ù. ÀÌ¹ø ÀÛÇ°Àº 1Æí¿¡ ÇØ´çÇÑ´Ù.
À¯³â±âºÎÅÍ ¶Ç·¡ Ä£±¸µé°ú ´Ù¸¥ »îÀ» »ê ¸¶ÀÌÅ¬Àº ´Ã Áöµ¶ÇÑ ¿Ü·Î¿ò¿¡ ½Ã´Þ¸°´Ù. Æø·ÂÀûÀÎ ¾Æ¹öÁö¸¦ ÇâÇÑ µÎ·Á¿òµµ ¸¶À½¼Ó¿¡ ³»ÀçÇØ ÀÖ´Ù. ÀÇÁöÇÒ Á¸Àç¶ó°í´Â ¾ö¸¶¿Í µ¿¹°, Àå³°¨»ÓÀÌ´Ù. ¼ºÀÎÀÌ µÇ°í¼µµ ÀÚ½ÅÀÇ ÀúÅÃÀ» °Å´ëÇÑ ³îÀÌ°ø¿ø ¡®³×¹ö·£µå¡¯·Î ²Ù¹Ì°í ±â¸°, Ä§ÆÒÁö µîÀ» Å°¿ì¸ç ÇÇÅÍÆÒÃ³·³ »ì¾Ò´ø ÀÌÀ¯ÀÏ ÅÍ´Ù.
¿µÈ´Â ¸¶ÀÌÅ¬ÀÇ ³»¸éÀ» Á¶¸íÇØ ±×¸¦ ÀÌÇØÇÏµµ·Ï µ½´Â´Ù. ´Ù¸¸ ¿©¸° Ã»³âÀÇ ¸ð½À¸¸À» ºÎ°¢ÇØ À½¾Ç°¡·Î¼ÀÇ °í³ú³ª ³ë·ÂÀº ±íÀÌ ÀÖ°Ô ´Ù·çÁö ¸øÇÑ Á¡ÀÌ ÇÑ°è·Î ³²´Â´Ù. ÄÚ ¼ºÇü¼ö¼úÀÌ³ª ¹é¹ÝÁõ ¹ßº´, ±¤°í ÃÔ¿µ Áß ÀÔÀº ¸Ó¸® È»ó µîÀÇ ¿¡ÇÇ¼Òµå°¡ ´ã°åÀ¸³ª ¾Æµ¿ ¼ºÃß¹® ³í¶õÀº °í¹ßÀÎ°úÀÇ ÇÕÀÇ Á¶°Ç¿¡ µû¶ó ºüÁ³´Ù. »ç°Ç ³ª¿½Ä Àü°³´Â À¯±âÀû ¼»çÀÇ °É¸²µ¹ÀÌ µÇ°í ¸¸´Ù.
¸¶ÀÌÅ¬ÀÇ »ýÀü ¹«´ë¸¦ ¿Ïº®È÷ ÀçÇöÇØ ³½ °ø¿¬ Àå¸éÀº ¼»çÀû ¾Æ½¬¿òÀ» ¾ÐµµÇÒ Á¤µµ·Î ÈÇ¸¢ÇÏ´Ù. Àè½¼ ÆÄÀÌºê ½ÃÀý °î»Ó ¾Æ´Ï¶ó ¡®½º¸±·¯¡¯ ¡®ºñÆ® ÀÕ¡¯ ¡®ºô¸® Áø¡¯ ¡®¹èµå¡¯ °°Àº ºÒÈÄÀÇ ¸í°îµéÀÌ °£´Ü¾øÀÌ ÆîÃÄÁø´Ù. ¹ß³¡±îÁö ¿Ïº®ÇÑ ÀÇ»ó°ú ÆÛÆ÷¸Õ½º´Â ¸¶ÀÌÅ¬ÀÌ µÇ»ì¾Æ³ µíÇÑ Âø°¢¸¶Àú ºÎ¸¥´Ù.
½ÇÁ¦ ¸¶ÀÌÅ¬ÀÇ Ä£Á¶Ä«ÀÎ ½Å¿¹ ¹ÂÁö¼Ç ÀÚÆÄ Àè½¼ÀÌ »ïÃÌ ¸¶ÀÌÅ¬À» ¿¬±âÇß´Ù. ¡°¹ß¿¡ °¨°¢ÀÌ ¾ø¾îÁú ¶§±îÁö ¸ÅÀÏ ÃãÀ» Ãè´Ù¡±´Â ±×´Â ¹«·Á 2³â¿¡ °ÉÃÄ ÀÎ¹°À» Å½±¸ÇØ ¿ªÇÒÀ» ÁØºñÇß´Ù. ±× ´ö¿¡ ³ë·¡¿Í Ãã, ¿Ü¸ð, ¸öÁþ, À½»ö±îÁö ¸¶ÀÌÅ¬ÀÇ ¸ð½À ±×´ë·Î ±Ø¿¡ ³ì¾Æµé¾ú´Ù.
Á¤¼º²¯ ±¸ÇöÇÑ ¸®¾ó¸®Æ¼´Â ¹÷Âù °¨µ¿À¸·Î Ä¡È¯µÈ´Ù. Àü¼³·Î ³²Àº ¡®ºô¸® Áø¡¯ÀÇ ¾È¹« ¡®¹® ¿öÅ©¡¯¸¦ Ã³À½ ¼±º¸ÀÎ ¸ðÅ¸¿î 25ÁÖ³â °ø¿¬°ú ¡®º¸´Â À½¾Ç¡¯À¸·Î »ê¾÷ÀÇ ÆÐ·¯´ÙÀÓÀ» ¹Ù²Û ¡®½º¸±·¯¡¯ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À µîÀÇ Àå¸éÀÌ ½ÇÁ¦ Àå¼Ò¿¡¼ ÃÔ¿µµÆ´Ù. ¾ÈÅæ ÈÄÄí¾Æ °¨µ¶Àº ¡°½ÇÁ¦ ¸¶ÀÌÅ¬ÀÇ °ø¿¬À» º¸Áö ¸øÇÑ ÆÒµé¿¡°Õ »ý»ýÇÑ Ã¼ÇèÀÌ, °ø¿¬À» º» ÀÌµé¿¡°Õ Çâ¼ö¸¦ ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å°´Â ¿©Á¤ÀÌ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
±Ç³²¿µ ±âÀÚ kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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