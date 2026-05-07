Æò¹üÀº ¾ø´Ù, ¡®ÃÖ°í À¯°Ý¼ö¡¯ ÇâÇÑ ¼±¾ð¡¦¹Ú¼ºÇÑ ¡°1µîÀÌ µÇ°í ½Í´Ù¡±
2021³â SSG ·£´õ½º ÁÖÀü À¯°Ý¼ö·Î µµ¾àÇÑ ÀÌÈÄ µÎ Â÷·Ê ±ÔÁ¤ Å¸¼® 3ÇÒÀ» ³Ñ±â¸ç ¼Ò¸® ¾ø´Â °ÀÚ·Î ÀÚ¸® Àâ¾Ò´ø ¹Ú¼ºÇÑÀº 44³â ¸¸ÀÇ ´ë±â·ÏÀ» ÀÛ¼ºÇÏ¸ç ÀÏ¾à ½ºÅ¸·Î ¶°¿Ã¶ú´Ù. ÀÚ¸¸À» °æ°èÇÏ¸ç ÄÚÄ¡Áø¿¡°Ô ÄªÂù ´ë½Å ¡®Æò¹üÇÏ´Ù¡¯´Â ¸»¸¸ ÇØÁÖ±æ ºÎÅ¹Çß´Ù´Â ¡®Æò¹üÇÑ(Æò¹üÇÑ ¹Ú¼ºÇÑ)¡¯ÀÌ¶õ º°¸í°ú ´Þ¸® ¿Ã ½ÃÁð ºñ¹üÇÑ ³¡¸ÎÀ½À» ÇâÇØ ´Þ·Á°¡°í ÀÖ´Ù.
Áö³ 6ÀÏ ÀÎÃµ SSG·£´õ½ºÇÊµå¿¡¼ ¸¸³ ¹Ú¼ºÇÑÀº ¡°Áö³´Þ 21ÀÏÀÇ ¿©¿îÀÌ ¾ÆÁ÷µµ »ý»ýÇÏ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ±×³¯ °æ±â Àü±îÁö °³¸· ÈÄ 18°æ±â ¿¬¼Ó ¾ÈÅ¸¸¦ ¶§·Á³»¸ç ±è¿ëÈñ ·Ôµ¥ 2±º °¨µ¶°ú Å¸ÀÌ¸¦ ÀÌ·ç°í ÀÖ´ø ±×´Â Ã¹ Å¸¼®ºÎÅÍ ¾ÈÅ¸¸¦ Ä¡¸ç ´Üµ¶ 1À§·Î ¿Ã¶ó¼¹´Ù. 1982³â ÇÁ·Î¾ß±¸ ¿ø³â¿¡ ¼¼¿öÁø ¹¬Àº ±â·ÏÀ» 44³â ¸¸¿¡ °¥¾Æ Ä¡¿î ¼ø°£ÀÌ¾ú´Ù. ¹Ú¼ºÇÑÀº ¡°¾ï´·Á ÀÖ´ø ºÎ´ãÀÌ ÇÑ¼ø°£¿¡ Ç®¸®¸é¼ »ÑµíÇÔ°ú ¼ºÃë°¨ÀÌ µ¿½Ã¿¡ ¹Ð·Á ¿Ô´Ù¡±°í È¸»óÇß´Ù.
±â·ÏÀº ¿©±â¼ ¸ØÃßÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ÀÌÈÄ 3°æ±â¿¡¼ ¾ÈÅ¸¸¦ Ãß°¡ÇÏ¸ç ¿¬¼Ó ¾ÈÅ¸ ÇàÁøÀ» 22°æ±â·Î ´Ã·È´Ù. ¹Ú¼ºÇÑÀº ¡°½Å±â·Ï ÀÌÈÄ¿¡´Â ¹ÚÁ¾È£ ¼±¹è´ÔÀÇ 39°æ±â ¿¬¼Ó ¾ÈÅ¸ ±â·Ï¿¡ ¿å½ÉÀÌ ³µ´Ù¡±°í ÅÐ¾î³ù´Ù. ÇÏÁö¸¸ Áö³´Þ 25ÀÏ 4Å¸¼ö ¹«¾ÈÅ¸¿¡ ±×Ä¡¸ç µµÀüÀº ¸¶Ä§Ç¥¸¦ Âï¾ú´Ù. ¹Ú¼ºÇÑÀº ¡°¸¶Áö¸· Å¸¼®¿¡¼ ¹üÅ¸·Î ¹°·¯³ª¸ç Çã¹«ÇÔÀÌ ¹Ð·Á ¿ÔÁö¸¸ ÇÑÆíÀ¸·Î´Â ÈÄ·ÃÇß´Ù¡±¸é¼ ¡°¼±¹è´ÔÀÇ ±â·ÏÀÌ ¾ó¸¶³ª ´ë´ÜÇÑÁö »õ»ï ´À²¼´Ù. ³»°¡ ¼¼¿î ±â·Ï ¿ª½Ã ½±°Ô ±úÁö±â Èûµé °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¿ô¾ú´Ù.
ºñ·Ï ¿¬¼Ó ¾ÈÅ¸´Â ¸ØÃèÁö¸¸ Å¸°Ý°¨Àº ¿©ÀüÈ÷ ¶ß°Ì´Ù. 6ÀÏ ±âÁØ Å¸À² 0.417·Î ¸®±× À¯ÀÏÀÇ 4ÇÒ Å¸ÀÚ´Ù. ½ÃÁð Àü¸¸ ÇØµµ ÀÌ·± È°¾àÀ» ¿¹»óÇÑ ½Ã¼±Àº µå¹°¾ú´Ù. Áö³ÇØ 11¿ù Ã¼ÄÚ¿ÍÀÇ Æò°¡Àü¿¡¼ »ç±¸·Î °¥ºñ»À¸¦ ´ÙÄ¡¸ç ½ÃÁð ÁØºñ°¡ µÎ ´Þ°¡·® ´Ê¾îÁ³°í, °í´ëÇß´ø ¿ùµåº£ÀÌ½ºº¼Å¬·¡½Ä(WBC) ½Â¼±¿¡µµ ½ÇÆÐÇß´Ù. ½Ã¹ü°æ±â¿¡¼µµ Á»Ã³·³ Å¸°Ý°¨À» ²ø¾î¿Ã¸®Áö ¸øÇß´Ù.
¹Ú¼ºÇÑÀº ¡°º¸Åë ½ÃÁðÀÌ ³¡³ª¸é Âª°Ô ½¬°í ¹Ù·Î ¿îµ¿À» ½ÃÀÛÇÏ´Âµ¥ µÎ ´Þ °¡±îÀÌ Áý¿¡¼ ÈÞ½Ä¸¸ ÃëÇß´Ù¡±¸ç ¡°½Ã¹ü°æ±â¿¡¼µµ ºÎÁøÇØ ´õ ÃÊÁ¶Çß´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ¹ÝÀüÀÇ °è±â´Â ½Ã¹ü°æ±â Á¾·á ÈÄ Á¤±Ô½ÃÁð °³¸·±îÁöÀÇ 3ÀÏÀÌ¾ú´Ù. ¹Ú¼ºÇÑÀº ¡°ÄÚÄ¡´Ô°ú ¿µ»ó ºÐ¼®¿¡ ÁýÁßÇÏ¸ç °µµ ³ôÀº ÈÆ·ÃÀ» Çß´Ù¡±¸é¼ ¡°ÇÏÃ¼ Áß½ÉÀ» ³·Ãç ¸ö¿¡ ±äÀå°¨À» Áá°í, Å¸°Ý ±Ëµµ¸¦ Âï¾î ¶§¸®´Â ¡®·¹º§´Ù¿î ½ºÀ®¡¯À¸·Î ¹Ù²Û °ÍÀÌ ÁÖÈ¿Çß´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌ¹ø ½ÃÁð ¹Ú¼ºÇÑÀº ¿©·¯ Å¸ÀÌÆ² »ç³É¿¡ ³ª¼±´Ù. ÀÌ¸¥ °¨ÀÌ ÀÖÁö¸¸ ¹éÀÎÃµ Àü °¨µ¶ÀÌ ³²±ä Àü¹«ÈÄ¹«ÇÑ ±ÔÁ¤ Å¸¼® 4ÇÒ¿¡ µµÀüÀåÀ» ³»¹Ð¾ú´Ù. °³ÀÎ Ã¹ °ñµç±Û·¯ºê´Â ¹°·Ð ÀÌÁ¾¹ü Àü ÄÚÄ¡¿Í ±è¼±ºó(KIA Å¸ÀÌ°ÅÁî)¸¸ ´Þ¼ºÇß´ø À¯°Ý¼ö Å¸°Ý¿Õµµ ³ë¸°´Ù. ´Ù¸¸ ¹Ú¼ºÇÑÀº ¡°¿å½ÉÀº ÀÖÁö¸¸ ÀÇ½ÄÇÏ¸é ³» ½ºÀ®À» ÀÒ°Ô µÈ´Ù¡±°í °æ°èÇß´Ù.
±×·³¿¡µµ ¡®ÃÖ°í À¯°Ý¼ö¡¯¶ó´Â ¸ñÇ¥¿¡´Â ÁÖÀúÇÔÀÌ ¾ø¾ú´Ù. ±×´Â °°Àº Æ÷Áö¼Ç °æÀïÀÚÀÎ ¹ÚÂùÈ£(µÎ»ê º£¾î½º)¿Í ¿ÀÁöÈ¯(LG Æ®À©½º), ±èÁÖ¿ø(NC ´ÙÀÌ³ë½º) µîÀ» µÎ°í ¡°ÈÇ¸¢ÇÑ ¼±¼öµé°ú ÇÔ²² ¶Ù´Â °Í¸¸À¸·Îµµ °¨»çÇÏ°í Å« ÀÚ±ØÀ» ¾ò´Â´Ù¡±¸é¼µµ ¡°³ª´Â ¾ðÁ¦³ª 1µîÀÌ µÇ°í ½Í´Ù¡±°í ÈûÁà ¸»Çß´Ù.
ÀÎÃµ=ÃÖ¿øÁØ ±âÀÚ 1jun@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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