ÀÎÃµ´ë, ¡®2026 WURI¡¯ 5À§ ±â·Ï¡¦4°è´Ü »ó½Â

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ÀÎÃµ´ëÇÐ±³´Â ´ëÇÐ Çõ½Å¼ºÀ» Æò°¡ÇÏ´Â ±Û·Î¹ú ÁöÇ¥ ¡®2026 WURI(World University Rankings for Innovation)¡¯¿¡¼ °øµ¿ 5À§¿¡ ¿Ã¶ú´Ù°í 7ÀÏ ¹àÇû´Ù. Áö³ÇØ ¼¼°è 9À§¿¡¼ 4°è´Ü »ó½ÂÇÑ ¼º°úÀÌÀÚ ±¹³» ´ëÇÐ °¡¿îµ¥ °¡Àå ³ôÀº ¼øÀ§¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
WURI´Â ¼¼°è ´ëÇÐÀÇ ±³À°¡¤¿¬±¸¡¤»çÈ¸Âü¿© È°µ¿ÀÌ ½ÇÁ¦ »çÈ¸ º¯È¿Í ÆÄ±ÞÈ¿°ú¸¦ ¾ó¸¶³ª Ã¢ÃâÇÏ´ÂÁö¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î Æò°¡ÇÏ´Â ±Û·Î¹ú Çõ½Å´ëÇÐ ·©Å·ÀÌ´Ù. ÇÑÀÚ´ëÇÐµ¿¸Í(HLU), ±¹Á¦°æÀï·Â¿¬±¸¿ø(IPSNC), À¯¿£ÈÆ·ÃÁ¶»ç¿¬±¸¼Ò(UNITAR), ÇÁ·©Å¬¸°´ëÇÐ Å×ÀÏ·¯¿¬±¸¼Ò µîÀÌ °øµ¿ ÁÖ°üÇÑ´Ù.
¿ÃÇØ Æò°¡´Â Àü ¼¼°è ´ëÇÐÀÇ Çõ½Å »ç·Ê¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ÁøÇàµÆ´Ù. ÀÎÃµ´ë´Â ¡®´ëÇÐ ºê·£µå¿Í ¸í¼º(B8¡¤4À§)¡¯ ¡®ºñ¿ë È¿À² °ü¸®(B7¡¤5À§)¡¯ ¡®ÀçÁ¤Àû ÀÓÆÑÆ® Áß½É ±â¼úÀÌÀü(C8¡¤7À§)¡¯ µî ÁÖ¿ä Çõ½Å ºÐ¾ß¿¡¼ ¼¼°è ÃÖ»óÀ§±Ç¿¡ ¿À¸£¸ç ±Û·Î¹ú Çõ½Å °æÀï·ÂÀ» ÀÔÁõÇß´Ù. ´ëÇÐ Áß½ÉÀÇ ÀÏ¹æÀû ±³À° ¸ðµ¨¿¡¼ ¹þ¾î³ª ÇÐ»ý¡¤Áö¿ª»çÈ¸¡¤»ê¾÷Ã¼°¡ ÇÔ²² Âü¿©ÇÏ´Â ½ÇÁúÀû Çõ½Å ¸ðµ¨À» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î È®´ëÇØ ¿Â Á¡¿¡¼ ³ôÀº Æò°¡¸¦ ¹ÞÀº °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®µÈ´Ù. ¶Ç ÀÎ°øÁö´É(AI) ±â¹Ý ±³À°Çõ½Å°ú µðÁöÅÐ ÀüÈ¯ Àü·«À» Àû±Ø ÃßÁøÇÏ¸ç ¹Ì·¡ »çÈ¸ º¯È¿¡ ´ëÀÀÇÏ´Â Çõ½Å´ëÇÐ ¸ðµ¨À» Á¦½ÃÇß´Ù´Â Æò°¡¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÎÃµ´ë´Â ÀÌ¹ø ¼º°ú¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ´ëÇÐÀÇ Çõ½Å¼º°ú »çÈ¸Àû ¿µÇâ·ÂÀ» ´õ¿í °ÈÇÏ°í Áö¿ªÇõ½Å Áß½É ´ëÇÐÁö¿øÃ¼°è(RISE) »ç¾÷°ú ¿¬°èÇÑ Çõ½Å ÇÃ·§Æû ±¸Ãà¿¡µµ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ ±Û·Î¹ú ´ëÇÐ Æò°¡°¡ ¾çÀû ¼º°ú Áß½É¿¡¼ »çÈ¸Àû ÀÓÆÑÆ®¿Í Áö¼Ó°¡´É¼º Áß½ÉÀ¸·Î ÀüÈ¯µÇ´Â Èå¸§ ¼Ó¿¡¼ ´ëÇÐ Çõ½Å ¸ðµ¨À» ¼±µµÇØ ³ª°£´Ù´Â ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
ÀÌÀÎÀç ÀÎÃµ´ë ÃÑÀåÀº ¡°ÀÌ¹ø ¼º°ú´Â ÀÎÃµ´ë°¡ ÇÐ»ý°ú Áö¿ª»çÈ¸, »ê¾÷ ÇöÀå°ú ÇÔ²² Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÃßÁøÇØ ¿Â Çõ½Å ³ë·ÂÀÌ ¼¼°èÀûÀ¸·Î ÀÎÁ¤¹ÞÀº °á°ú¡±¶ó¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ ¹Ì·¡ »çÈ¸°¡ ¿ä±¸ÇÏ´Â °¡Ä¡¿Í º¯È¿¡ ´Éµ¿ÀûÀ¸·Î ´ëÀÀÇÏ¸ç Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ Çõ½ÅÀ» ¼±µµÇÏ´Â ´ëÇÐÀ¸·Î ¼ºÀåÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí ¿ÃÇØ WURI Æò°¡¿¡¼´Â ¹Ì±¹ ¹Ì³×¸£¹Ù´ëÇÐÀÌ 1À§¸¦ Â÷ÁöÇßÀ¸¸ç ¾Ö¸®Á¶³ªÁÖ¸³´ë¿Í ÇÁ¶û½º ¿¡²Ã42°¡ °¢°¢ 2À§¿Í 3À§¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. ÀÎÃµ´ë´Â ¸Å»çÃß¼¼Ã÷°ø°ú´ëÇÐ±³(MIT)¿Í °øµ¿ 5À§¸¦ ±â·ÏÇßÀ¸¸ç ÀÌ¾î ½ºÅÄÆÛµå´ë´Â 7À§, Ä¶¸®Æ÷´Ï¾Æ°ø°ú´ëÇÐ±³(Caltech)°¡ 8À§¿¡ ÀÚ¸®Çß´Ù. ±¹³» ´ëÇÐ¿¡¼´Â ÀÎÃµ´ë¿¡ ÀÌ¾î ÇÑ±¹¿Ü±¹¾î´ëÇÐ±³(13À§)¿Í ¼¿ï´ëÇÐ±³(23À§) µîÀÌ »óÀ§±Ç¿¡ Æ÷ÇÔµÆ´Ù.
ÀÎÃµ=±è¹Î ±âÀÚ ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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