±¹Èû, °³Çå¾È Ç¥°á º¸ÀÌÄà¡¦ÅõÇ¥ ¹«»ê

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ÀÔ·Â:2026-05-07 16:44
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±¸¼ÓµÈ ¹«¼Ò¼Ó °­¼±¿ì ÀÇ¿øÀ» Á¦¿ÜÇÏ¸é ±¹¹ÎÀÇÈû ÀÇ¿ø 12¸íÀÌ Âù¼ºÇ¥¸¦ ´øÁ®¾ß °³Çå¾ÈÀÌ Åë°úµÉ ¼ö ÀÖ´Ù.

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±¸Á¤ÇÏ ±âÀÚ goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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