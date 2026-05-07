Çý¿øÀÇ·áÀç´Ü, ¹«·á ½ÉÀå ¼ö¼ú µî ÇØ¿Ü ÀÇ·á³ª´® 1700·Ê
Çý¿øÀÇ·áÀç´ÜÀº °¨ºñ¾Æ ±¹ÀûÀÇ A±º(14)°ú B¾ç(2) µî ¼±Ãµ¼º ½ÉÀåº´ È¯¾Æ¿¡ ´ëÇÑ ¼ö¼úÀ» ¼º°øÀûÀ¸·Î ¸¶Ä¡¸ç ÇØ¿Ü ÀÇ·á³ª´® 1700·Ê¸¦ ´Þ¼ºÇß´Ù°í 7ÀÏ ¹àÇû´Ù.
A±ºÀº ÅÂ¾î³ª¸é¼ºÎÅÍ ÁÂ½É½Ç¡¤¿ì½É½Ç »çÀÌÀÇ Áß°£ º®(Áß°Ý)¿¡ ±¸¸Û(°á¼Õ)ÀÌ ÀÖ´Â ½É½ÇÁß°Ý°á¼Õ(VSD)À» º¸¿´´Ù. °á¼ÕÀÇ Å©±â°¡ ¸Å¿ì ÄÇÀ¸¸ç ¿ì½É½Ç À¯Ãâ ÇùÂø¿¡ µû¶ó Æó·Î °¡´Â Ç÷·ù´çÀÌ ºÎÁ·ÇØ Á¶±Ý¸¸ ¿òÁ÷¿©µµ È£Èí°ï¶õÀ» ´À³¢´Â »óÅÂ¿´´Ù. ÀÌ¿¡ Àç´Ü ¼Ò¼Ó ºÎÃµ¼¼Á¾º´¿ø ÀÇ·áÁøÀº A±º¿¡ ´ëÇØ ½É½ÇÁß°Ý°á¼ÕÀ» Æó¼âÇÏ°í ¿ì½É½ÇÀ¯Ãâ·Î¸¦ È®ÀåÇÏ´Â ¼ö¼úÀ» ¼º°øÀûÀ¸·Î ½ÃÇàÇß´Ù.
B¾ç ¿ª½Ã ½É½ÇÁß°Ý°á¼Õ(VSD)À¸·Î Áø´ÜµÆ´Ù. Ä¡·á ½Ã±â°¡ ´Ê¾îÁö¸é¼ ½ÉÇÑ Æóµ¿¸Æ°íÇ÷¾ÐÀÌ µ¿¹ÝµÆÀ¸¸ç ¼ºÀåÁö¿¬, È£Èí°ï¶õ, ½Ä»ç·® ºÎÁ· µî Àü¹ÝÀûÀ¸·Î ÁÁÁö ¾ÊÀº »óÈ²ÀÌ¾ú´Ù. Æ¯È÷ °á¼ÕÀÇ Å©±â°¡ ¸Å¿ì Ä¿ ÁÂ¿ì ´Ü¶ô(ÇÇ°¡ ¼¯ÀÌ´Â ¾ç)ÀÌ ¸¹¾Ò°í ´ëµ¿¸ÆÀÌ °á¼Õ ºÎÀ§¸¦ ÅëÇØ ÀÏºÎ µ¹ÃâµÇ´Â µî ÇØºÎÇÐÀû ±¸Á¶µµ º¹ÀâÇß´Ù. B¾ç ¿ª½Ã ½É½ÇÁß°Ý°á¼Õ Æó¼â¼ú µî ¼ö¼úÀ» ¼º°øÀûÀ¸·Î ¹Þ°í È¸º¹Çß´Ù.
ÀÌ¹ø ÇØ¿Ü ÀÇ·á³ª´®ÀÇ ÁÖÄ¡ÀÇ¿Í ÁýµµÀÇ´Â °¢°¢ ±èÁ¤À± °úÀå(¼Ò¾ÆÃ»¼Ò³â°ú), ±èÀÀ·¡¡¤±èÀºÃ¤ °úÀå(½ÉÀåÇ÷°üÈäºÎ¿Ü°ú)ÀÌ ¸Ã¾Ò´Ù. ¶Ç ±¹³» ÃÊÃ»°ú Áø·áºñ¡¤Ã¼·ùºñ µî ÈÄ¿øÀº ´Ù´Ï¿¤±âµµÈ¸, À¯¾îÇÁ·»Áî, ¼¼Á¾º´¿ø(ÀÇ·á³ª´® ÈÄ¿ø±Ý »ç¶ûyes)ÀÌ ´ã´çÇß´Ù. È¯¾ÆµéÀº ¸ðµÎ È¸º¹ÇØ ÃÖ±Ù ¹«»çÈ÷ °í±¹À¸·Î µ¹¾Æ°¬´Ù.
Áö³ 1983³âºÎÅÍ ½ÃÀÛÇÑ Çý¿øÀÇ·áÀç´ÜÀÇ ÀÇ·á³ª´®Àº ¿ÃÇØ·Î 43³âÀ» ¸Â¾Ò´Ù. ÀÌ ±â°£ ºÎÃµ¼¼Á¾º´¿ø¡¤ÀÎÃµ¼¼Á¾º´¿ø¿¡¼ ¹«·á ½ÉÀå ¼ö¼ú µî ÀÇ·á³ª´® ÇýÅÃÀ» ¹ÞÀº È¯ÀÚ´Â ±¹³» 1¸¸3000¿©¸í, ÇØ¿Ü 1700¸í¿¡ ´ÞÇÑ´Ù.
Çý¿øÀÇ·áÀç´ÜÀÇ ÀÇ·á³ª´®Àº ´Ü¼øÈ÷ »çÁ¤ÀÌ ¾î·Á¿î È¯ÀÚÀÇ Ä¡·áºñ Áö¿ø¿¡¸¸ ±×Ä¡Áö ¾Ê´Â´Ù. ²÷ÀÓ¾øÀÌ ÇöÀåÀ» Ã£¾Æ µµ¿òÀÌ ÇÊ¿äÇÑ È¯ÀÚ¸¦ ¸ÕÀú ¹ß±¼ÇÏ°í Ä¡·áÇÏ¸ç ÀÏÁ¤ ±â°£ ÀÌÈÄ È¯ÀÚ »óÅÂ¸¦ È®ÀÎÇØ Ãß°¡·Î ÇÊ¿äÇÑ Á¶Ä¡¸¦ ÇÏ´Â µî ÅäÅ»ÄÉ¾î ¹æ½ÄÀ¸·Î ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ °úÁ¤¿¡¼ µµ¿òÀ» ¹ÞÀº È¯ÀÚ°¡ ¶Ç ´Ù¸¥ È¯ÀÚ¸¦ µ½´Âµ¥ ¹ß ¹þ°í ³ª¼´Â µî ¹«¾ùº¸´Ù ³ª´® ¹®È È®»ê¿¡ ¼ø ¿µÇâÀ» ÁÖ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¹ø °¨ºñ¾Æ È¯¾Æ¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ·á³ª´®¿¡µµ °ú°Å ºÎÃµ¼¼Á¾º´¿ø¿¡¼ ÀÇ·á³ª´®À» ÅëÇØ ÇýÅÃÀ» ¹ÞÀº È¯¾ÆÀÇ º¸È£ÀÚ°¡ ÀÚ¹ßÀûÀ¸·Î µ¿ÇàÇÏ¸ç Ä£ÀÚ½ÄÃ³·³ A±º°ú B¾çÀ» µ¹º¸±âµµ Çß´Ù.
Æ¯È÷ Çý¿øÀÇ·áÀç´ÜÀÇ ÀÇ·á³ª´®Àº ¾Æ½Ã¾ÆºÎÅÍ ¾ÆÇÁ¸®Ä«±îÁö ±¹°æÀ» ÃÊ¿ùÇÑ´Ù. ÇØ¿Ü ½ÉÀåº´ ¾î¸°ÀÌ¸¦ ±¹³»·Î ÃÊÃ»ÇØ ¹«·á ½ÉÀå ¼ö¼úÀ» ÇÏ´Â °ÍÀº ¹°·Ð Ã£¾Æ°¡´Â ÇØ¿Ü ÀÇ·á ºÀ»ç, ÇØ¿Ü ÀÇ·áÁø ±³À° µîÀÌ È°¹ßÈ÷ ÀÌ·ïÁö°í ÀÖ´Ù. ÀÌ °°Àº ÇØ¿Ü ÀÇ·á³ª´®ÀÇ °æ¿ì ¹Î°£ ¿Ü±³»çÀý´ÜÀ¸·Î¼ ´ëÇÑ¹Î±¹ ±¹°¡ ºê·£µå À§»ó Á¦°í µî¿¡ º¸ÅÆÀ» ÇÑ´Ù´Â Æò°¡¸¦ ¹Þ´Â´Ù.
Çý¿øÀÇ·áÀç´Ü ÀÇ·á³ª´®ÀÇ ¿øµ¿·ÂÀÌ µÇ´Â ÈÄ¿øÀÎ¡¤ÈÄ¿ø´ÜÃ¼ÀÇ µµ¿òµµ º¯ÇÔ¾øÀÌ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Ù. ÀÌµéÀÇ ÈÄ¿øÀº ´Ü¼ø Ä¡·áºñ¿Í ÇÔ²² ±¹³» ÃÊÃ» ÇØ¿Ü È¯ÀÚÀÇ ±³Åëºñ ¹× Ã¼·ùºñ µîÀ¸·Îµµ È°¿ëµÇ°í ÀÖ´Ù. °³ÀÎ ¹× ´ÜÃ¼¿¡¼ Á÷Á¢ÀûÀ¸·Î Ç×¸ñÀ» Á¤ÇØ Áö¿øÇÏ´Â ÈÄ¿ø±Ý°ú ÇÔ²² ÀÚÃ¼ ºÎ´ã±Ý, °ø½Ä ÈÄ¿ø±ÝÀÌ ÀûÀçÀû¼Ò¿¡ ºÐ¹èµÇ°í ÀÖ´Ù.
ÈÄ¿ø±Ý ¸íÄªÀº ¡®»ç¶ûyes¡¯ ¡®Èñ¸Áyes¡¯´Ù. »ç¶ûyes¿Í Èñ¸Áyes´Â °¢°¢ ÀÇ·á³ª´®ÈÄ¿ø±Ý, º´¿ø¹ßÀüÈÄ¿ø±ÝÀÌ´Ù.
¹ÚÁø½Ä Çý¿øÀÇ·áÀç´Ü ÀÌ»çÀåÀº ¡°¡®½ÉÀåº´ ¾ø´Â ¼¼»óÀ» À§ÇÏ¿©¡¯¶ó´Â ¼¼Á¾º´¿ø ¼³¸³ÀÌ³äÀ» Ãß±¸ÇÏ±â À§ÇØ ¸ðµç ÀÓÁ÷¿øÀÌ ¸ÃÀº ¹Ù ¿ªÇÒ¿¡ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¹«¾ùº¸´Ù ¼ö¸¹Àº ÈÄ¿øÀÎ ´öºÐ¿¡ ¿À·¡µµ·Ï ÀÇ·á³ª´®À» ÀÌ¾î°¥ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù¡±¸ç ¡°±¹³»´Â ¹°·Ð Àü ¼¼°è¿¡ µû¶æÇÑ Èñ¸ÁÀ» ÀüÇÏ´Â ¼¼Á¾º´¿ø ÀÇ·á³ª´®Àº ¾ÕÀ¸·Îµµ °è¼ÓµÈ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ºÎÃµ=±è¹Î ±âÀÚ ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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