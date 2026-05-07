ÀÌ°ÀÎÀÇ PSG, UCL 2¿¬ÆÐ µµÀü¡¦¼ÕÈï¹ÎÀº ºÏÁß¹ÌÄÅ °á½ÂÇà ÁÂÀý
ÀÌ°ÀÎÀÌ ¼ÓÇÑ ÆÄ¸® »ýÁ¦¸£¸Í(PSG¡¤ÇÁ¶û½º)ÀÌ ¹ÙÀÌ¿¡¸¥ ¹ÀÇî(µ¶ÀÏ)À» ²ª°í 2³â ¿¬¼Ó À¯·´Ãà±¸¿¬¸Í(UEFA) Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±×(UCL) °á½Â¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
PSG´Â 7ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) µ¶ÀÏ ¹ÀÇî ¾Ë¸®¾ÈÃ÷ ¾Æ·¹³ª¿¡¼ ¿¸° ¹ÀÇî°úÀÇ 2025-2026 UCL ÁØ°á½Â 2Â÷Àü¿¡¼ 1´ë 1·Î ºñ°å´Ù. 1Â÷Àü¿¡¼ ½Â¸®¸¦ Ã¬°å´ø PSG´Â ÇÕ°è Á¡¼ö 6´ë 5·Î °á½Â ÁøÃâ¿¡ ¼º°øÇß´Ù. Áö³ ½ÃÁð Ã¢´Ü Ã¹ ¿ì½ÂÀ» Â÷ÁöÇÑ PSG´Â ´ëÈ¸ 2¿¬ÆÐ¸¦ ³ë¸°´Ù. ¿À´Â 31ÀÏ 20³â ¸¸¿¡ °á½Â¿¡ ¿À¸¥ ¾Æ½º³Î(À×±Û·£µå)°ú ´ÜÆÇ ½ÂºÎ¸¦ ¹úÀÎ´Ù.
±â´ë¸¦ ¸ð¾Ò´ø ¡®ÄÚ¸®¾È ´õºñ¡¯´Â ³¡³» ¹«»êµÆ´Ù. ÀÌ³¯ ¹ÀÇîÀÇ ±è¹ÎÀç¸¸ ±×¶ó¿îµå¸¦ ¹â¾Ò´Ù. ´ä´äÇÑ Èå¸§ÀÌ ÀÌ¾îÁö´ø ÈÄ¹Ý 23ºÐ ±³Ã¼ ÅõÀÔµÈ ±è¹ÎÀç´Â ÈåºñÂ÷ Å©¹Ù¶óÃ÷Çï¸®¾ÆÀÇ Ä§Åõ¸¦ ¸öÀ» ´øÁ® ¸·¾Æ³»¸ç È°¾àÇß´Ù. Áö³ 1Â÷Àü¿¡¼± ±è¹ÎÀç¿Í ÀÌ°ÀÎ ¸ðµÎ °áÀåÇß´Ù. ÀÌ°ÀÎÀº ÆÀÀÌ Áö³ÇØ UCL ¿ì½ÂÀ» Â÷ÁöÇÒ ¶§µµ º¥Ä¡¸¦ ÁöÄ×´Ù.
PSG´Â ÀÌ³¯ °æ±â ½ÃÀÛ 3ºÐ ¸¸¿¡ ¿ì½º¸¸ µ©º§·¹ÀÇ °ñ·Î ±â¼±À» Á¦¾ÐÇß´Ù. ¹ÀÇîÀº ÈÄ¹Ý µé¾î °ø°Ý ¼ýÀÚ¸¦ ´Ã¸®¸ç ¸¸È¸¸¦ À§ÇØ ¾Ö½è´Ù. ÈÄ¹Ý Ãß°¡½Ã°£ ÇØ¸® ÄÉÀÎÀÇ µ¿Á¡°ñÀÌ ÅÍÁ³Áö¸¸ 1Â÷Àü ÆÐ¹è°¡ ¹ß¸ñÀ» Àâ¾Ò´Ù. ·çÀÌ½º ¿£¸®ÄÉ PSG °¨µ¶Àº °æ±â°¡ ³¡³ µÚ ¡°Áö±Ý ¿ì¸®º¸´Ù ³ªÀº ÆÀÀº ¾ø´Ù¡±¸ç ÀÚ½Å°¨À» µå·¯³Â´Ù.
ÇÑÆí ¼ÕÈï¹Î(LAFC)Àº 2026 ºÏÁß¹ÌÄ«¸®ºêÃà±¸¿¬¸Í(CONCACAF) Ã¨ÇÇ¾ð½ºÄÅ °á½ÂÇàÀÌ ÁÂÀýµÆ´Ù. ÀÌ³¯ LAFC´Â ÇØ¹ß 2670m °íÁö´ë¿¡¼ ÆîÃÄÁø Åç·çÄ«¿ÍÀÇ ´ëÈ¸ 4° 2Â÷Àü¿¡¼ 0´ë 4·Î Á® °í¹è¸¦ ¸¶¼Ì´Ù. È¨¿¡¼ °ÅµÐ 1Â÷Àü ½Â¸®(2´ë 1)¸¦ ¹«¿ëÁö¹°·Î ¸¸µç ¿ÏÆÐ¿´´Ù. ¹éµÎ»ê(2774m)°ú ¸Â¸Ô´Â ³ôÀÌÀÇ Åç·çÄ« È¨±¸ÀåÀº ¿øÁ¤ÆÀ¿¡°Õ ¡®Áö¿Á¡¯ÀÌ¶ó ºÒ¸°´Ù.
LAFC´Â ÀÌ³¯ ½´ÆÃÀÌ 5°³¿¡ ±×Ä£ ¹Ý¸é Åç·çÄ«´Â 31°³ÀÇ ½´ÆÃÀ» ½ñ¾Æ³Â´Ù. ÃÖÀü¹æ ½ºÆ®¶óÀÌÄ¿·Î Ç®Å¸ÀÓÀ» ¶Ú ¼ÕÈï¹ÎÀº ´Ü ÇÑ Â÷·Êµµ ½¸À» ½ÃµµÇÏÁö ¸øÇß´Ù. Æ¯È÷ 10¸íÀ¸·Î ½Î¿ì´ø ÈÄ¹Ý Ãß°¡½Ã°£ ¼ÕÈï¹ÎÀÌ ÀÚ±â Áø¿µ¿¡¼ °øÀ» »©¾Ñ±â¸ç ½û±â°ñÀÇ ºô¹Ì¸¦ Á¦°øÇß´Ù.
Á¤½Å¿µ ±âÀÚ spirit@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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