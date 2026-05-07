µ· µ¹·Á ¹ÞÀ¸·Á °°Àº º£Æ®³²ÀÎ °¨±Ý¡¤ÆøÇà 20´ë Â¡¿ª 4³â

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´ë±¸=ÃÖÀÏ¿µ ±âÀÚ mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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