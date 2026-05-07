½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

µ· µ¹·Á ¹ÞÀ¸·Á °°Àº º£Æ®³²ÀÎ °¨±Ý¡¤ÆøÇà 20´ë Â¡¿ª 4³â

ÀÔ·Â:2026-05-07 16:29
°øÀ¯ÇÏ±â
±ÛÀÚ Å©±â Á¶Á¤
±¹¹Î AI ÀÌ¹ÌÁö

´ë±¸Áö¹ý ¼­ºÎÁö¿ø Çü»ç1ºÎ(ºÎÀåÆÇ»ç µµÁ¤¿ø)´Â »ç±â¸¦ ´çÇØ µ¹·Á¹ÞÁö ¸øÇÑ µ·À» ¹Þ¾Æ³¾ ¸ñÀûÀ¸·Î °°Àº ±¹°¡ Ãâ½Å ¿Ü±¹ÀÎ ³²¼ºÀ» °¨±ÝÇÏ°í ÆøÇàÇÑ ÇøÀÇ(°­µµ»óÇØ µî)·Î ±¸¼Ó ±â¼Ò µÈ º£Æ®³² ±¹Àû 20´ë A¾¾¿¡°Ô Â¡¿ª 4³âÀ» ¼±°íÇß´Ù. °ø¹üÀÎ °°Àº ±¹Àû 20´ë B¾¾¿¡°Ô´Â Â¡¿ª 2³â¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 3³âÀ» ¼±°íÇß´Ù.

ÀÌµéÀº Áö³­ 1¿ù ÀüºÏ ÀüÁÖ½Ã¿¡¼­ 20´ë C¾¾¸¦ À¯ÀÎÇØ ¹Ì¸® ÁØºñÇÑ ½Â¿ëÂ÷¿¡ ÅÂ¿ö ÈÞ´ëÀüÈ­¸¦ »©¾Ñ°í ´ë±¸ ´Þ¼­±¸ ¿ø·ëÀ¸·Î ²ø°í °¡ 14½Ã°£30ºÐ µ¿¾È °¨±ÝÇÏ°í ÆøÇàÇÑ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÆ´Ù. ÀÌµéÀº ¹üÇà °úÁ¤¿¡¼­ º£Æ®³² ÇöÁö¿¡ ÀÖ´Â C¾¾ÀÇ ºÎ¸ð¿¡°Ô ¿µ»óÅëÈ­¸¦ °É¾î ¾ÆµéÀ» ÇØÄ¡°Ú´Ù°í Çù¹ÚÇØ 3500¸¸¿øÀ» °¥ÃëÇÏ·Á´Ù ¹Ì¼ö¿¡ ±×Ä£ °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÆ´Ù.

A¾¾´Â º£Æ®³² µ·À» ¿øÈ­·Î ¹Ù²Ù±â À§ÇØ C¾¾¿¡°Ô µ·À» °Ç³ÞÁö¸¸ È¯ÀüÇØÁÖÁö ¾ÊÀÚ ÀÌ¸¦ µ¹·Á¹Þ±â À§ÇØ ¹üÇàÀ» ÀúÁö¸¥ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù. A¡¤B¾¾ ¸ðµÎ Ã¼·ù ±â°£ÀÌ ¸¸·áµÈ »óÅÂ¿´´Ù.


ÀçÆÇºÎ´Â ¡°ÇÇÇØÀÚ°¡ ÇÇ°íÀÎµé¿¡ ´ëÇÑ Ã³¹úÀ» ¿øÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ°í B¾¾ÀÇ °æ¿ì ÁöÀÎÀÇ ºÎÅ¹À» ¹Þ°í °¡´ãÇØ ¹üÇàÀ» °èÈ¹ÇÏ°Å³ª ÁÖµµÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÌÁö ¾Ê´Â Á¡À» µîÀ» °í·ÁÇß´Ù¡±°í ¾çÇü ÀÌÀ¯¸¦ ¹àÇû´Ù.

´ë±¸=ÃÖÀÏ¿µ ±âÀÚ mc102@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ
¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç
2ÁÖÅÃÀÚ, 8¾ï Áý 10³â º¸À¯ 30¾ï ¸Åµµ ¶© 14¾ï9848¸¸¿ø ¼¼±Ý
¡°ÈÞ°Ô¼Ò ¼öÀÍ±ÝÀÌ È¸¿ø »ýÀÏÃàÇÏ±Ý¡±¡¦ ±¹ÅäºÎ °¨»ç °á°ú
ÁÖ½ÄÀ¸·Î 1¸¸¿ø ¹ú¸é 130¿ø ¾²´Â ÇÑ±¹ÀÎ¡¦ºÎµ¿»êÀ¸·Î ¡®¸Ó´Ï¹«ºê¡¯
Á¤Ã»·¡°¡ ÀÏÀ¸Å² ¡®¿Àºü ³í¶õ¡¯, ±¹¸³±¹¾î¿øÀÇ ´äº¯Àº?
±¤ÁÖ ¿©°í»ý »ìÇØ¹ü, ¿ì¿¬È÷ µÎ Â÷·Ê ¸¶ÁÖÄ¡ÀÚ ¹üÇà
¡°BTS º¸ÀÚ¡± ¸ß½ÃÄÚ ±¤Àå¿¡ 5¸¸¸í¡¦µµ½Ã°¡ µé½â¿´´Ù
¶Ç ¼¼Á¾½Ã ¸äµÅÁö ¼Òµ¿¡¦ µµ½É¿¡ 3¸¶¸® Ãâ¸ô
Á¤Áø¼®, ±¹Èû °øÃµ ½ÅÃ» Ã¶È¸ ¡°Æò´ç¿øÀ¸·Î µ¹¾Æ°¥ °Í¡±
±¹¹ÎÀÏº¸ ½Å¹®±¸µ¶