¿ÃÇØ 1ºÐ±â ÀÓ±ÝÃ¼ºÒ, 3³â ¸¸¿¡ Áõ°¡¼¼ ²ª¿´´Ù¡¦Ã³¹ú °È È¿°ú
ÀÓ±ÝÃ¼ºÒ 4764¾ï¿ø¡¦ÀÛ³âÝï 10%¡é
»ó½ÀÃ¼ºÒÀÚ Ãâ±Ý ¹× ¹ÝÀÇ»çºÒ¹ú ¹èÁ¦
2023³â ÀÌÈÄ ÀÌ¾îÁö´ø 1ºÐ±â ÀÓ±ÝÃ¼ºÒ Áõ°¡¼¼°¡ ¿ÃÇØ µé¾î ²ª¿´´Ù. Á¤ºÎ°¡ ÁÖ·ÂÇØ ¿Â ÀÓ±ÝÃ¼ºÒ ´ëÀÀ Á¤Ã¥ÀÌ ÀÏÁ¤ È¿°ú¸¦ ³Â´Ù´Â Æò°¡°¡ ³ª¿Â´Ù.
7ÀÏ °í¿ë³ëµ¿ºÎ¿¡ µû¸£¸é ¿ÃÇØ 1~3¿ù ÀÓ±ÝÃ¼ºÒ ÃÑ¾×Àº 4764¾ï¿øÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù. Ã¼ºÒ ÇÇÇØ ±Ù·ÎÀÚ´Â 5¸¸5474¸íÀÌ´Ù.
³ëµ¿ºÎ´Â ¿ÃÇØºÎÅÍ Ã¼ºÒ¾× Áßº¹ Áý°è¸¦ ¸·±â À§ÇØ Åë°è »êÁ¤ ¹æ½ÄÀ» ¹Ù²å±â ¶§¹®¿¡ Áö³ÇØ¿Í ºñ±³ÇÏ·Á¸é º¯°æ Àü ±âÁØÀ¸·Î »êÃâÇÑ ¼öÄ¡¸¦ ºÁ¾ß ÇÑ´Ù. ÀÌ ±âÁØÀ¸·Î ¿ÃÇØ 1ºÐ±â Ã¼ºÒ¾×Àº 5437¾ï¿ø, ÇÇÇØ ±Ù·ÎÀÚ´Â 6¸¸1297¸íÀÌ´Ù.
º¯°æ Àü ±âÁØ ¿ÃÇØ 1ºÐ±â Ã¼ºÒ¾×Àº Áö³ÇØ 1ºÐ±â 6043¾ï¿øº¸´Ù 10.0%(606¾ï¿ø) ÁÙ¾ú´Ù. ÃÖ±Ù 1ºÐ±â Ã¼ºÒ¾×Àº 2023³â 4075¾ï¿ø, 2024³â 5718¾ï¿ø, 2025³â 6043¾ï¿øÀ¸·Î ²ÙÁØÈ÷ ´Ã¾ú´Âµ¥ 3³â ¸¸¿¡ Áõ°¡¼¼°¡ ¸ØÃá °ÍÀÌ´Ù.
¾Õ¼ Á¤ºÎ´Â ÀÓ±Ý Ã¼ºÒ¿¡ ´ëÇÑ Ã³¹úÀ» °ÈÇÏ°í ÀÏ¼± ³ëµ¿Ã»¿¡ Ã¼ºÒ »ç°Ç Àü´ã ÀÎ·ÂÀ» ¹èÄ¡ÇÏ´Â µîÀÇ Á¤Ã¥À» ÃßÁøÇß´Ù. Áö³ÇØ 10¿ù ½ÃÇàµÈ °³Á¤ ±Ù·Î±âÁØ¹ý¿¡ µû¶ó °í¾×¡¤»ó½À Ã¼ºÒ »ç¾÷ÁÖ¿¡ ´ëÇØ Ãâ±¹±ÝÁö Á¶Ä¡µµ °¡´ÉÇØÁ³°í, ¸í´Ü°ø°³ ±â°£ Áß ´Ù½Ã Ã¼ºÒÇÑ »ç¾÷ÁÖ´Â ±Ù·ÎÀÚ ÀÇ»ç¿Í °ü°è¾øÀÌ Ã³¹úÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¹ÝÀÇ»çºÒ¹ú Àû¿ëµµ ¹èÁ¦µÆ´Ù. 1ºÐ±â Ã¼ºÒ¾×ÀÌ °¨¼Ò¼¼·Î µ¹¾Æ¼± °Íµµ ÀÌ·± ¹æ¾ÈÀÌ ¿µÇâÀ» ¹ÌÃÆÀ» °ÍÀÌ¶õ ÇØ¼®ÀÌ ³ª¿Â´Ù.
¿ÃÇØ 1ºÐ±â ÀÓ±ÝÃ¼ºÒ·üÀº 0.2%¿´´Ù. ÀÓ±ÝÃ¼ºÒ·üÀº ÀüÃ¼ ÀÓ±ÝÃÑ¾× Áß ÇØ´ç ±â°£ ¹ß»ýÇÑ Ã¼ºÒ¾×ÀÇ ºñÀ²ÀÌ´Ù. ±Ù·ÎÀÚ 1¸¸¸í´ç ÀÓ±ÝÃ¼ºÒ ÇÇÇØ ³ëµ¿ÀÚ¸¦ ¶æÇÏ´Â Ã¼ºÒ³ëµ¿ÀÚ ¸¸ÀÎÀ²Àº 27.4¸íÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
¾÷Á¾º°·Î´Â Á¦Á¶¾÷ Ã¼ºÒ¾×ÀÌ 1487¾ï¿øÀ¸·Î ÀüÃ¼ÀÇ 31.2%¸¦ Â÷ÁöÇØ °¡Àå ¸¹¾Ò´Ù. »ç¾÷Àå ±Ô¸ð·Î º¸¸é 30ÀÎ ¹Ì¸¸ »ç¾÷ÀåÀÇ Ã¼ºÒ¾×ÀÌ 3442¾ï¿øÀ¸·Î ÀüÃ¼ÀÇ 72.3%¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù. Áö¿ªº°·Î´Â °æ±âµµ°¡ 1422¾ï¿øÀ¸·Î °¡Àå ¸¹¾Ò°í ¼¼Á¾½Ã°¡ 26¾ï¿øÀ¸·Î °¡Àå Àû¾ú´Ù.
Ã¼ºÒ ±ÝÇ°º°·Î´Â ÀÓ±ÝÀÌ 2343¾ï¿øÀ¸·Î °¡Àå ¸¹¾Ò°í ÅðÁ÷±Þ¿© 2117¾ï¿ø, ±âÅ¸ 304¾ï¿ø ¼øÀÌ¾ú´Ù. ¿Ü±¹ÀÎ ³ëµ¿ÀÚ Ã¼ºÒ¾×Àº 369¾ï¿øÀ¸·Î ÀüÃ¼ Ã¼ºÒ¾×ÀÇ 7.7%¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù. °°Àº ±â°£ ´ëÁö±Þ±Ý°ú »ç¾÷ÁÖ Ã»»ê¾× µîÀ» Æ÷ÇÔÇÑ Ã¼ºÒ ÇÇÇØ ÇØ°á¾×Àº 4270¾ï¿øÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù.
¼¼Á¾=È²¹ÎÇõ ±âÀÚ okjs@kmib.co.kr
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