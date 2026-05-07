½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

±¸¸®½Ã ¡®2026 À¯Ã¤²É ÃàÁ¦¡¯ ¾ÕµÎ°í ¾ÈÀü¡¤¹æ¿ª Á¡°Ë

ÀÔ·Â:2026-05-07 16:04
°øÀ¯ÇÏ±â
±ÛÀÚ Å©±â Á¶Á¤
2026 ±¸¸® À¯Ã¤²É ÃàÁ¦ ÇöÀå. ±¸¸®½Ã Á¦°ø

°æ±â ±¸¸®½Ã°¡ ¿À´Â 8ÀÏ °³¸·ÇÏ´Â ¡®2026 ±¸¸® À¯Ã¤²É ÃàÁ¦¡¯¸¦ ¾ÕµÎ°í ½Ã¹ÎµéÀÌ ¾ÈÀüÇÏ°í ÄèÀûÇÏ°Ô ÃàÁ¦¸¦ Áñ±æ ¼ö ÀÖµµ·Ï Çà»çÀå ¾ÈÀü Á¡°Ë°ú ÁýÁß ¹æ¿ª ¼Òµ¶¿¡ ³ª¼¹´Ù.

¾öÁø¼· ±¸¸®½Ã ºÎ½ÃÀåÀº Áö³­ 6ÀÏ ÃàÁ¦ °³ÃÖ Àå¼ÒÀÎ ±¸¸®ÇÑ°­½Ã¹Î°ø¿øÀ» ¹æ¹®ÇØ °ü°èÀÚ 30¿©¸í°ú ÇÔ²² ½Ã¼³¹° ¾ÈÀüÁ¶Ä¡ ¹× ÁÖÂ÷ µ¿¼± µî ÃàÁ¦ ÁØºñ »óÈ²À» ÃÖÁ¾ Á¡°ËÇß´Ù.

¾ö ºÎ½ÃÀåÀº ¡°¼º°øÀûÀÎ ÃàÁ¦´Â ½Ã¹ÎµéÀÌ ¾ÈÀüÇÏ°Ô Áñ±æ ¼ö ÀÖÀ» ¶§ ¿Ï¼ºµÈ´Ù¡±¸ç ¡°Çà»ç Á¾·á ½Ã±îÁö ÀáÀçÀû À§Çè ¿äÀÎÀ» Á¦°ÅÇÏ°í ¾ÈÀü»ç°í ¿¹¹æ¿¡ ÃÖ¼±À» ´ÙÇØ´Þ¶ó¡±°í ´çºÎÇß´Ù.


½Ã´Â ´ë±Ô¸ð ÀÎÆÄ°¡ ¸ô¸± °Í¿¡ ´ëºñÇØ º¸°Ç¼Ò ¹× Àü¹® ¹æ¿ª¾÷Ã¼¸¦ ÅõÀÔ, Áö³­ 5ÀÏºÎÅÍ ÃàÁ¦Àå ÀÏ´ë ¸ð±â ¹× ÇØÃæ ¹æ¿ªÀ» ÁýÁßÀûÀ¸·Î ½Ç½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ¹ø ¹æ¿ªÀº µ¿¾çÇÏ·ç»ìÀÌ µî ÇØÃæ ¹ß»ý »óÈ²À» ¾ß°£ ¸ð´ÏÅÍ¸µÇÏ°í, ÃàÁ¦Àå ³» ºÎ½º¿Í Ãë¾à Áö¿ª¿¡ ´ëÇÑ À¯Ãæ ±¸Á¦ ¹× ¼Òµ¶À» º´ÇàÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ÁøÇàµÈ´Ù.
À¯Ã¤²É ÃàÁ¦ ´ëºñ ¹æ¿ª¼Òµ¶. ±¸¸®½Ã Á¦°ø

Æ¯È÷ À¯°ü ºÎ¼­ °£ Çù¾÷À» ÅëÇØ È¯°æ °ü¸®µµ °­È­ÇÑ´Ù. °ø¿ø³ìÁö°ú´Â Á¶¸í ¹à±â Á¶Á¤°ú ¹°´ëÆ÷ »ìÆ÷¸¦ ÅëÇØ ÇØÃæÀ» Â÷´ÜÇÏ°í, ¹®È­¿¹¼ú°ú´Â ¸Ô°Å¸® ±¸¿ª °¡¸²¸· ¼³Ä¡¿Í ¾È³»¹æ¼ÛÀ» ÁØºñÇÑ´Ù.

Æò»ýÇÐ½À°ú ¶ÇÇÑ ÀÎ±Ù ¾ß±¸Àå Á¶¸íÀ» È°¿ëÇØ ÇØÃæ ºÐ»êÀ» À¯µµÇÏ´Â µî ´Ù°¢ÀûÀÎ ´ëÀÀ Ã¼°è¸¦ °¡µ¿ ÁßÀÌ´Ù.


¡®À¯Ã¤ ¸¸¹ß, ±¸¸®ÀÇ º½¡¯À» ÁÖÁ¦·Î 5¿ù 8ÀÏºÎÅÍ 10ÀÏ±îÁö 3ÀÏ°£ ¿­¸®´Â ÀÌ¹ø ÃàÁ¦´Â À¯¸í °¡¼ö °ø¿¬°ú ºÒ²É ¼î µî ´ÙÃ¤·Î¿î ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ¸¶·ÃµÆ´Ù.

½Ã °ü°èÀÚ´Â ¡°¼±Á¦ÀûÀÎ ¹æ¿ª°ú Ã¶ÀúÇÑ ÇöÀå Á¡°ËÀ» ÅëÇØ ¹æ¹®°´µé¿¡°Ô Çàº¹ÇÑ Ãß¾ïÀ» ¼±»çÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¸¶Áö¸·±îÁö ±äÀåÀ» ´ÊÃßÁö ¾Ê°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.

±¸¸®=¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ
¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç
¡°ÀÌ·² ¼ö°¡?¡± °í¼Óµµ·Î ÈÞ°Ô¼Ò ¼öÀÍ±ÝÀÌ È¸¿ø »ýÀÏÃàÇÏ±Ý?
¡°BTS º¸ÀÚ¡± ¸ß½ÃÄÚ ±¤Àå¿¡ 5¸¸¸í¡¦µµ½Ã°¡ µé½â¿´´Ù
ÁÖ½ÄÀ¸·Î 1¸¸¿ø ¹ú¸é 130¿ø ¾²´Â ÇÑ±¹ÀÎ¡¦ºÎµ¿»êÀ¸·Î ¡®¸Ó´Ï¹«ºê¡¯
Á¤Ã»·¡°¡ ÀÏÀ¸Å² ¡®¿Àºü ³í¶õ¡¯, ±¹¸³±¹¾î¿øÀÇ ´äº¯Àº?
¡°°èÈ¹¹üÁË ¾Æ³Ä¡± »ý¸éºÎÁö ¿©°í»ý »ìÇØÇÑ 20´ë ¿µÀå ½É»ç
¶Ç ¼¼Á¾½Ã ¸äµÅÁö ¼Òµ¿¡¦ µµ½É¿¡ 3¸¶¸® Ãâ¸ô
³»¶õÁß¿äÀÓ¹«Á¾»ç ÇÑ´ö¼ö 2½É Â¡¿ª 15³â ¼±°í
¡®È®Áø 3, ÀÇ½É 5¡¯¡¦ Å©·çÁî ÇÑÅ¸¹ÙÀÌ·¯½º Á¢ÃËÀÚ ÃßÀû ÃÑ·Â
±¹¹ÎÀÏº¸ ½Å¹®±¸µ¶