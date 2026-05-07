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ÇÑ±¹µµÀÚÀç´ÜÀº °æ±âµµ Àü¿ª¿¡ µµÀÚ¡¤°ø¿¹¹®È¸¦ È®»êÇÏ±â À§ÇØ ¡®2026 »ý¡¤»ý(í»¡®ßæ¡¯ßÓ¡®ßæ¡¯) µµÀÚ¡¤°ø¿¹ ¹®ÈÈ®»ê¡¯ »ç¾÷À» ÃßÁøÇÑ´Ù°í 7ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¹ø »ç¾÷Àº µµÀÚ¡¤°ø¿¹ÀÎÀÌ ÁÖÃ¼ÀûÀ¸·Î ±âÈ¹ÇÑ Âü¿©Çü ¹®ÈÄÜÅÙÃ÷¸¦ Áö¿øÇÔÀ¸·Î½á µµ¹ÎÀÇ ¹®È ÇâÀ¯ ±âÈ¸¸¦ È®´ëÇÏ°í, ¹®ÈÃë¾à°èÃþ°ú ¼Ò¿Ü Áö¿ª±îÁö µµÀÚ¡¤°ø¿¹ ¹®È¸¦ È®»êÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù.
»ç¾÷Àº °æ±âµµ µµÀÚ¹®ÈÃàÁ¦ À°¼ºÁö¿ø, °æ±âµµ °ø¿¹ÁÖ°£, Ã£¾Æ°¡´Â µµÀÚ¡¤°ø¿¹¹®È ³ª´® µîÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ´Ù.
µµÀÚ¹®ÈÃàÁ¦ À°¼ºÁö¿øÀº °æ±âµµ 28°³ ½Ã¡¤±º Áö¿ª ÃàÁ¦¿Í ¿¬°èÇÑ Âü¿©Çü µµÀÚ¹®È ÇÁ·Î±×·¥°ú µµ¿¹´ÜÃ¼°¡ ÁÖµµÇÏ´Â µ¶¸³Çü µµÀÚ¹®ÈÃàÁ¦¸¦ Áö¿øÇÏ´Â »ç¾÷À¸·Î, µµ¹Î Âü¿©¿Í Ã¼Çè Áß½É ÇÁ·Î±×·¥ È®´ë¿¡ ÁßÁ¡À» µÐ´Ù.
°ø¿¹ÁÖ°£Àº µµÀÚ¡¤°ø¿¹ÀÎÀÌ Á÷Á¢ ±âÈ¹ÇÏ´Â »ýÈ°¹ÐÂøÇü °ø¿¹ ¹®È ÄÜÅÙÃ÷¸¦ Áö¿ª ÃàÁ¦¿Í ¿¬°èÇØ ¿î¿µÇÏ´Â »ç¾÷À¸·Î, µµ¹Î¡¤Áö¿ª¡¤°ø¿¹ÀÎÀ» ¿¬°áÇÏ´Â Áö¼Ó °¡´ÉÇÑ °ø¿¹ ¹®È »ýÅÂ°è ±¸ÃàÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÑ´Ù.
Ã£¾Æ°¡´Â µµÀÚ¡¤°ø¿¹ ¹®È ³ª´®Àº ¹®ÈÃë¾à°èÃþ°ú ¼Ò¿Ü Áö¿ªÀ» ´ë»óÀ¸·Î µµÀÚ°ø¿¹ Ã¼Çè°ú ±³À°À» Á¦°øÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î, °æ±âµµ Àü¿ª¿¡ ¹®È Á¢±Ù¼ºÀ» È®´ëÇÏ´Â µ¥ ÃÊÁ¡À» ¸ÂÃè´Ù.
¿ÃÇØ´Â °æ±âµµÀÚºñ¿£³¯·¹ È«º¸¿Í ¿¬°èÇØ ¿î¿µÇÏ¸ç, µµ¹Î ¹®È°ÝÂ÷ ÇØ¼Ò¿Í ¼±¼øÈ¯ ¹®Èº¹Áö ±¸Á¶ Á¤Âø¿¡ ±â¿©ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
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·ùÀÎ±Ç ÇÑ±¹µµÀÚÀç´Ü ´ëÇ¥´Â ¡°°æ±âµµ ¾îµð¼³ª µµÀÚ¡¤°ø¿¹ ¹®È°¡ ÁÖ´Â ÀÏ»óÀÇ °¡Ä¡¸¦ µµ¹Î ¸ðµÎ°¡ ´©¸± ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ´Â °ÍÀÌ ÀÌ¹ø »ç¾÷ÀÇ ÇÙ½É¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°µµÀÚ¡¤°ø¿¹ÀÎÀÌ ÁÖÃ¼ÀûÀ¸·Î ¸¸µé¾î°¡´Â ÄÜÅÙÃ÷°¡ Áö¿ª Àü¹ÝÀ¸·Î È®»êµÇ±æ ±â´ëÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌÃµ=°ÈñÃ» ±âÀÚ kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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