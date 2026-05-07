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ÀÔ·Â:2026-05-07 16:03
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ÇÑ±¹µµÀÚÀç´ÜÀº °æ±âµµ Àü¿ª¿¡ µµÀÚ¡¤°ø¿¹¹®È­¸¦ È®»êÇÏ±â À§ÇØ ¡®2026 »ý¡¤»ý(í»¡®ßæ¡¯ßÓ¡®ßæ¡¯) µµÀÚ¡¤°ø¿¹ ¹®È­È®»ê¡¯ »ç¾÷À» ÃßÁøÇÑ´Ù°í 7ÀÏ ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¹ø »ç¾÷Àº µµÀÚ¡¤°ø¿¹ÀÎÀÌ ÁÖÃ¼ÀûÀ¸·Î ±âÈ¹ÇÑ Âü¿©Çü ¹®È­ÄÜÅÙÃ÷¸¦ Áö¿øÇÔÀ¸·Î½á µµ¹ÎÀÇ ¹®È­ ÇâÀ¯ ±âÈ¸¸¦ È®´ëÇÏ°í, ¹®È­Ãë¾à°èÃþ°ú ¼Ò¿Ü Áö¿ª±îÁö µµÀÚ¡¤°ø¿¹ ¹®È­¸¦ È®»êÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù.

»ç¾÷Àº °æ±âµµ µµÀÚ¹®È­ÃàÁ¦ À°¼ºÁö¿ø, °æ±âµµ °ø¿¹ÁÖ°£, Ã£¾Æ°¡´Â µµÀÚ¡¤°ø¿¹¹®È­ ³ª´® µîÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ´Ù.


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°ø¿¹ÁÖ°£Àº µµÀÚ¡¤°ø¿¹ÀÎÀÌ Á÷Á¢ ±âÈ¹ÇÏ´Â »ýÈ°¹ÐÂøÇü °ø¿¹ ¹®È­ ÄÜÅÙÃ÷¸¦ Áö¿ª ÃàÁ¦¿Í ¿¬°èÇØ ¿î¿µÇÏ´Â »ç¾÷À¸·Î, µµ¹Î¡¤Áö¿ª¡¤°ø¿¹ÀÎÀ» ¿¬°áÇÏ´Â Áö¼Ó °¡´ÉÇÑ °ø¿¹ ¹®È­ »ýÅÂ°è ±¸ÃàÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÑ´Ù.

Ã£¾Æ°¡´Â µµÀÚ¡¤°ø¿¹ ¹®È­ ³ª´®Àº ¹®È­Ãë¾à°èÃþ°ú ¼Ò¿Ü Áö¿ªÀ» ´ë»óÀ¸·Î µµÀÚ°ø¿¹ Ã¼Çè°ú ±³À°À» Á¦°øÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î, °æ±âµµ Àü¿ª¿¡ ¹®È­ Á¢±Ù¼ºÀ» È®´ëÇÏ´Â µ¥ ÃÊÁ¡À» ¸ÂÃè´Ù.


¿ÃÇØ´Â °æ±âµµÀÚºñ¿£³¯·¹ È«º¸¿Í ¿¬°èÇØ ¿î¿µÇÏ¸ç, µµ¹Î ¹®È­°ÝÂ÷ ÇØ¼Ò¿Í ¼±¼øÈ¯ ¹®È­º¹Áö ±¸Á¶ Á¤Âø¿¡ ±â¿©ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

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´Ù¸¸ ÀÌÃµ¡¤±¤ÁÖ¡¤¿©ÁÖ µî µµÀÚÆ¯È­Áö¿ªÀº Á¦¿ÜµÈ´Ù.

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ÀÌÃµ=°­ÈñÃ» ±âÀÚ kanghc@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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