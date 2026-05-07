12ºí·Ï½¸ ÈÄ ÆÐ¹è, °¢¼ºÇÑ À¤¹Ý¾ß¸¶¡¦»÷¾ÈÅä´Ï¿À ´ë¹Ý°Ý
¹Ì±¹ÇÁ·Î³ó±¸(NBA)ÀÇ ¡®½ÅÀÎ·ù¡¯ ºòÅÍ À¤¹Ý¾ß¸¶(»÷¾ÈÅä´Ï¿À ½ºÆÛ½º)°¡ ¹Ì³×¼ÒÅ¸ ÆÀ¹ö¿ïºê½º¸¦ »ó´ë·Î ¿Ïº®ÇÑ ¼³¿åÀüÀ» ÆîÄ¡¸ç ÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ(PO) 2¶ó¿îµå ½ÂºÎ¸¦ ¿øÁ¡À¸·Î µ¹·È´Ù.
»÷¾ÈÅä´Ï¿À´Â 7ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) ÅØ»ç½ºÁÖ ÇÁ·Î½ºÆ® ¹ðÅ© ¼¾ÅÍ¿¡¼ ¿¸° 2025-2026 NBA ¼ºÎ ÄÜÆÛ·±½º PO 2¶ó¿îµå(7Àü 4½ÂÁ¦) 2Â÷Àü¿¡¼ ¹Ì³×¼ÒÅ¸¸¦ 133´ë 95·Î ¿ÏÆÄÇß´Ù. Áö³ 5ÀÏ 1Â÷Àü¿¡¼ 102´ë 104·Î ¼®ÆÐÇß´ø »÷¾ÈÅä´Ï¿À´Â 1½Â 1ÆÐ·Î ¹Ì³×¼ÒÅ¸¿Í ½Ã¸®Áî ±ÕÇüÀ» ¸ÂÃè´Ù. ¹Ì³×¼ÒÅ¸´Â ±¸´Ü ¿ª´ë PO ÃÖ´Ù 38Á¡ Â÷ ÆÐ¹è¸¦ ´çÇÏ¸ç ÀÚÁ¸½ÉÀ» ±¸°å´Ù.
»÷¾ÈÅä´Ï¿À¸¦ ÀÌ²ô´Â À¤¹Ý¾ß¸¶´Â 2Â÷Àü¿¡ ÀÌ¸¦ ¾Ç¹°°í ³ª¿Ô´Ù. ±×´Â Áö³ 1Â÷Àü¿¡¼ ¿ª´ë NBA Æ÷½ºÆ®½ÃÁð ´ÜÀÏ °æ±â ÃÖ´Ù 12ºí·Ï½¸¿¡ 11Á¡ 15¸®¹Ù¿îµå¸¦ °çµé¿© Æ®¸®ÇÃ´õºíÀ» ÇÏ°íµµ ÆÀ ÆÐ¹è¸¦ ¸·Áö ¸øÇß´Ù. ¼öºñ¿¡ ¸ôµÎÇÑ Å¿¿¡ °ø°Ý¿¡¼ Á¦´ë·Î ÈûÀ» ¹ßÈÖÇÏÁö ¸øÇß´Ù.
À¤¹Ý¾ß¸¶´Â ÀÌ³¯ 19Á¡ 15¸®¹Ù¿îµå·Î ´õºí´õºíÀ» ´Þ¼ºÇß´Ù. 1ÄõÅÍ µ¢Å©½¸À¸·Î Ã¹ µæÁ¡À» Àå½ÄÇÑ ±×´Â °æ±â ³»³» °ø¼ö ¾ç¸é¿¡¼ À§ÇùÀûÀÎ ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù. À¤¹Ý¾ß¸¶´Â 224§¯ÀÇ ¾ÐµµÀû ½ÅÀåÀ» ¾Õ¼¼¿ö ¹Ì³×¼ÒÅ¸ÀÇ µ¹ÆÄ °ø°ÝÀ» ¹ø¹øÀÌ ÀúÁöÇß´Ù. 3Á¡Æ÷ 2¹æÀ» ²ÈÀ¸¸ç ¿Ü°û °ø°Ý¿¡µµ ÈûÀ» º¸ÅÉ´Ù. »÷¾ÈÅä´Ï¿À´Â À¤¹Ý¾ß¸¶¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ 7¸íÀÇ ¼±¼ö°¡ µÎ ÀÚ¸´¼ö µæÁ¡À» ½×¾Æ ¼Õ½±°Ô ½Â¸®¸¦ ³¬¾Ò´Ù.
¹Ì³×¼ÒÅ¸´Â ¿¡ÀÌ½º ¾Ø¼´Ï ¿¡µå¿öÁî°¡ 12Á¡¿¡ ±×Ä¡¸é¼ °í¹è¸¦ ¸¶¼Ì´Ù. ¹«¸ ºÎ»ó¿¡¼ º¹±ÍÇÑ ¿¡µå¿öÁî´Â 1Â÷Àü ½ÂºÎÃ³¿´´ø 4ÄõÅÍ¿¡¸¸ 11Á¡À» ¸ô¾ÆÄ¡¸ç ÇØ°á»ç ¿ªÇÒÀ» Çß´Ù. 2Â÷Àü¿¡¼± ºÎ»ó °ü¸®¸¦ À§ÇØ ÃâÀü ½Ã°£ÀÌ Á¦ÇÑµÆ´Ù.
µ¿ºÎ ÄÜÆÛ·±½º¿¡¼± ´º¿å ´Ð½º°¡ ÇÊ¶óµ¨ÇÇ¾Æ ¼¼ºìÆ¼½Ä¼½º¸¦ 108´ë 102·Î Á¦¾ÐÇÏ°í ½Ã¸®Áî 2¿¬½ÂÀ» ´Þ·È´Ù. ¾ç ÆÀÀº 25¹øÀÇ ¿ªÀü, 14¹øÀÇ µ¿Á¡À» ÁÖ°í¹Þ´Â Ç÷Åõ¸¦ ¹ú¿´´Ù. ´º¿åÀº ÀÌ³¯ 26Á¡À» ¿Ã¸° Á¦ÀÏ·± ºê·±½¼ÀÌ °æ±â Á¾·á 5ºÐ Àü ¿¬¼Ó µæÁ¡À» ¿Ã¸®¸ç ½Â±â¸¦ Àâ¾Ò´Ù. ÇÊ¶óµ¨ÇÇ¾Æ´Â Å¸ÀÌ¸®½º ¸Æ½Ã(26Á¡)¿Í Æú Á¶Áö, ÄÌ¸® ¿ìºê·¹(ÀÌ»ó 19Á¡)ÀÇ °ø°ÝÀ¸·Î ¸Â¼¹Áö¸¸ ¼¾ÅÍ Á¶¿¤ ¿¥ºñµåÀÇ ºÎ»ó °ø¹éÀ» ¸Þ¿ìÁö ¸øÇß´Ù.
¹Ú±¸ÀÎ ±âÀÚ captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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