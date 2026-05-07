µ¿µÎÃµ½Ã, Ã»³â ´ë»ó ¡®½ÇÀüÇü ¹Ù¸®½ºÅ¸ Ä¿ÇÇÅ¬·¡½º¡¯ ¿î¿µ

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°æ±â µ¿µÎÃµ½Ã ¿À¸£ºûµµ¼°üÀº ¿À´Â 5¿ù 17ÀÏ Ã»¼Ò³â°ú Ã»³âÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇöÁ÷ Àü¹®°¡ÀÇ »ý»ýÇÑ °æÇèÀ» °øÀ¯ÇÏ´Â ¡®Á÷¾÷½ÇÀü »ç¶÷Ã¥ ¸àÅä¸µ: ¹Ù¸®½ºÅ¸ story&Ä¿ÇÇÅ¬·¡½º¡¯¸¦ ¿î¿µÇÑ´Ù°í 7ÀÏ ¹àÇû´Ù.
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ÇÁ·Î±×·¥ Âü¿©¸¦ Èñ¸ÁÇÏ´Â ´ë»óÀÚ´Â µ¿µÎÃµ½Ã µµ¼°ü ´©¸®ÁýÀ» ÅëÇØ ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, µµ¼°üÀº ÀÌ¹ø Çà»ç¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î ½ÇÀüÇü Áø·Î Áö¿ø ¼ºñ½º¸¦ ´õ¿í È®´ëÇØ ³ª°¥ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
µ¿µÎÃµ=¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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