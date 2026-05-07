¡°Å°¿À½ºÅ© È®»ê ¼Ó µðÁöÅÐ ¼Ò¿Ü °úÁ¦¡¦Á¢±Ù¼ºÀº ±âº»¡±
À±¼±Áß ¿À´õÀÎ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ÀÎÅÍºä
¹«ÀÎ Å°¿À½ºÅ©´Â ÀÌÁ¦ ¿Ü½Ä ¸ÅÀå¿¡¼ ³¸¼± Àåºñ°¡ ¾Æ´Ï´Ù. Ä«¿îÅÍ ¾Õ ÁÖ¹®´ë´Â ¹°·Ð Å×ÀÌºí¸¶´Ù ¼³Ä¡µÈ ÅÂºí¸´Çü ÁÖ¹® ½Ã½ºÅÛ±îÁö, ¼ÒºñÀÚ°¡ Á÷Á¢ ÁÖ¹®ÇÏ°í °áÁ¦ÇÏ´Â ¹æ½ÄÀº ÀÏ»óÀûÀÎ Ç³°æÀÌ µÆ´Ù.
³ó¸²Ãà»ê½ÄÇ°ºÎ¿¡ µû¸£¸é Å°¿À½ºÅ©¿Í Å×ÀÌºí¿À´õ µî ¹«ÀÎÁÖ¹®±â µµÀÔ·üÀº 2021³â 4.5%¿¡¼ Áö³ÇØ 13%·Î ´Ã¾ú´Ù. ÃÖÀúÀÓ±Ý »ó½Â°ú ±¸ÀÎ³, ¿î¿µºñ ºÎ´ãÀÌ ¸Â¹°¸®¸é¼ ¿Ü½Ä¾÷°èÀÇ ¹«ÀÎÈ ÀüÈ¯Àº ´õ »¡¶óÁö´Â ºÐÀ§±â´Ù.
´Ù¸¸ º¯ÈÀÇ ¼Óµµ¸¦ ¸ðµç ¼¼´ë°¡ °°Àº ¹æ½ÄÀ¸·Î ¹Þ¾ÆµéÀÌ´Â °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù. ÀþÀº ¼¼´ë¿¡°Ô´Â ÀÍ¼÷ÇÑ ÅÍÄ¡ È¸é°ú °£Æí °áÁ¦°¡ °í·ÉÃþ¿¡°Ô´Â ¿©ÀüÈ÷ ¾î·Á¿î ÀýÂ÷·Î ³²¾Æ ÀÖ´Ù.
ÄÚ·Î³ª19 ÀÌÈÄ Å°¿À½ºÅ©°¡ º»°ÝÀûÀ¸·Î È®»êµÈ Áö ½Ã°£ÀÌ Èê·¶Áö¸¸, º¹ÀâÇÑ ¸Þ´º ±¸¼º°ú ÀÛÀº ±Û¾¾, ¿©·¯ ´Ü°èÀÇ °áÁ¦ °úÁ¤Àº µðÁöÅÐ Ãë¾à°èÃþÀÇ ºÒÆíÀ» Å°¿ì´Â ¿äÀÎÀ¸·Î ÁöÀûµÈ´Ù.
°æ±â °í¾ç½Ã¿¡ º»»ç¸¦ µÎ°í ¡®»ç¶÷À» À§ÇØ ±â¼úÀ» ³Ö´Ù. »ç¶÷À» ¸ÕÀú »ý°¢ÇÑ Å°¿À½ºÅ©¡¯¸¦ ³»¼¼¿ì°í ÀÖ´Â À±¼±Áß ¿À´õÀÎ(ORDERIN) ´ëÇ¥ÀÌ»ç¸¦ ¸¸³ª ¹«ÀÎÈ Èå¸§°ú µðÁöÅÐ Á¢±Ù¼º °³¼± ¹æÇâÀ» µé¾ú´Ù.
- ¿À´õÀÎ¿¡ ´ëÇÑ °£·«ÇÑ ¼Ò°³¸¦ ºÎÅ¹ÇÑ´Ù.
¡°¿À´õÀÎÀº ¹«ÀÎ ÁÖ¹® ±â±â¿Í ¸ÅÀå ¿î¿µ ¼Ö·ç¼ÇÀ» ÇÔ²² °³¹ßÇÏ´Â ½º¸¶Æ® ¸®Å×ÀÏ ¼Ö·ç¼Ç ±â¾÷ÀÌ´Ù. ½ºÅ¸Æ®¾÷ ÅõÀÚ Àü¹® ¿¢¼¿·¯·¹ÀÌÅÍÀÎ ¾¾¿£Æ¼Å×Å©ÀÇ »ç³» º¥Ã³·Î ½ÃÀÛÇß°í, ÇØ¿Ü ¼öÃâ¿ë Å°¿À½ºÅ© °³¹ß °æÇèÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¿Í ¿î¿µ °ü¸® ±â´ÉÀ» °íµµÈÇØ ¿Ô´Ù. ´Ü¼øÈ÷ ÁÖ¹®°ú °áÁ¦¸¸ Ã³¸®ÇÏ´Â ±â±â°¡ ¾Æ´Ï¶ó, Á¡ÁÖ°¡ ¸ÅÀå ¿î¿µ µ¥ÀÌÅÍ¸¦ È®ÀÎÇÏ°í °ü¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÇÃ·§ÆûÀ» ÁöÇâÇÏ°í ÀÖ´Ù.¡±
- ÃÖ±Ù ¿Ü½Ä¾÷°è¿¡¼ Å°¿À½ºÅ© µµÀÔÀÌ ºü¸£°Ô ´Ã°í ÀÖ´Ù. ÇöÀå¿¡¼ Ã¼°¨ÇÏ´Â º¯È´Â ¾î¶²°¡.
¡°¿¹Àü¿¡´Â ÀÎ°Çºñ Àý°¨ ¸ñÀûÀÌ °¡Àå ÄÇ´Ù¸é, ÃÖ±Ù¿¡´Â ¿î¿µ È¿À²À» ³ôÀÌ±â À§ÇÑ µµÀÔ ¹®ÀÇ°¡ ¸¹´Ù. ÁÖ¹® ´ë±â ½Ã°£À» ÁÙÀÌ°í, ¸ÅÃâ µ¥ÀÌÅÍ¸¦ È®ÀÎÇÏ°í, ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀ» Á÷Á¢ ¿î¿µÇÏ·Á´Â ¼ö¿ä°¡ ´Ã¾ú´Ù. Æ¯È÷ ¼Ò»ó°øÀÎÀÌ³ª ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî °¡¸Íº»ºÎ´Â ¸ÅÀå¿¡ Ç×»ó »ç¶÷ÀÌ »óÁÖÇÏ±â ¾î·Á¿î °æ¿ì°¡ ¸¹¾Æ ¿ø°Ý °ü¸® ±â´É¿¡ °ü½ÉÀ» º¸ÀÎ´Ù. ¹«ÀÎÈ°¡ ¼±ÅÃ »çÇ×À» ³Ñ¾î ¿î¿µ ¹æ½ÄÀÇ ÀÏºÎ·Î ÀÚ¸® Àâ°í ÀÖ´Ù°í º»´Ù.¡±
- Å°¿À½ºÅ© È®»ê °úÁ¤¿¡¼ °í·ÉÃþÀÇ ºÒÆíµµ °è¼Ó Á¦±âµÈ´Ù. ÀÌ ¹®Á¦¸¦ ¾î¶»°Ô º¸°í ÀÖ³ª.
¡°Å°¿À½ºÅ©°¡ Æí¸®ÇÑ µµ±¸°¡ µÇ·Á¸é »ç¿ëÀÚ ÀÔÀå¿¡¼ ½±°Ô ÀÌÇØµÅ¾ß ÇÑ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÀÏºÎ ±â±â´Â È¸é ±¸¼ºÀÌ º¹ÀâÇÏ°Å³ª ÁÖ¹® ´Ü°è°¡ ¸¹¾Æ Ã³À½ »ç¿ëÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ¿¡°Ô ºÎ´ãÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ °í·ÉÃþÀº ½Ç¼öÇßÀ» ¶§ µÇµ¹¾Æ°¡´Â ¹æ¹ýÀ» Ã£±â ¾î·Æ°Å³ª, °áÁ¦ ´Ü°è¿¡¼ ½Ã°£ÀÌ ¿À·¡ °É¸®¸é µÚ¿¡ »ç¶÷ÀÌ ±â´Ù¸°´Ù´Â ¾Ð¹ÚÀ» ´À³¢±âµµ ÇÑ´Ù. ±â¼úÀÌ È®»êµÇ´Â ¸¸Å, ´©±¸¿¡°Ô³ª ÆíÇÑ ¹æ½ÄÀÎÁö Á¡°ËÇÏ´Â °úÁ¤ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù.¡±
- ¿À´õÀÎÀÌ °Á¶ÇÏ´Â ¡®Á÷°üÀû UI¡¯´Â ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î ¾î¶² ¹æÇâÀÎ°¡.
¡°ÇÙ½ÉÀº ÁÖ¹® ´Ü°è¸¦ ÁÙÀÌ°í È¸éÀ» ¸íÈ®ÇÏ°Ô ±¸¼ºÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù. ±ÛÀÚ Å©±â¿Í ¹öÆ° ¹èÄ¡, ¸Þ´º ºÐ·ù, °áÁ¦ Èå¸§À» »ç¿ëÀÚ°¡ ÀÚ¿¬½º·´°Ô µû¶ó°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¼³°èÇÏ°í ÀÖ´Ù. °í·ÉÃþ¸¸À» º°µµ·Î ±¸ºÐÇÏ±âº¸´Ù Àü ¿¬·ÉÃþÀÌ ½±°Ô »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±¸Á¶¸¦ ¸¸µå´Â °ÍÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù. »ç¿ëÀÚ°¡ ±â±â¸¦ ¹è¿ö¾ß ÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÌ ¾Æ´Ï¶ó, È¸éÀÌ »ç¿ëÀÚÀÇ Çàµ¿À» ¾È³»ÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÌ¾î¾ß ÇÑ´Ù°í º»´Ù.¡±
- ÃÖ±Ù IFS ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî Ã¢¾÷¡¤»ê¾÷ ¹Ú¶÷È¸¿¡¼µµ °ü·Ã ¼Ö·ç¼ÇÀ» ¼±º¸¿´´Ù. ÇöÀå ¹ÝÀÀÀº ¾î¶®³ª.
¡°Áö³ 4¿ù ¼¿ï ÄÚ¿¢½º¿¡¼ ¿¸° 2026 »ó¹Ý±â IFS ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî Ã¢¾÷¡¤»ê¾÷ ¹Ú¶÷È¸¿¡ Âü°¡ÇØ ¿Ü½Ä¡¤À¯Åë ¿ÃÀÎ¿ø ¸ðµ¨°ú ¹ü¿ë ¹«ÀÎ¸ÅÀå Å°¿À½ºÅ©¸¦ ¼Ò°³Çß´Ù. ¿Ü½Ä¾÷ Á¾»çÀÚ¿Í ¿¹ºñ Ã¢¾÷ÀÚµéÀÌ ½ÇÁ¦ ¸ÅÀå ¿î¿µ »óÈ²À» ÀüÁ¦·Î Áú¹®À» ¸¹ÀÌ Çß´Ù. Æ¯È÷ °í·ÉÃþ °í°´ ºñÁßÀÌ ³ôÀº ¸ÅÀåÀÌ³ª, ³·¿¡´Â Á÷¿øÀÌ ÀÖ°í ¹ã¿¡´Â ¹«ÀÎÀ¸·Î ¿î¿µÇÏ´Â ¸ÅÀå¿¡¼ ¾î¶² ¹æ½ÄÀ¸·Î Àû¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÁö¿¡ ´ëÇÑ ¹®ÀÇ°¡ ÀÖ¾ú´Ù. ´Ü¼øÈ÷ ±â±â °¡°Ýº¸´Ù ½ÇÁ¦ ¿î¿µ¿¡ ¸Â´Â ±â´É°ú ¾ÈÁ¤¼ºÀ» ÇÔ²² º¸´Â ºÐÀ§±â¿´´Ù.¡±
- Á¡ÁÖ ÀÔÀå¿¡¼ Ã¼°¨ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â´ÉÀº ¹«¾ùÀÎ°¡.
¡°¹«ÀÎ ¸ÅÀå¿¡¼´Â ¹®Á¦°¡ ¹ß»ýÇßÀ» ¶§ ºü¸£°Ô È®ÀÎÇÏ°í ´ëÀÀÇÏ´Â °ÍÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù. ¿À´õÀÎÀº ¿ÜºÎ¿¡¼µµ ±â±â¸¦ Á¦¾îÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿ø°Ý °ü¸® ±â´É°ú ÀÌ»ó °áÁ¦ ¹ß»ý ½Ã ¾Ë¸², ÁÖ¹® ³»¿ª ¹× ¿µ»ó È®ÀÎ ±â´É µîÀ» Á¦°øÇÑ´Ù. ¶Ç ½Ç½Ã°£ Àå¹Ù±¸´Ï È®ÀÎ, ÆÇ¸Å Á¶È¸, Åë°è ºÐ¼®, Àç°í °ü¸®, °¡»ó°èÁÂ ±â¹Ý °èÁÂÀÌÃ¼ °áÁ¦, Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³°ú »ç¿ë Á¤Ã¥ ¼³Á¤ °°Àº ±â´Éµµ Áö¿øÇÑ´Ù. ´ÙÁ¡Æ÷ ¿î¿µÀÚ³ª ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî º»»ç ½Ç¹«ÀÚ°¡ ÇöÀå¿¡ °¡Áö ¾Ê¾Æµµ ¿î¿µ ÇöÈ²À» ÆÄ¾ÇÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ´Â µ¥ ÃÊÁ¡À» ¸ÂÃß°í ÀÖ´Ù.¡±
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¡°ÃÖ±Ù ¸ÅÀåÀº ´Ü¼øÈ÷ À¯ÀÎ ¸ÅÀå°ú ¹«ÀÎ ¸ÅÀåÀ¸·Î¸¸ ³ª´µÁö ¾Ê´Â´Ù. ³·¿¡´Â Á÷¿øÀÌ »óÁÖÇÏ°í, ¾ß°£¿¡´Â ¹«ÀÎÀ¸·Î ÀüÈ¯ÇÏ´Â ÇÏÀÌºê¸®µåÇü ¸ÅÀåµµ ´Ã°í ÀÖ´Ù. ¿À´õÀÎÀº ÀÌ·± Èå¸§¿¡ ¸ÂÃç ÀÏ¹Ý ¸ÅÀå°ú ÇÏÀÌºê¸®µå ¸ÅÀå µî ´Ù¾çÇÑ ¿î¿µ È¯°æ¿¡ À¯¿¬ÇÏ°Ô Àû¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¡®¿À´õÀÎ ¿ÃÀÎ¿ø Å°¿À½ºÅ©¡¯¸¦ »ó¹Ý±â ³» Ãâ½ÃÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÀÏ¹Ý À½½ÄÁ¡ÀÌ³ª Ä«Æä¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â Á¦Á¶ ¸Þ´º»Ó ¾Æ´Ï¶ó, ½ºÄ³³Ê¸¦ È°¿ëÇØ Á¦°ú·ù, º´À½·á, Æ÷Àå»óÇ° µî ¹ÙÄÚµå ±â¹Ý ±â¼ºÇ°µµ ÇÔ²² ÆÇ¸ÅÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¼³°èÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ ¾ß°£ ¹«ÀÎ ¿î¿µ ½Ã¿¡´Â ¹«ÀÎ Àü¿ë ¸ðµå·Î ÀüÈ¯ÇØ ¿µ¾÷½Ã°£ ¿Ü¿¡µµ Áö¼ÓÀûÀÎ ¸ÅÃâ Ã¢ÃâÀÌ °¡´ÉÇÏµµ·Ï Áö¿øÇÏ´Â °ÍÀÌ ÇÙ½É ¹æÇâÀÌ´Ù. ¸ÅÀå ÇüÅÂ°¡ ´Þ¶óÁ®µµ ÇÏ³ªÀÇ ½Ã½ºÅÛ ¾È¿¡¼ ÁÖ¹®, °áÁ¦, ÆÇ¸Å °ü¸®°¡ ÀÌ¾îÁú ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ´Â µ¥ ÃÊÁ¡À» ¸ÂÃß°í ÀÖ´Ù.¡±
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¡°¹«ÀÎÈ°¡ »ç¶÷À» ¿ÏÀüÈ÷ ´ëÃ¼ÇÑ´Ù°í º¸Áö´Â ¾Ê´Â´Ù. ¹Ýº¹ÀûÀÎ ÁÖ¹®¡¤°áÁ¦ ¾÷¹«¸¦ ÁÙÀÌ°í, Á÷¿øÀº °í°´ ÀÀ´ë³ª ¸ÅÀå °ü¸®Ã³·³ ´õ ÇÊ¿äÇÑ ºÎºÐ¿¡ ÁýÁßÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô ÇÏ´Â µµ±¸¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù. Æ¯È÷ ÇÏÀÌºê¸®µå ¿î¿µÇü Å°¿À½ºÅ©Ã³·³ ÁÖ°£¿¡´Â À¯ÀÎ ¸ÅÀåÀ¸·Î, ¾ß°£¿¡´Â ¹«ÀÎ ¸ÅÀåÀ¸·Î ÀüÈ¯ÇÏ´Â ¹æ½ÄÀº ÀÎ·Â ¿î¿µÀÇ ºÎ´ãÀ» ÁÙÀÌ¸é¼µµ ¼ºñ½º Ç°ÁúÀ» À¯ÁöÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÇÏ³ªÀÇ ¹æ¹ýÀÌ´Ù.¡±
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¡°Å°¿À½ºÅ© º¸±ÞÀÌ ´Ã¾î³ª´Â ¸¸Å Á¢±Ù¼ºÀ» ±âº» Á¶°ÇÀ¸·Î ºÁ¾ß ÇÑ´Ù. °í·ÉÃþÀÌ³ª µðÁöÅÐ ±â±â¿¡ ÀÍ¼÷ÇÏÁö ¾ÊÀº »ç¶÷µµ ÁÖ¹® °úÁ¤¿¡¼ ´çÈ²ÇÏÁö ¾Êµµ·Ï È¸é ±¸¼º, ¾È³» ¹®±¸, °áÁ¦ ´Ü°è°¡ ¼³°èµÅ¾ß ÇÑ´Ù. ±â¼úÀº ´õ ¸¹Àº »ç¶÷ÀÌ Æí¸®ÇÏ°Ô »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖÀ» ¶§ ÀÇ¹Ì°¡ ÀÖ´Ù°í º»´Ù. ¿À´õÀÎµµ ´Ü¼øÈ÷ ±â±â¸¦ °ø±ÞÇÏ´Â µ¥ ±×Ä¡Áö ¾Ê°í, ¸ÅÀå°ú °í°´ ¸ðµÎ°¡ ºÒÆíÀ» ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖ´Â ÁÖ¹® È¯°æÀ» ¸¸µå´Â µ¥ °è¼Ó ÁýÁßÇÏ°Ú´Ù.¡±
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GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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