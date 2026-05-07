±è¿µÈÆ ¡°¿À´ÃÀÇ »ï¼º, Çù·Â¾÷Ã¼¡¤Á¤ºÎÁö¿ø¡¤Áö¿ªÁÖ¹Î µµ¿ò ÀÖ¾ú´Ù¡±
±è¿µÈÆ °í¿ë³ëµ¿ºÎ Àå°üÀÌ 7ÀÏ ¡°¿À´Ã³¯ »ï¼ºÀüÀÚ°¡ ÀÖ±â±îÁö ¼ö¸¹Àº Çù·Â¾÷Ã¼ÀÇ ³ë·Â, Á¤ºÎÀÇ Áö¿ø, ¿¬±¸°³¹ß¿¡ ´ëÇÑ Áö¼ÓÀûÀÎ ÅõÀÚ, Áö¿ª ÁÖ¹ÎµéÀÇ ÇùÁ¶°¡ ÀÖ¾ú´ø Á¡Àº ºÎÀÎÇÒ ¼ö ¾ø´Â »ç½Ç¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
±è Àå°üÀº ÀÌ³¯ ¿¸° ¡®³ë»ç°ü°è Çö¾È Á¡°ËÀ» À§ÇÑ Àü±¹ ±â°üÀå È¸ÀÇ¡¯¿¡¼ ¡°ÃÖ±Ù ¿ì¸®³ª¶ó ´ëÇ¥ ±â¾÷ÀÎ »ï¼ºÀüÀÚÀÇ ÀÓ±Ý ±³¼· °úÁ¤¿¡¼ ¸¹Àº ±¹¹Îµé²²¼ °ÆÁ¤ ¾î¸° ½Ã¼±À» º¸³»°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ÀÌ°°ÀÌ ¸»Çß´Ù.
±è Àå°üÀº ¡°Á¤ºÎ´Â »ï¼ºÀüÀÚÀÇ ´«ºÎ½Å ¼º°ú¿¡ ³ëµ¿ÀÚµéÀÇ Çå½ÅÀÌ ÀÖ¾úÀ½À» ³ôÀÌ Æò°¡ÇÏ°í, ±×µéÀÇ Á¤´çÇÑ ±Ç¸®¸¦ Á¸ÁßÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°³ë»ç ¹®Á¦´Â ¡®³ë»ç ÀÚÄ¡¡¯¿¡ ±â¹ÝÇØ ³ëÁ¶¹ýÀÌ Á¤ÇÑ ´ÜÃ¼±³¼·ÀÇ Æ² ³»¿¡¼ ½º½º·Î ÇØ°áÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
¾Õ¼ Áö³´Þ ¸» ÀÌÀç¸í ´ëÅë·É ¿ª½Ã ¼ö¼®º¸ÁÂ°ü È¸ÀÇ¿¡¼ ¡°³ëµ¿ÀÚ¿Í ³ëÁ¶µµ Ã¥ÀÓ ÀÇ½ÄÀ» ÇÔ²² °¡Á®¾ß ÇÑ´Ù¡±¸ç ÃÖ±ÙÀÇ ³ë»ç°ü°è¿¡ ´ëÇØ °£Á¢ÀûÀ¸·Î ¿ì·ÁÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³½ ¹Ù ÀÖ´Ù.
±è Àå°üÀº ¶Ç ¡°Æ¯È÷ ¹ÝµµÃ¼ »ê¾÷ÀÇ Æ¯¼º»ó ¸·´ëÇÑ Àü·Â È®º¸¸¦ À§ÇÑ Áö¿ª ÁÖ¹ÎµéÀÇ ÇùÁ¶°¡ ÀÖ¾ú´ø Á¡µµ ºÎÀÎÇÒ ¼ö ¾ø´Â »ç½Ç¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°»ï¼ºÀüÀÚ ³ë»ç´Â ÁøÁ¤¼º ÀÖ´Â ´ëÈ¸¦ Á¶¼ÓÈ÷ ¼º»ç½ÃÄÑ ÁÖ±â¸¦ ´çºÎÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
±è Àå°üÀº ¡°³ë»ç °£ ±³¼· Å×ÀÌºíÀÌ ¸¶·ÃµÈ´Ù¸é Á¤ºÎ´Â ½ÇÁúÀûÀÎ ±³¼·ÀÌ ÃËÁøµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¸ðµç Áö¿øÀ» ¾Æ³¢Áö ¾ÊÀ» °Í¡±ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
ÇÑÆí »ï¼ºÀüÀÚ ³ëÁ¶´Â ¿¬°£ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÇ 15%¸¦ ¼º°ú±ÞÀ¸·Î ¿ä±¸ÇÏ¸ç ÀÌ´Þ 21ÀÏºÎÅÍ 18ÀÏ°£ ÆÄ¾÷ÇÏ°Ú´Ù°í ÇÑ »óÈ²ÀÌ´Ù.
¹éÀç¿¬ ±âÀÚ energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç