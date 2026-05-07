¸ß½ÃÄÚ ´ëÅë·É ¸¸³ BTS¡¦´ëÅë·É±Ã ¹ßÄÚ´Ï¼ 5¸¸ ÀÎÆÄ¿¡ ÀÎ»ç
±×·ì ¹æÅº¼Ò³â´Ü(BTS)ÀÌ ¸ß½ÃÄÚ½ÃÆ¼ °ø¿¬À» ¾ÕµÎ°í Å¬¶ó¿ìµð¾Æ ¼ÎÀÎ¹Ù¿ò ¸ß½ÃÄÚ ´ëÅë·É°ú ¸¸³µ´Ù.
BTS´Â 6ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¿ÀÈÄ ¸ß½ÃÄÚ½ÃÆ¼ ´ëÅë·É±ÃÀ» ¹æ¹®ÇØ ¼ÎÀÎ¹Ù¿ò ´ëÅë·É°ú 40ºÐ°£ È¯´ãÇÑ µÚ, ÇÔ²² ¹ßÄÚ´Ï¿¡ ³ª¿Í ¼ÒÄ®·Î ±¤ÀåÀ» °¡µæ ¸Þ¿î 5¸¸ ÀÎÆÄ¸¦ ÇâÇØ ¼ÕÀ» Èçµé¸ç ÀÎ»çÇß´Ù. ÇöÁö °ø¿¬À» ¾ÕµÎ°í ´ëÅë·É½ÇÀÇ °ø½Ä ÃÊÃ»À¸·Î ¼º»çµÈ ÀÚ¸®¿´´Ù.
¸â¹öµéÀº ¼Å÷ ½Ç·ÂÀÌÁö¸¸ Áø½ÉÀ» ´ãÀº ½ºÆäÀÎ¾î·Î ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù. RMÀº ¿µ¾î·Î ¡°³»ÀÏ Àç¹ÌÀÖ´Â ½Ã°£À» º¸³»ÀÚ¡±°í ÇÑ µÚ Ä£±ÙÇÑ ½ºÆäÀÎ¾î ¹Ý¸»·Î ¡°³ÊÈñ¸¦ »ç¶ûÇØ, ±×¸®°í ÁÁ¾ÆÇØ¡±¶ó°í ¸»ÇØ ÇÔ¼ºÀ» ²ø¾î³Â´Ù. °¨°ÝÇÑ ÀÏºÎ ÆÒÀº ´«¹°À» Èê¸®±âµµ Çß´Ù. ¸â¹öµéµµ ÀÌ Àå¸éÀ» ÈÞ´ëÀüÈ¿¡ ´ãÀ¸¸ç È´äÇß´Ù.
ºß´Â ¡°½ºÆäÀÎ¾î°¡ ¼ÅøÁö¸¸ ³ë·ÂÇØº¸°Ú´Ù¡±°í ¸»ÇÑ µÚ ¡°¿©±â ¿¡³ÊÁö´Â ¹Ï±âÁö ¾ÊÀ» Á¤µµ·Î ´ë´ÜÇÏ´Ù. ³»³â¿¡ ²À ´Ù½Ã ¿À°Ú´Ù¡±°í ¾à¼ÓÇß´Ù. ¼ÎÀÎ¹Ù¿ò ´ëÅë·ÉÀÌ ºßÀÇ ¸»¿¡ È´äÇÏµí ¡°Á¦°¡ ÀÌ¹Ì ³»³â¿¡µµ ²À ´Ù½Ã ¿Í¾ß ÇÑ´Ù°í ¸»¾¸µå·È´Ù¡±°í ÇÏÀÚ È¯È£¼ºÀÌ ½ñ¾ÆÁ³´Ù.
¾Õ¼ ¼ÎÀÎ¹Ù¿ò ´ëÅë·ÉÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÀü Á¤·Ê ºê¸®ÇÎ¿¡¼ BTSÀÇ ¹æ¹® °èÈ¹À» Á÷Á¢ ¾ð±ÞÇÏ¸ç ¡°¿ìÁ¤°ú ÆòÈ, »ç¶ûÀÇ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀüÇÏ´Â À½¾Ç¡±ÀÌ¶ó°í Æò°¡Çß´Ù. ÀÚ½ÅÀÇ ¼Ò¼È¹Ìµð¾î¿¡µµ ¡°¸ß½ÃÄÚ ÀþÀºÀÌµé »çÀÌ¿¡¼ °¡Àå »ç¶û¹Þ´Â ±×·ì Áß ÇÏ³ªÀÎ BTS¸¦ Áø½ÉÀ¸·Î È¯¿µÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°À½¾Ç°ú °¡Ä¡°üÀº ¸ß½ÃÄÚ¿Í ÇÑ±¹À» ÇÏ³ª·Î ¹¾îÁØ´Ù¡±°í ½è´Ù.
BTS´Â ¼ÎÀÎ¹Ù¿ò ´ëÅë·É°ú ¸¸³ ÀÚ¸®¿¡¼ ¸ß½ÃÄÚ Á¤ºÎ ±â³äÆÐ¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù°í ¼Ò¼Ó»ç ºòÈ÷Æ® ¹ÂÁ÷ÀÌ ¹àÇû´Ù. ±â³äÆÐ¿¡´Â BTS°¡ À½¾ÇÀ» ÅëÇØ ¸ß½ÃÄÚ Ã»³âµé¿¡°Ô ¿µ°¨À» ÁÖ°í Á¸Áß¡¤°ø°¨¡¤´Ù¾ç¼º¡¤ÆòÈÀÇ ¹®È¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÇÑ °øµ¿Ã¼ Çü¼º¿¡ ±â¿©Çß´Ù´Â ³»¿ëÀÌ ´ã°å´Ù.
½ºÆ÷Æ¼ÆÄÀÌ¿¡ µû¸£¸é ¸ß½ÃÄÚ´Â Àü ¼¼°è ´Ù¼¸ ¹øÂ° KÆË ¼Òºñ ½ÃÀåÀÌ¸ç, BTS´Â ÃÖ´Ù ½ºÆ®¸®¹Ö ¾ÆÆ¼½ºÆ®´Ù. BTS´Â 7, 9, 10ÀÏ »çÈê°£ ¸ß½ÃÄÚ½ÃÆ¼ ¿¡½ºÅ¸µð¿À GNP ¼¼±¸·Î½º¿¡¼ ¿ùµåÅõ¾î °ø¿¬À» ÆîÄ£´Ù. ¸ðµç È¸Â÷ Æ¼ÄÏÀº ¿¹¸Å ½ÃÀÛ°ú µ¿½Ã¿¡ ¸ÅÁøµÆ´Ù.
ÀÌ´Ù¿¬ ±âÀÚ ida@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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