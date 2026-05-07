¡°ÈÞ°Ô¼Ò ¼öÀÍ±ÝÀÌ È¸¿ø »ýÀÏÃàÇÏ±Ý¡±¡¦ ±¹ÅäºÎ °¨»ç °á°ú

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±¹Åä±³ÅëºÎ´Â ÇÑ±¹µµ·Î°ø»çÀÇ ÅðÁ÷ÀÚ´ÜÃ¼ÀÎ ¡®µµ¼ºÈ¸¡¯¿Í ÇÑ±¹µµ·Î°ø»ç¸¦ ´ë»óÀ¸·Î Áö³ 1¿ùºÎÅÍ ½Ç½ÃÇÑ °í¼Óµµ·Î ÈÞ°Ô½Ã¼³ ¿î¿µ ÀûÁ¤¼º µî¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç °á°ú¸¦ 7ÀÏ ¹ßÇ¥Çß´Ù.
°¨»ç °á°ú, µµ¼ºÈ¸´Â Áö³ 1984³â 2¿ù ¼³¸³ ÀÌÈÄ 40¿©³â°£ ¿À·ÎÁö È¸¿ø ¡®Ä£¸ñ¡¯ ¸¸À» ¿µÀ§ÇÑ °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù. 2800¿©¸íÀÌ È¸¿øÀ¸·Î °¡ÀÔÇÑ ÀÌ ´ÜÃ¼´Â ±×°£ Á¤°ü¿¡¼ Á¤ÇÏ´Â °øÀÍÀû ¸ñÀû»ç¾÷ °ü·Ã È°µ¿Àº ÀüÇô ÇÏÁö ¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
È¸¿ø °¡ÀÔºñ¿Í ¿¬È¸ºñ µîÀ¸·Î 2024³â ¸» ±âÁØ ¾à 25¾ï¿øÀÌ ¸ð¿´Áö¸¸, È¸ºñ´Â Àü¾× ¿¹±ÝÀ¸·Î µÎ°í ÀÚÈ¸»ç H&DE¸¦ ¼³¸³ÇÑ µÚ °í¼Óµµ·Î ÈÞ°Ô½Ã¼³ ¿î¿µ»ç¾÷¿¡ ¶Ù¾îµé¾ú´Ù. H&DE´Â ÃÖ±Ù 10³â°£ Æò±Õ 8¾ï 8000¸¸¿øÀÇ ¹è´ç±ÝÀ» µµ¼ºÈ¸¿¡ ³³ºÎÇÏ°í µµ¼ºÈ¸´Â ÀÌ °¡¿îµ¥ 4¾ï¿ø Á¤µµ¸¦ »ýÀÏÃàÇÏ±Ý ¸í¸ñ µîÀ¸·Î ³ª´² Ã¬°å´Ù.
¶Ç µµ¼ºÈ¸´Â ¸Å³â 4¾ï¿øÀÇ ºÐ¹èµÈ ¼öÀÍ±ÝÀ» °ú¼¼ ´ë»ó ¼Òµæ¿¡¼ Å»·çÇÏ´Â µî ºñ¿µ¸®¹ýÀÎ¿¡ ÁÖ¾îÁö´Â ºñ°ú¼¼ ÇýÅÃÀ» ¾Ç¿ëÇØ Å»¼¼¸¦ Áö¼ÓÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
ÀÚÈ¸»ç H&DEÀÇ ´ëÇ¥ÀÌ»ç µî ÀÓ¿ø 4¸íÀº ¸ðµÎ µµ¼ºÈ¸ È¸¿øÀ¸·Î ±¸¼ºµÆ°í µµ¼ºÈ¸ »ç¹«ÃÑÀåÀº H&DEÀÇ ºñ»óÀÓÀÌ»ç, °í¹® µîÀ» °âÁ÷ÇÏ¸é¼ ¿¬ 4000¸¸¿ø »ó´çÀÇ ±Þ¿©¸¦ ¼ö·ÉÇß´Ù.
ÇÑ±¹µµ·Î°ø»ç´Â ³ëÈÄÈ µÈ ÈÞ°Ô½Ã¼³ 4°÷ÀÇ ÈÞ°Ô¼Ò¿Í ÁÖÀ¯¼Ò ¿î¿µ»ç ÀÏ¿øÈ¸¦ ÃßÁøÇØ µµ¼ºÈ¸ ±â¾÷Áý´Ü¿¡ ÁÖÀ¯¼Ò ¿î¿µ±ÇÀ» ¼öÀÇ·Î Ãß°¡ ºÎ¿©Çß´Ù. ÀÌ °úÁ¤¿¡¼ ÀçÁ¤°æÁ¦ºÎÀå°üÀÇ ½ÂÀÎ ÀýÂ÷¸¦ ÀÌÇàÇÏÁö ¾Ê°í ÈÞ°Ô¼Ò ¿î¿µ±Ç ÀÔÂû °ü·Ã Á¤º¸¸¦ µµ¼ºÈ¸ ÃøÀ¸·Î À¯ÃâÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀÇ½ÉµÇ´Â Á¤È²µµ µå·¯³µ´Ù.
ÀÌ¹Û¿¡ 2015³â ¼Ã¢ ¹æÇâ ¹®¸·ÈÞ°Ô¼ÒÀÇ ¿î¿µ¹æ½ÄÀ» Á÷¿µÀ¸·Î ÀüÈ¯ÇØ H&DE¿¡ ÈÞ°Ô¼Ò ³» ÆíÀÇÁ¡ µîÀ» ÀÔÂû ¾øÀÌ 6³â 6°³¿ù °£ ÀÓ½Ã ¿î¿µÇÏ°Ô ÇØÁÖ´Â µî Æ¯Çý¸¦ ºÎ¿©ÇÑ ÀÇÈ¤µµ È®ÀÎµÆ´Ù.
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±¹Åä±³ÅëºÎ´Â ÇÑ±¹µµ·Î°ø»çÀÇ ¼öÀÇ Æ¯Çý°è¾à ¹× ÀÔÂûÁ¤º¸ À¯Ãâ µî ºñÀ§ ÀÇÈ¤¿¡ ´ëÇØ ¼ö»ç¸¦ ÀÇ·ÚÇÏ°í »ç¾÷°ü¸®¸¦ ºÎ½ÇÇÏ°Ô ÇÑ °ü·ÃÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Â¡°è¸¦ ¿ä±¸Çß´Ù. ¶Ç ¾ÕÀ¸·Î µµ¼ºÈ¸°¡ ºñ¿µ¸®¹ýÀÎ Á¦µµ º»Áú¿¡ ¹ÝÇÏ´Â ÇàÀ§¸¦ ÇÏÁö ¸øÇÏµµ·Ï Á¤°üÀÇ °³Á¤ µî ½ÃÁ¤Á¶Ä¡¸¦ ¿ä±¸ÇÏ°í Å»¼¼ ÀÇÈ¤¿¡ ´ëÇØ¼± ±¹¼¼Ã»¿¡ ¼¼¹«Á¶»çµµ ÀÇ·ÚÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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ÇÑ±¹µµ·Î°ø»ç °ü°èÀÚ´Â ¡°±¹ÅäºÎ¿Í ±ä¹ÐÈ÷ ÇùÀÇÇØ ´õ¿í °øÁ¤ÇÑ ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸ÃàÇØ ¼¼°èÀûÀÎ K-ÈÞ°Ô¼ÒÀÇ ¸í¼º¿¡ °É¸Â°Ô Àçµµ¾àÇÒ °èÈ¹¡±ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
±èÃµ=±èÀç»ê ±âÀÚ jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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