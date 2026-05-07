¡°¸Å¹° ¾¾ ¸»¶ú´Ù¡± ¼¿ï Àü¼Â°ª 10³â ¸¸¿¡ ÃÖ°íÄ¡
¼¿ï ¾ÆÆÄÆ® Àü¼¼°¡°Ý »ó½Â·üÀÌ 10³â 5°³¿ù¿© ¸¸¿¡ ÃÖ°íÄ¡¸¦ ÂïÀ¸¸ç Àü¼¼ ½ÃÀåÀÇ ¼ö±Þ ºÒ¾ÈÀÌ ¡®Àü¼¼ ´ë¶õ¡¯ ¼öÁØÀ¸·Î Ä¡´Ý°í ÀÖ´Ù.
7ÀÏ ÇÑ±¹ºÎµ¿»ê¿øÀÌ ¹ßÇ¥ÇÑ ¡®5¿ù Ã¹Â° ÁÖ(4ÀÏ ±âÁØ) ÁÖ°£ ¾ÆÆÄÆ® °¡°Ý µ¿Çâ¡¯¿¡ µû¸£¸é ¼¿ï ¾ÆÆÄÆ® Àü¼Â°ªÀº ÀüÁÖ ´ëºñ 0.23% ¿Ã¶ú´Ù. ÀÌ´Â ÀüÁÖ »ó½Â·ü(0.20%)º¸´Ù 0.03%Æ÷ÀÎÆ® È®´ëµÈ °ÍÀ¸·Î, ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ ½Ã±âÀÎ 2019³â 12¿ù ³ÝÂ° ÁÖ(0.23%)¿Í µ¿ÀÏÇÏ¸ç ¹Ú±ÙÇý Á¤ºÎ ¶§ÀÎ 2015³â 11¿ù ¼ÂÂ° ÁÖ(0.26%) ÀÌÈÄ ¾à 10³â 5°³¿ù ¸¸¿¡ °¡Àå °¡ÆÄ¸¥ »ó½Â¼¼´Ù.
ºÎµ¿»ê¿øÀº Àü¼¼ ¼ö¿ä ´ëºñ ¸Å¹°ÀÌ ÅÎ¾øÀÌ ºÎÁ·ÇÑ »óÈ²¿¡¼, Á¤ÁÖ ¿©°ÇÀÌ ÁÁÀº ´ÜÁö¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ÀÓÂ÷ ¹®ÀÇ°¡ ²ÙÁØÈ÷ ÀÌ¾îÁö¸ç »ó½Â °Å·¡°¡ Ã¼°áµÇ°í ÀÖ´Ù°í ºÐ¼®Çß´Ù.
¼¿ï 25°³ ÀÚÄ¡±¸ ¸ðµÎ¿¡¼ Àü¼Â°ªÀÌ ÀÏÁ¦È÷ ¿Ã¶úÀ¸¸ç, Æ¯È÷ °ºÏ Áö¿ªÀÇ ¿À¸§¼¼°¡ ¸Å¼·´Ù.
°ºÏ 14°³ ±¸ÀÇ »ó½Â·üÀº 0.25%·Î °³² 11°³ ±¸(0.22%)¸¦ ¿ôµ¹¾Ò´Ù. ½Ç°ÅÁÖ ÀÇ¹« °È¿Í °ø±Þ ºÎÁ·À¸·Î Àü¼¼ ¸Å¹°ÀÌ ¾¾°¡ ¸¶¸¥ °¡¿îµ¥, ´ëÃâ ±ÔÁ¦¿Í ±Ý¸® ÀÎ»ó ºÎ´ãÀ» ÇÇÇÏ·Á´Â ½Ç¼ö¿äÀÚµéÀÌ »ó´ëÀûÀ¸·Î °¡°ÝÀÌ Àú·ÅÇÑ °ºÏ°ú ¼¿ï ¿Ü°û Áö¿ªÀ¸·Î ¸ô¸° Å¿ÀÌ´Ù. ÀÚÄ¡±¸º°·Î´Â ¼ÛÆÄ±¸(0.49%)°¡ Àü±¹ ÃÖ°í »ó½Â·üÀ» ±â·ÏÇß°í ¼ººÏ±¸(0.36%), ±¤Áø±¸(0.34%), ³ë¿ø±¸(0.32%) µîµµ ÀüÁÖ ´ëºñ ¿À¸§ÆøÀ» Å°¿ì¸ç 0.3% ÀÌ»óÀÇ ³ôÀº »ó½Â·üÀ» º¸¿´´Ù.
Àü¼Â°ª ÆøµîÀÇ ±Ùº» ¿øÀÎÀº ±Ø½ÉÇÑ ¡®¸Å¹° °¡¹³¡¯¿¡ ÀÖ´Ù. ÅäÁö°Å·¡Çã°¡±¸¿ª ÁöÁ¤°ú ½Ç°ÅÁÖ ÀÇ¹« °È, ÅÎ¾øÀÌ ºÎÁ·ÇÑ ½Å±Ô °ø±ÞÀÌ ¸Â¹°¸° µ¥´Ù ±âÁ¸ ¼¼ÀÔÀÚµéÀÌ °è¾à°»½ÅÃ»±¸±ÇÀ» »ç¿ëÇØ ´·¯¾ÉÀ¸¸é¼ ½ÃÀå¿¡ Ç®¸®´Â ¸Å¹°ÀÌ ÀÚÃë¸¦ °¨Ãè´Ù.
ºÎµ¿»ê ºòµ¥ÀÌÅÍ ÇÃ·§Æû ¾Æ½Ç¿¡ µû¸£¸é ÀÌ³¯ ±âÁØ ¼¿ï ¾ÆÆÄÆ® Àü¼¼ ¸Å¹°Àº 1¸¸6052°ÇÀ¸·Î 1³â Àü(2¸¸6006°Ç)º¸´Ù 38.3%³ª ±Þ°¨Çß´Ù. ´ëÃ¼ÀçÀÎ ¿ù¼¼ ¸Å¹°¸¶Àú °°Àº ±â°£ 20.8% ÁÙ¾ú´Ù. ¿©±â¿¡ ¿ÃÇØ 1ºÐ±â ¼¿ï ¾ÆÆÄÆ® °»½Å°è¾à ºñÁßÀÌ ÀüÃ¼ÀÇ 46.7%¿¡ ´ÞÇØ Àü³â µ¿±â(35.6%) ´ëºñ 11.1%Æ÷ÀÎÆ® »ó½ÂÇÏ¸ç ¸Å¹° Àá±èÀ» °¡¼ÓÈÇß´Ù.
¼¿ï ¿Ü°û Áö¿ªÀÇ »óÈ²Àº ´õ¿í ½É°¢ÇÏ´Ù. Áý°ªÀÌ Àú·ÅÇÑ Áß¶û±¸(-73.9%), °ºÏ±¸(-69.3%), ³ë¿ø±¸(-69.1%) µîÀº ¸Å¹° °¨¼ÒÆøÀÌ ¾ÐµµÀûÀÌ¸ç, 1000°¡±¸°¡ ³Ñ´Â ´ë´ÜÁö¿¡¼µµ Àü¼¼ ¸Å¹°ÀÌ ¡®0°Ç¡¯ÀÎ °÷ÀÌ ¼öµÎ·èÇÏ´Ù. ÀÌ¸¦ ¹Ý¿µÇÏµí Áö³´Þ 27ÀÏ ±âÁØ ¼¿ï ¾ÆÆÄÆ® Àü¼¼¼ö±ÞÁö¼ö´Â 181.4±îÁö Ä¡¼Ú¾Æ ¿ª´ë±Þ Àü¼¼³ÀÌ ¹ú¾îÁ³´ø 2020~2021³â ¼öÁØ¿¡ À°¹ÚÇß´Ù.
¼³»ó°¡»óÀ¸·Î ÇâÈÄ Àü¸Áµµ ¾îµÓ´Ù. ¿ÃÇØ ¼¿ï ¾ÆÆÄÆ® ÀÔÁÖ ¿¹Á¤ ¹°·®Àº Àü³â ´ëºñ 26.9% °¨¼ÒÇÑ 2¸¸7158°¡±¸¿¡ ºÒ°úÇÑ µ¥´Ù, ¿À´Â 9ÀÏ ´ÙÁÖÅÃÀÚ ¾çµµ¼Òµæ¼¼ Áß°ú À¯¿¹ Á¶Ä¡°¡ Á¾·áµÇ¸é ´ÙÁÖÅÃÀÚ¹ß ¸Å¹° Àá±è Çö»óÀÌ ½ÉÈµÉ ¼ö ÀÖ¾î ÀÓ´ëÂ÷ ½ÃÀåÀÇ ºÒ¾ÈÀº ´çºÐ°£ °è¼ÓµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
ÇÑ¸í¿À ±âÀÚ myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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