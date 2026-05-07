½ºÆ©µð¿Àµå·¡°ï 1ºÐ±â ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 50% ³Ñ°Ô ¿Ã¶ú´Ù
½ºÆ©µð¿Àµå·¡°ïÀÇ ¿ÃÇØ 1ºÐ±â ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÌ Áö³ÇØ °°Àº ±â°£º¸´Ù 50% ³Ñ°Ô Áõ°¡ÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
½ºÆ©µð¿Àµå·¡°ïÀÌ 7ÀÏ °ø½ÃÇÑ ¿¬°á ±âÁØ 1ºÐ±â ½ÇÀû¿¡ µû¸£¸é ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 64¾ï¿øÀ¸·Î Áö³ÇØ µ¿±â ´ëºñ 50.1% Áõ°¡Çß´Ù. ¸ÅÃâµµ 16.0% ¼ºÀåÇÑ 1553¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇÑ °ÍÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù.
½ºÆ©µð¿Àµå·¡°ïÀº 2ºÐ±â¿£ Áö»óÆÄ ¹æ¼Û»ç, ±Û·Î¹ú OTT, Æ¼ºù µî ÇÃ·§Æû ´Ù°¢È¿¡ ¼Óµµ¸¦ ³¾ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
Æ¼ºù ¿À¸®Áö³Î ¡®Ãë»çº´ Àü¼³ÀÌ µÇ´Ù¡¯¸¦ ºñ·ÔÇØ ¡®¸ÚÁø ½Å¼¼°è¡¯(SBS), ¡®¿À½ÊÇÁ·Î¡¯(MBC) µîÀÌ ¿¹Á¤µÅ ÀÖÀ¸¸ç, ÀÏº» ³ÝÇÃ¸¯½º ¿À¸®Áö³Î ¡®¼Ò¿ï ¸ÞÀÌÆ®¡¯ µîµµ ±Û·Î¹ú OTT¸¦ ÅëÇØ °ø°³ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¹ÚÁöÈÆ ±âÀÚ lucidfall@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç