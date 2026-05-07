»ýÈÄ 2°³¿ù ¾Æµé Èä±â À§Çù, ÆøÇàÇÑ ¾Æºü Â¡¿ªÇü ÁýÀ¯

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´ë±¸Áö¹ý Çü»ç13ºÎ(ºÎÀåÆÇ»ç Ã¤ÈñÀÎ)´Â »ýÈÄ 2°³¿ù µÈ ¾ÆµéÀÌ ¿ïÀÚ Èä±â·Î À§ÇùÇÏ°í ¾ó±¼À» ¶§¸° ÇøÀÇ(¾Æµ¿º¹Áö¹ý À§¹Ý µî)·Î ±â¼ÒµÈ 30´ë A¾¾¿¡°Ô Â¡¿ª 3³â¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 5³âÀ» ¼±°íÇß´Ù°í 7ÀÏ ¹àÇû´Ù.
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´ë±¸=ÃÖÀÏ¿µ ±âÀÚ mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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