°æÁÖ¼­ ÇØ¿À¸§µ¿¸Í Á¤±âÈ¸ °³ÃÖ¡¦¿ï»ê¡¤Æ÷Ç×¡¤°æÁÖ Çù·Â»ç¾÷ º»°ÝÈ­

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¿ï»ê¡¤Æ÷Ç×¡¤°æÁÖ 3°³ µµ½Ã »ó»ýÇùÀÇÃ¼ÀÎ ÇØ¿À¸§µ¿¸ÍÀÌ 7ÀÏ °æÁÖ ÈúÆ°È£ÅÚ¿¡¼ ¡®2026³â »ó¹Ý±â »ó»ýÇùÀÇÈ¸ Á¤±âÈ¸¡¯¸¦ ¿°í °øµ¿Çù·Â»ç¾÷ ÃßÁø ¹æÇâ°ú »ó»ý ¹ßÀü ¹æ¾ÈÀ» ³íÀÇÇß´Ù.
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Æ¯È÷ ÀÌ³¯ ³íÀÇµÈ ¡®2026³â ÇØ¿À¸§µ¿¸Í µµ½Ã¹ßÀü ½ÃÇà°èÈ¹¡¯Àº °æÁ¦¡¤»ê¾÷¡¤ÇØ¾ç, µµ½Ã ÀÎÇÁ¶ó, ¹®È¡¤°ü±¤, ¹æÀç¡¤¾ÈÀü, Á¦µµ µî 5°³ ºÐ¾ß 45°³ °øµ¿Çù·Â»ç¾÷À¸·Î ±¸¼ºµÆ´Ù.
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ÇÑÆí, ÇØ¿À¸§µ¿¸ÍÀº 2016³â ¿ï»ê~Æ÷Ç× °í¼Óµµ·Î °³ÅëÀ» °è±â·Î ¿ï»ê¡¤Æ÷Ç×¡¤°æÁÖ 3°³ µµ½Ã°¡ °á¼ºÇÑ »ó»ýÇù·Â ÇùÀÇÃ¼·Î, °æÁ¦¡¤¹®È¡¤»çÈ¸ Àü¹ÝÀÇ ±³·ù È®´ë¸¦ ÃßÁøÇØ ¿Ô´Ù. ¿ÃÇØ·Î Ãâ¹ü 10ÁÖ³âÀ» ¸Â¾Ò´Ù.
°æÁÖ=¾ÈÃ¢ÇÑ ±âÀÚ changhan@kmib.co.kr
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