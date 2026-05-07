5¡¤18 ¾Ï¸ÅÀå ÃßÁ¤ È¿·Éµ¿ ÀÏ´ë 12ÀÏºÎÅÍ ¹ß±¼ Á¶»ç
°³ÅäÁ¦ ¿¬ µÚ 8ÀÏ°£ ½Ã±¼Á¶»ç
À¯ÇØ ¹ß°ß½Ã¿¡ Á¤¹Ð¹ß±¼ Âø¼ö
1980³â 5¡¤18¹ÎÁÖÈ¿îµ¿ ´ç½Ã Çà¹æºÒ¸íµÈ ÀÌµéÀÇ ¾Ï¸ÅÀå Àå¼Ò·Î Áö¸ñµÈ ±¤ÁÖ ºÏ±¸ È¿·Éµ¿ ÀÏ´ë¿¡ ´ëÇÑ ¹ß±¼ Á¶»ç°¡ 12ÀÏºÎÅÍ ½ÃÀÛµÈ´Ù.
7ÀÏ 5¡¤18±â³äÀç´Ü µî¿¡ µû¸£¸é Àç´ÜÀº ¿À´Â 12ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã30ºÐ ±¤ÁÖ ºÏ±¸ È¿·Éµ¿ »ê 143 ÀÏ´ë¿¡¼ °³ÅäÁ¦¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î 8ÀÏ µ¿¾È ½Ã±¼Á¶»ç¿¡ ³ª¼±´Ù. ÀÌ³¯ ÇöÀå ¼³¸íÈ¸¿¡¼± ±¸Ã¼ÀûÀÎ Á¶»ç °èÈ¹µµ °ø°³µÈ´Ù.
Á¶»ç ´ë»óÀº ¾Ï¸ÅÀåÀÌ ÀÇ½ÉµÇ´Â 1000¿©§³ ±Ô¸ð ºÎÁö·Î, ¹ß±¼Á¶»ç¿¡´Â 5¡¤18 °ø¹ý 3´ÜÃ¼¿Í ±â³äÀç´Ü, ±¤ÁÖ½Ã, ¹ß±¼Á¶»ç´Ü µî 20¸í ¾ÈÆÆÀÇ ÀÎ·ÂÀÌ ÅõÀÔµÈ´Ù.
Á¶»ç´ÜÀº ½Ã±¼Á¶»ç¿¡¼ À¯ÇØ ÃßÁ¤ ¹°Ã¼°¡ ¹ß°ßµÇ¸é Á¤¹Ð¹ß±¼¿¡ ³ª¼´Â µî 2´Ü°è¿¡ °ÉÃÄ Á¶»ç¸¦ ÁøÇàÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù. ¶Ç À¯ÇØ ¹ß°ß½Ã °æÂû ½Å°í ÈÄ ¹üÁË ÇøÀÇ°¡ ¾ø´Ù°í ÆÇ´ÜµÇ¸é, Çà¹æºÒ¸íÀÚ °¡Á·°ú DNA ´ëÁ¶ ÀÛ¾÷À» ÅëÇØ ½Å¿øÀ» È®ÀÎÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¾Õ¼ ±â³äÀç´ÜÀº Áö³ÇØ Á¢¼öµÈ Á¦º¸¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ´ç½Ã °è¾ö±º µî¿¡ ´ëÇÑ Ãß°¡ Á¶»ç¸¦ ÅëÇØ ÀÌ ÀÏ´ë¸¦ Çà¹æºÒ¸íÀÚ ¾Ï¸ÅÀå ÃßÁ¤Áö·Î Æ¯Á¤Çß´Ù. Àç´Ü ÃøÀº °è¾ö±º°ú ¹Î°£ÀÎ µîÀÇ Áõ¾ðÀÌ ÀÏÄ¡ÇØ ÀÌ °÷¿¡ ÇàºÒÀÚµéÀÇ ¾Ï¸ÅÀå °¡´É¼ºÀÌ ³ôÀº °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù.
°ú°Å °øµ¿¹¦Áö¿´´ø È¿·Éµ¿ ÀÏ´ë´Â 5¡¤18 ¾Ï¸ÅÀå °ü·Ã Áõ¾ðÀÌ ²ÙÁØÈ÷ Á¦±âµÅ µÎ Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ ¹ß±¼Á¶»ç°¡ ÀÌ·ïÁ³Áö¸¸ ÇàºÒÀÚ À¯ÇØ´Â ¹ß°ßµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù. 2008³â¿¡´Â ¹ß±¼ ÀÛ¾÷ Áß À¯ÇØ°¡ ¹ß°ßµÆÀ¸³ª, °¨½Ä °á°ú 5¡¤18°ú °ü·Ã ¾ø´Â ¹«¿¬°íÀÚ À¯ÇØ·Î È®ÀÎµÇ±âµµ Çß´Ù.
±¤ÁÖ=ÀÌÀºÃ¢ ±âÀÚ eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç