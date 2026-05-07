¡°BTS º¸ÀÚ¡± ¸ß½ÃÄÚ ±¤Àå¿¡ 5¸¸¸í¡¦µµ½Ã°¡ µé½â¿´´Ù

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¸ß½ÃÄÚ ¼öµµ ¸ß½ÃÄÚ½ÃÆ¼°¡ BTS¸¦ º¸±â À§ÇØ ¸ðÀÎ ¾à 5¸¸¸íÀÇ ÆÒµé·Î °¡µæÃ¡´Ù.
Å¬¶ó¿ìµð¾Æ ¼ÎÀÎ¹Ù¿ò ¸ß½ÃÄÚ ´ëÅë·ÉÀº 6ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ´ëÅë·É±Ã ¹ßÄÚ´Ï¿¡ BTS ¸â¹öµé°ú ÇÔ²² ¿Ã¶ó ÆÒµé¿¡°Ô ÀÎ»çÇß´Ù.
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ÆÒµéÀÇ È¯È£¿¡ ÀÏÀÏÀÌ ¼ÕÀ» Èçµé¸ç È´äÇÑ BTS ¸â¹öµéÀº ÇÚµåÆùÀ» ²¨³» ÆÒµéÀÇ ¸ð½ÀÀ» ¿µ»óÀ¸·Î ÃÔ¿µÇÏ°Å³ª »çÁøÀ¸·Î Âï±âµµ Çß´Ù.
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¼ÎÀÎ¹Ù¿ò ´ëÅë·ÉÀº ÀÌÈÄ ÀÚ½ÅÀÇ ¼Ò¼È¹Ìµð¾î¿¡ BTS¿Í ÇÔ²² ÂïÀº »çÁøÀ» °ø°³ÇÏ¸ç ¡°¾Æ¸§´ä°í Áø¼ÖÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î BTS°¡ ¼ÒÄ®·Î ±¤Àå¿¡ ¸ðÀÎ ¾à 5¸¸¸íÀÇ ¾Æ¹Ì¸¦ ¸ÂÀÌÇß´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌ ±â»ÝÀÇ ¼ø°£À» ¼±»çÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ¸Å¿ì Çàº¹ÇÏ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
¼ÎÀÎ¹Ù¿ò ´ëÅë·ÉÀº ¶Ç ´Ù¸¥ °Ô½Ã±Û¿¡¼ ¡°¸ß½ÃÄÚ ÀþÀºÀÌµé¿¡°Ô °¡Àå »ç¶û¹Þ´Â ±×·ì Áß ÇÏ³ªÀÎ BTS¸¦ È¯¿µÇÏ°Ô µÅ ±â»Ú´Ù¡±¸ç ¡°À½¾Ç°ú °¡Ä¡°¡ ¸ß½ÃÄÚ¿Í ÇÑ±¹À» ÇÏ³ª·Î ¹¾îÁÖ°í ÀÖ´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.
BTS´Â 7ÀÏ°ú 9~10ÀÏ, »çÈê°£ ¸ß½ÃÄÚ½ÃÆ¼ ¿¡½ºÅ¸µð¿À GNP ¼¼±¸·Î½º¿¡¼ ÄÜ¼Æ®¸¦ ÁøÇàÇÑ´Ù. 3È¸ ¸ðµÎ ¼ø½Ä°£¿¡ Àü¼® ¸ÅÁøµÆ´Ù. Áö³ 3¿ù ¼¿ï ±¤È¹® °ø¿¬¿¡¼ ¾à 3³â 9°³¿ù ¸¸ÀÇ »õ À½¹Ý ¡®¾Æ¸®¶û¡¯À» °ø°³ÇÑ BTS´Â ÀÌÈÄ ÀÏº»¡¤ºÏ¹Ì¡¤À¯·´¡¤Áß³²¹Ì¡¤¾Æ½Ã¾Æ µî 34°³ µµ½Ã¿¡¼ ¿ùµåÅõ¾î¸¦ ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù.
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