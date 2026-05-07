¡°BTS º¸ÀÚ¡± ¸ß½ÃÄÚ ±¤Àå¿¡ 5¸¸¸í¡¦µµ½Ã°¡ µé½â¿´´Ù

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ÀÔ·Â:2026-05-07 14:37
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BTS ÆÒµéÀÌ 6ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¸ß½ÃÄÚ½ÃÆ¼ÀÇ ´ëÅë·É±Ã ¾Õ¿¡ ¸ð¿© ÀÖ´Â ¸ð½À. AFP¿¬ÇÕ´º½º

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BTS´Â 7ÀÏ°ú 9~10ÀÏ, »çÈê°£ ¸ß½ÃÄÚ½ÃÆ¼ ¿¡½ºÅ¸µð¿À GNP ¼¼±¸·Î½º¿¡¼­ ÄÜ¼­Æ®¸¦ ÁøÇàÇÑ´Ù. 3È¸ ¸ðµÎ ¼ø½Ä°£¿¡ Àü¼® ¸ÅÁøµÆ´Ù. Áö³­ 3¿ù ¼­¿ï ±¤È­¹® °ø¿¬¿¡¼­ ¾à 3³â 9°³¿ù ¸¸ÀÇ »õ À½¹Ý ¡®¾Æ¸®¶û¡¯À» °ø°³ÇÑ BTS´Â ÀÌÈÄ ÀÏº»¡¤ºÏ¹Ì¡¤À¯·´¡¤Áß³²¹Ì¡¤¾Æ½Ã¾Æ µî 34°³ µµ½Ã¿¡¼­ ¿ùµåÅõ¾î¸¦ ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù.

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