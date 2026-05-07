¡°ºñ»ó±¸ ¹°°Ç ÀûÄ¡ ¾ö´Ü¡±¡¦ÀüºÏ ¼Ò¹æ½Å°í Æ÷»ó±Ý ÇÑµµ 6¹è »óÇâ

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ÀüÁÖ=ÃÖÃ¢È¯ ±âÀÚ gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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