¶Ç ¼¼Á¾½Ã ¸äµÅÁö ¼Òµ¿¡¦ µµ½É¿¡ 3¸¶¸® Ãâ¸ô

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7ÀÏ »õº®½Ã°£ ¼¼Á¾½Ã µµ½É¿¡ ¸äµÅÁö 3¸¶¸®°¡ Ãâ¸ôÇØ 2¸¶¸®°¡ »ç»ìµÆ´Ù.
¼¼Á¾½Ã¿Í ¼¼Á¾¼Ò¹æº»ºÎ µî¿¡ µû¸£¸é ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 1½Ã32ºÐÂë °í¿îµ¿¿¡¼ ¸äµÅÁö°¡ µ¹¾Æ´Ù´Ñ´Ù´Â ½Å°í°¡ ÃÖÃÊ·Î Á¢¼öµÆ´Ù.
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¿ÀÀü 6½Ã33ºÐÂë¿¡´Â ³ª¼ºµ¿ ÇÑ »ó°¡ÀÇ ÁöÇÏÁÖÂ÷ÀåÀ¸·Î ¸äµÅÁö 1¸¶¸®°¡ µé¾î°¬´Ù´Â ½Å°í°¡ µé¾î¿Ô´Ù. Æ÷È¹´ÜÀº »ó°¡ÀÇ Â÷·® ÃâÀÔ±¸¸¦ ºÀ¼âÇÑ µÚ ÁöÇÏ 2Ãþ ½Â°±â ÁÖº¯¿¡¼ ¸äµÅÁö¸¦ Ãß°¡·Î Æ÷È¹Çß´Ù.
¼Ò¹æ´ç±¹ µîÀº ³ª¸ÓÁö 1¸¶¸®°¡ µµ½ÉÁö ¹ÛÀ¸·Î ´Þ¾Æ³ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÎ·ÂÀ» Ã¶¼öÇß´Ù. ÀÌ¹ø Æ÷È¹°úÁ¤¿¡¼ ÀÎ¸íÇÇÇØ´Â ¹ß»ýÇÏÁö ¾Ê¾ÒÁö¸¸ ¸äµÅÁö°¡ ÁøÀÔÇÑ »ó°¡ÀÇ ÁöÇÏ ½Â°±â ÀÔ±¸ ÀÚµ¿¹®ÀÌ ÀÏºÎ ÆÄ¼ÕµÈ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
¼¼Á¾Àº Áö³´Þ 15ÀÏ ¿ÀÀü 7½ÃÂë¿¡µµ ´ëÆòµ¿~ÁýÇöµ¿ µî µµ½É ÀÏ´ë¿¡ ¸äµÅÁö 2¸¶¸®°¡ Ãâ¸ôÇÏ´Â µî ¸äµÅÁö °ü·Ã ÇÇÇØ°¡ ²ÙÁØÈ÷ ¹ß»ýÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¼¼Á¾¼Ò¹æº»ºÎ¿¡ µû¸£¸é ÃÖ±Ù 3³â°£ Á¢¼öµÈ ¸äµÅÁö Ãâ¸ô°ú °ü·ÃµÈ ½Å°í °Ç¼ö´Â 2023³â 18°Ç, 2024³â 16°Ç, 2025³â 20°ÇÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù.
°ü·Ã ÇÇÇØ°¡ ÀÕµû¸£ÀÚ ¼¼Á¾¼Ò¹æº»ºÎ´Â ¸äµÅÁö Ãâ¸ôÀ» °¡Á¤ÇÑ À¯°ü±â°ü ÇÕµ¿ ´ëÀÀ ÈÆ·ÃÀ» ½Ç½ÃÇÏ´Â ÇÑÆí ½Ã¹Îµé¿¡°Ô ¾ÈÀüÇàµ¿ ¿ä·É ¼÷Áö¸¦ ´çºÎÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.
¸äµÅÁö´Â µ¹¹ßÀûÀ¸·Î °ø°Ý¼ºÀ» º¸ÀÏ ¼ö ÀÖ´Â ¸¸Å ¸¶ÁÖÄ¥ °æ¿ì Àý´ë ¶Ù°Å³ª ¼Ò¸®Ä¡Áö ¸»¾Æ¾ß ÇÑ´Ù. µîÀ» º¸ÀÌ¸ç ´Þ¾Æ³ª¸é °ø°Ý º»´ÉÀ» ÀÚ±ØÇÏ±â ¶§¹®¿¡ ¸äµÅÁöÀÇ ´«À» ÁÖ½ÃÇÏ¸ç µÞ°ÉÀ½Áú·Î ÃµÃµÈ÷ ÀÚ¸®¸¦ ÇÇÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
°ø°Ý À§ÇèÀÌ °¨ÁöµÉ °æ¿ì ½Ã·ÂÀÌ ¾àÇÑ ¸äµÅÁö°¡ ½Äº°ÇÏÁö ¸øÇÏµµ·Ï °¡Àå °¡±î¿î ³ª¹«¡¤¹ÙÀ§ µî Å« ÀºÆó¹° µÚ·Î ¸öÀ» ¼û±ä µÚ 119³ª 112¿¡ ½Å°íÇÏ¸é µÈ´Ù.
ÀÌÀåÁÖ 119´ëÀÀ°úÀåÀº ¡°À§Çè »óÈ²ÀÌ ¹ß»ýÇÒ °æ¿ì ¹«¸®ÇÏ°Ô ´ëÀÀÇÏÁö ¸»°í ¾ÈÀüÇÑ °÷À¸·Î ´ëÇÇÇÑ µÚ Áï½Ã 119·Î ½Å°íÇØ ´Þ¶ó¡±¸ç ¡°¸äµÅÁö´Â µ¹¹ß Çàµ¿ÀÌ Àæ¾Æ °¢ ±â°üÀÇ À¯±âÀûÀÎ Çù·ÂÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù. ±â°ü °£ Çù·Â Ã¼°è¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ½Ã¹ÎÀÇ »ý¸í°ú Àç»êÀ» ÁöÅ°°Ú´Ù¡°°í ¸»Çß´Ù.
¼¼Á¾=ÀüÈñÁø ±âÀÚ heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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