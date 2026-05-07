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2Ãþ ¹ö½º Å¸°í Áñ±â´Â Á¤¼± ÁöÁú¿©Çà

ÀÔ·Â:2026-05-07 13:59
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ÁöÁúÅõ¾î´Â Âü¿© ´ë»ó¿¡ µû¶ó Â÷º°È­µÈ ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ¿î¿µµÈ´Ù. °¡Á· ´ÜÀ§¸¦ À§ÇÑ ¡®Áö¿À(GEO) Å½Çè´ë¡¯, Áß¡¤Àå³âÃþÀ» À§ÇÑ ¡®Á¤¿ÀÀÇ ¹ö½º¡¯, ÁöÁú Àü¹®°¡ ¹× °ü½ÉÃþÀ» À§ÇÑ ¡®Áö¿À ÀÌ¾ß±â ¹ö½º¡¯ µî 3°¡Áö À¯ÇüÀ¸·Î ¿î¿µµÈ´Ù.


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Á¤¿ÀÀÇ ¹ö½º´Â ÁöÁú °æ°üÀ» ÀÎ¹®ÇÐÀû °üÁ¡¿¡¼­ ÇØ¼®ÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù. ÀÚ¿¬ÀÇ Çü¼º°ú º¯È­¸¦ ÅëÇØ »îÀ» ¼ºÂûÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÄÜÅÙÃ÷¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù. ¿ÍÀÎÀÜ ÆøÆ÷¿Í ´ëÃÌ¸¶À» µî ÁÖ¿ä ¸í¼Ò¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ÄÚ½º·Î ¿î¿µµÈ´Ù.

Áö¿À ÀÌ¾ß±â ¹ö½º´Â ÁöÁú Àü¹®°¡¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â ½ÉÈ­Çü ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù. ¸ÁÇÏ¸¶À»°ú ±¤´ö»Æ´ë, °¡¼ö¸® ºÓÀº»Æ´ë µîÀ» Áß½ÉÀ¸·Î º¸´Ù Àü¹®ÀûÀÎ ÇØ¼³°ú Åä·ÐÀÌ °áÇÕÇÑ ÇüÅÂ·Î ÁøÇàµÈ´Ù.


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½Å¿ø¼± °ü±¤°úÀåÀº 7ÀÏ ¡°Á¤¼±ÀÇ ÁöÁúÀÚ¿øÀº ÇÐ¼ú °¡Ä¡»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó °ü±¤ÀÚ¿øÀ¸·Î¼­ÀÇ ÀáÀç·Âµµ ¸Å¿ì Å©´Ù¡±¸ç ¡°Á¤¼±ÀÇ ÀÚ¿¬°ú ¹®È­°¡ ¾î¿ì·¯Áø °ü±¤ ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ³Î¸® ¾Ë¸®°í Áö¿ª°æÁ¦ È°¼ºÈ­¿¡µµ µµ¿òÀÌ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¿î¿µÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

Á¤¼±=¼­½ÂÁø ±âÀÚ sjseo@kmib.co.kr

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