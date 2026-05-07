2Ãþ ¹ö½º Å¸°í Áñ±â´Â Á¤¼± ÁöÁú¿©Çà

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°¿øµµ Á¤¼±±ºÀº ÀÌ´ÞºÎÅÍ 6¿ù 7ÀÏ±îÁö ¡®¿Í¿Í 2Ãþ ¹ö½º¿Í ¿¬°èÇÑ ÁöÁúÅõ¾î ÇÁ·Î±×·¥¡¯À» ¿î¿µÇÑ´Ù. °¿ø °í»ý´ë ±¹°¡ÁöÁú°ø¿øÀ¸·Î ÁöÁ¤µÈ Á¤¼±Áö¿ªÀÇ ¿ì¼öÇÑ ÁöÁúÀÚ¿ø°ú ÀÚ¿¬È¯°æ, ÇâÅä¹®È¸¦ ¿¬°èÇÑ °ü±¤ ÄÜÅÙÃ÷´Ù.
´çÀÏÇü 6È¸¿Í Ã¼·ùÇü 1È¸ µî ÃÑ 7È¸¿¡ °ÉÃÄ ÁøÇàµÈ´Ù. Ãâ¹ßÀå¼Ò´Â Á¤¼±°ø¼³¿îµ¿Àå ¾Æ¶ó¸®°ø¿øÀÌ´Ù. È¸Â÷º° 20¸í¾¿ ÃÑ 140¸íÀÌ Âü¿©ÇÑ´Ù. ³×ÀÌ¹ö ½º¸¶Æ®½ºÅä¾î ¡®Á¤¼± ÁöÁú°ø¿ø ¹ö½ºÅõ¾î¡¯¿¡¼ ¿¹¾àÀ» ÅëÇØ Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
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Á¤¼±=¼½ÂÁø ±âÀÚ sjseo@kmib.co.kr
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