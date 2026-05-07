ÁÖ½ÄÀ¸·Î 1¸¸¿ø ¹ú¸é 130¿ø ¾²´Â ÇÑ±¹ÀÎ¡¦ºÎµ¿»êÀ¸·Î ¡®¸Ó´Ï¹«ºê¡¯

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ÄÚ½ºÇÇ°¡ 7000À» µ¹ÆÄÇÏ´Â µî ±¹³» Áõ½Ã°¡ È£Á¶¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖÁö¸¸ ÁÖ°¡ »ó½ÂÀÌ ¼Òºñ È®´ë·Î ÀÌ¾îÁö´Â È¿°ú´Â ÁÖ¿ä ¼±Áø±¹º¸´Ù Á¦ÇÑÀûÀÎ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. °¡°èÀÇ ÁÖ½Ä ÅõÀÚ Àúº¯ÀÌ ¾ÆÁ÷ ³ÐÁö ¾ÊÀº µ¥´Ù, ÁÖ½Ä ÅõÀÚ·Î ¾òÀº ÀÚº»ÀÌµæÀÌ ¼Òºñº¸´Ù ºÎµ¿»ê ¸ÅÀÔ ÀÚ±ÝÀ¸·Î ÀÌµ¿ÇÏ´Â °æÇâÀÌ °ÇÏ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
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ÇÑÀºÀº ±¹³» ÁÖ½Ä ÀÚ»êÈ¿°ú°¡ ÀÛÀº ¹è°æÀ¸·Î °¡°èÀÇ ÁÖ½Ä º¸À¯ ºñÁßÀÌ ³·°í, ÁÖ½ÄÀÚ»êÀÌ °í¼Òµæ¡¤°íÀÚ»êÃþ¿¡ ÁýÁßµÅ ÀÖ´Ù´Â Á¡À» ²Å¾Ò´Ù. 2024³â ±âÁØ ±¹³» °¡°èÀÇ °¡Ã³ºÐ¼Òµæ ´ëºñ ÁÖ½ÄÀÚ»ê ±Ô¸ð´Â 77%·Î, ¹Ì±¹ 256%, À¯·´ ÁÖ¿ä±¹ 184%¸¦ Å©°Ô ¹Øµ¹¾Ò´Ù.
ÁÖ½ÄÀ¸·Î ¹ø µ·ÀÌ ¼Òºñ°¡ ¾Æ´Ñ ºÎµ¿»êÀ¸·Î Èê·¯°¡´Â Á¡µµ ÀÚ»êÈ¿°ú¸¦ Á¦¾àÇÏ´Â ¿äÀÎÀ¸·Î Áö¸ñµÆ´Ù. ÇÑÀº ºÐ¼® °á°ú ¹«ÁÖÅÃ °¡°èÀÇ °æ¿ì ÁÖ½Ä ÀÚº»ÀÌµæÀÇ 70%°¡ ºÎµ¿»êÀ¸·Î ÀÌµ¿ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÆ´Ù. ÃÖ±Ù ¼¿ï ÁÖÅÃ ¸Å¸Å ÀÚ±ÝÃâÃ³ Á¶»ç¿¡¼µµ ÁÖ½Ä¡¤Ã¤±Ç ¸Å°¢´ë±Ý ºñÁßÀÌ Å©°Ô ´Ã¾î³ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
´Ù¸¸ ÃÖ±Ù¿¡´Â º¯ÈÀÇ Á¶Áüµµ °¨ÁöµÈ´Ù. ±Û·Î¹ú ÀÎ°øÁö´É(AI) ¼ö¿ä È®´ë µî¿¡ ÈûÀÔ¾î ÄÚ½ºÇÇ°¡ 2024³â ¸» ´ëºñ Áö³ÇØ ¸» 75.6% »ó½ÂÇÏ¸é¼ °¡°èÀÇ ÁÖ½Ä º¸À¯°¡ Å©°Ô ´Ã°í, Ã»³âÃþ°ú Áß¡¤Àú¼ÒµæÃþÀÇ ½ÃÀå Âü¿©µµ È®´ëµÆ´Ù. 2025³â °¡°èÀÇ ÁÖ½Ä ÀÚº»ÀÌµæÀº 429Á¶¿øÀ¸·Î, 2011~2024³â Æò±ÕÀÇ 22¹è¿¡ ´ÞÇß´Ù.
ÇÑÀºÀº ¾ÕÀ¸·Î ÁÖ°¡ »ó½ÂÀÌ ½Ç¹°°æÁ¦¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâÀÌ Ä¿Áú ¼ö ÀÖ´Ù°í ºÃ´Ù. Æ¯È÷ »õ·Î ÁÖ½Ä½ÃÀå¿¡ À¯ÀÔµÇ´Â Ã»³âÃþ°ú Áß¡¤Àú¼ÒµæÃþÀº ÀÚ»êÈ¿°ú°¡ »ó´ëÀûÀ¸·Î Å©°Ô ³ªÅ¸³ª´Â °èÃþÀÎ ¸¸Å, Áõ½Ã È£Á¶°¡ ¼Òºñ ¿©·Â È®´ë·Î ÀÌ¾îÁú °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Ù´Â ºÐ¼®ÀÌ´Ù.
¹Ý¸é Áõ½Ã Á¶Á¤ÀÌ ¹ß»ýÇÒ °æ¿ì ºÎÁ¤Àû ¿µÇâµµ Ä¿Áú ¼ö ÀÖ´Ù°í °æ°íÇß´Ù. ÇÑÀºÀº ÁÖ°¡ ÇÏ¶ô ¶§ ¼Òºñ °¨¼Ò È¿°ú°¡ »ó½Â ¶§ÀÇ ¼Òºñ Áõ°¡ È¿°úº¸´Ù ´õ Å©°Ô ³ªÅ¸³ª´Â °æÇâÀÌ ÀÖ´Ù°í ¼³¸íÇß´Ù. ÃÖ±Ù ½Å¿ëÀ¶ÀÚ µî ·¹¹ö¸®Áö ÅõÀÚµµ ´Ã¾î³ª°í ÀÖ¾î ÀÚ»ê°¡°Ý ÇÏ¶ô°ú Ã¤¹« ºÎ´ã È®´ë°¡ µ¿½Ã¿¡ °æ±â ÇÏ¹æ ¾Ð·ÂÀ» Å°¿ï ¼ö ÀÖ´Ù´Â ÁöÀûÀÌ´Ù.
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