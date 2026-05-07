±èÁøÅÂ ¡°¿ì»óÈ£, ´ëÅë·ÉÀÌ ôì¿¡¼­ ÂÑ¾Æ³½ »ç¶÷¡¦½Ç¼¼ ÀÇ¹®¡± [ÀÎÅÍºä]

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±èÁøÅÂ ±¹¹ÎÀÇÈû °¿øÁö»ç ÈÄº¸´Â 6ÀÏ °¿øµµ ÃáÃµ ¼±°Å»ç¹«¼Ò¿¡¼ ÁøÇàÇÑ ±¹¹ÎÀÏº¸¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ ¿ì»óÈ£ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÈÄº¸¸¦ ÀÌ°°ÀÌ Ç¥ÇöÇß´Ù. ¡®´ëÅë·ÉÀÌ º¸³½ »ç¶÷¡¯ÀÌ¶ó´Â ±¸È£¸¦ ³»°Ç ¿ì ÈÄº¸¸¦ ±ð¾Æ³»¸° °ÍÀÌ´Ù. ±è ÈÄº¸´Â ¿ì ÈÄº¸°¡ Áö³ÇØ ±¹È¸ ±¹Á¤°¨»ç¿¡ ±èÇöÁö Ã»¿Í´ë Á¦1ºÎ¼Ó½ÇÀåÀÌ ¡°100% ³ª¿Ã °Í¡±ÀÌ¶ó°í Çß´Ù°¡ ³¡³» ³ª¿ÀÁö ¾ÊÀº Á¡À» °Å·ÐÇÏ¸ç ¡°´ëÅë·ÉÀÌ º¸³½ °Ô ¸Â´ÂÁö, ¶Ç Á¤±ÇÀÇ ½Ç¼¼´Â ¸Â´ÂÁö ÀÇ¹®¡±ÀÌ¶ó°í ÀÏ°¥Çß´Ù.
µÎ ÈÄº¸°¡ ¸ÂºÙ´Â °¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ´Â ÀÌ¹ø 6¡¤3 Áö¹æ¼±°Å ÁÖ¿ä °ÝÀüÁö Áß ÇÏ³ª´Ù. ÀÌÀç¸íÁ¤ºÎ Ã¹ Á¤¹«¼ö¼®À» Áö³½ ¿ì ÈÄº¸´Â Çö Á¤ºÎ¡¤¿©´ç¿¡ ´ëÇÑ ÁöÁö ¿©·ÐÀ» µî¿¡ ¾÷°í ¿µ¼ Áö¿ª¿¡¼ ¿ì¼¼¸¦ Á¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù. Àç¼±À» ³ë¸®´Â ±è ÈÄº¸´Â °¢Á¾ ¿©·ÐÁ¶»ç¿¡¼ ¿ì ÈÄº¸¿¡ µÚÃ³Áö´Â »óÅÂ´Ù. ±è ÈÄº¸´Â ¡°ÁöÁöÀ² °ÝÂ÷°¡ Á¼ÇôÁö°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ½ÂºÎ°¡ µÚÁýÈú °ÍÀ¸·Î ³»´ÙºÃ´Ù. ¿ì ÈÄº¸º¸´Ù °¿øµµ¸¦ ´õ Àß ¾Ë°í ÀÖ´Ù´Â Á¡À» °Á¶ÇÏ¸ç ¡°°¿øµµ¹ÎÀÌ º¸³½ »ç¶÷¡±ÀÌ¶ó°í ¸Â¹Þ¾Ò´Ù.
±è ÈÄº¸´Â ¡°Àú´Â Áßµµ, ÁÂ¿ì¸¦ °¡¸®Áö ¾Ê°í ¡®¼øÇÑ ¸À ±èÁøÅÂ¡¯·Î 4³â°£ ÇàÁ¤À» ÇØ¿Ô´Ù¡±¶ó¸ç ¡°µµ¹ÎµéÀÌ ¾Ë¾ÆÁÙ °Í¡±ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù. ´ÙÀ½Àº ÀÏ¹®ÀÏ´ä.
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-¿ì ÈÄº¸¿¡ ºñÇØ °Á¡Àº ¹«¾ùÀÎ°¡
¡°Àú´Â ÇöÀåÀ» ¾Æ´Â ½Ç¹«Çü ÇàÁ¤°¡ÀÌÀÚ ÃßÁø·Â ÀÖ´Â Á¤Ä¡ÀÎÀÌ´Ù. ¼¿ï¿¡¼ Æò»ý Á¤Ä¡ÇÏ´Ù ´ëÅë·ÉÀÌ º¸³Â´Ù¸ç ³»·Á¿Â »ç¶÷ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó, µµ¹Î °ç¿¡¼ ¿Â°® ¾ÖÈ¯À» ÇÔ²² °ÞÀº ¡®µµ¹ÎÀÌ º¸³½ ÈÄº¸¡¯´Ù. ¿ì ÈÄº¸´Â ¼¿ï¿¡¼ ¿À·¡ Á¤Ä¡ÇÑ °Ô ÀåÁ¡ÀÌÀÚ ´ÜÁ¡ÀÌ´Ù. °¿øµµ¿¡ ´ëÇØ ¾ó¸¶³ª ¾ËÁö ÀÇ¹®ÀÌ´Ù. ±×·¯´Ï Åä·Ðµµ È¸ÇÇÇÏ°í °ø¾à ¹ßÇ¥µµ ¾ø´Â °Í ¾Æ´Ñ°¡.¡±
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-2022³â Áö¹æ¼±°Å ´ç½Ã °ø¾àÀ» µÎ°í ¿ì ÈÄº¸´Â ¡°¼±½É¼º °ø¾à¡±ÀÌ¶ó°í ºñÆÇÇÑ´Ù
¡°Á¦°¡ ÇÏ°í ½ÍÀº ¸»Àº º»ÀÎ °ø¾àÀÌ³ª Àß ¾ê±âÇØ ´Þ¶ó´Â °ÍÀÌ´Ù. ´äº¯ÇÏ¶ó°í ÇØµµ ¾Æ¹« ¼Ò¸®µµ ¾ø°í Á¶¿ëÇÏ´Ù°¡ Á¦ °ø¾àÀÌ³ª Àú¿Í °ü·ÃµÈ °Í¸¸ ³ª¿À¸é ¿Ö °©ÀÚ±â È°¹ßÇØ´ÂÁö ¸ð¸£°Ú´Ù. Æò»ý ³²À» ºñÆÇÇÏ°í ºÎÁ¤ÇÏ°í µýÁö ³õ´ø ¿îµ¿±Ç Á¤Ä¡°¡ ±×´ë·Î µå·¯³ °Í ¾Æ´Ñ°¡.¡±
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¡°Á¤¼ºÀ» ´ÙÇÏ¸é Áø½ÉÀº ÅëÇÏ°í, µµ¹Î ¸¶À½µµ ¿òÁ÷ÀÏ °ÍÀÌ¶ó°í ¹Ï´Â´Ù. ½ÇÁ¦·Î °ÝÂ÷°¡ Á¼ÇôÁö°í ÀÖ´Ù´Â ¼öÄ¡°¡ ³ªÅ¸³ª°í ÀÖ´Ù. ¹Ø¹Ù´Ú ¹Î½ÉÀÌ ¿òÁ÷ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¹ø ¼±°Å´Â ¡®°¿øµµ »ç¶÷¡¯ ´ë ¡®¼¿ï »ç¶÷¡¯ÀÇ ´ë°á·Î °¿øµµ¹ÎÀÇ ÀÚÁ¸½ÉÀÌ °É·Á ÀÖ´Ù. ÀÚÁ¸½ÉÀ» ÁöÄÑµå¸®°í ½Í´Ù. ´ëÅë·ÉÀÌ º¸³½ »ç¶÷ÀÌ ¾Æ´Ñ µµ¹ÎÀÌ Å°¿î »ç¶÷ÀÌ ¼±ÅÃ¹ÞÀ» °ÍÀÌ´Ù. µµ¹Î ÇÑºÐ ÇÑºÐ »îÀÌ Æ¯º°ÇØÁú ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ 4³â ±¸»óÀ» ¹àÈú °èÈ¹ÀÌ´Ù. °á±¹ ¶Ò½É°ú ÀÇ¸®ÀÇ °¿øµµ »ç¶÷, ±èÁøÅÂ¸¦ ¼±ÅÃÇØÁÖ½Ç °ÍÀÌ´Ù.¡±
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¡°Àú´Â Áßµµ, ÁÂ¿ì °¡¸®Áö ¾Ê°í ¿©ÅÂ±îÁö ¡®¼øÇÑ ¸À ±èÁøÅÂ¡¯·Î 4³â°£ Áö»çÁ÷À» ¸Ã¾Æ¿Ô´Ù. ¿ì¸® µµ¹Îµéµµ ±× Á¡À» ¾Ë¾ÆÁÙ °ÍÀÌ´Ù.¡±
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¡°Áö³ 1400¿©ÀÏ ¿©Á¤Àº ½° ¾øÀÌ ´Þ·Á¿Â ½Ã°£ÀÌ¾ú´Ù. 628³â¸¸¿¡ ¡®°¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ¡¯¸¦ Ãâ¹ü½ÃÄÑ °¨ÀÚ ÆÈ´ø °¿øµµ¿¡¼ ¡®¹Ì·¡»ê¾÷ ±Û·Î¹ú µµ½Ã¡¯·ÎÀÇ ´ëÀüÈ¯ ±âÆ²À» ¸¶·ÃÇß´Ù. ¹ÝµµÃ¼¡¤¹ÙÀÌ¿À¡¤¹Ì·¡Â÷¡¤¼ö¼Ò µî Ã·´Ü ¹Ì·¡ »ê¾÷ 120°³ »ç¾÷À» ±ò¾Æ³õ¾Ò´Ù. 12ÀÏ¿¡ ÇÑ °Ç²Ã·Î »ç¾÷À» ¸¸µé¾î³½ ¼ÀÀÌ´Ù.¡±
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¡°»è¹ß±îÁö ÇØ°¡¸ç ¼¼ Â÷·Ê °³Á¤ÇØ ¸¸µç °¿øÆ¯º°¹ý Á¶¹® ¼ö´Â 84°³´Ù. ±×·±µ¥ ÀÌ¹ø¿¡ Åë°úµÈ Àü³²±¤ÁÖÆ¯º°¹ýÀº Á¶¹® ¼ö°¡ 408°³¿¡ ´ÞÇÑ´Ù. ¹ÎÁÖ´çÀÌ °¿øµµ¸¦ ¾ó¸¶³ª È¦´ëÇÏ°í ÀÖ´ÂÁö ±Ø¸íÇÏ°Ô µå·¯³ª´Â °ÍÀÌ´Ù. Á¶¹® ÇÏ³ªÇÏ³ª Æ¯·Ê»çÇ×ÀÌ±â¿¡ 4Â÷ °³Á¤¿£ ´õ Àû±ØÀûÀ¸·Î ³ª¼³ °èÈ¹ÀÌ´Ù. Æ¯È÷ Á¤ºÎ ¹Ý´ë·Î ¹ý °³Á¤ °úÁ¤¿¡¼ ºüÁø Á¶Ç×µéÀ» ´Ù½Ã ÃßÁøÇÒ »ý°¢ÀÌ´Ù. Çõ½Åµµ½Ã¡¤»ê¾÷´ÜÁö °³¹ß Áö¿ø È®´ë, ±¹Á¦ÇÐ±³ ¼³¸³ µîÀ» ÅëÇØ ¡®¹Ì·¡»ê¾÷ ±Û·Î¹úµµ½Ã¡¯¸¦ ¿Ï¼ºÇØ ³ª°¥ °ÍÀÌ´Ù.
¾î¶² ÈÄº¸(¿ì ÈÄº¸)´Â ÀÌ¹Ì ÃæºÐÇÏ´Ù°í ¾ê±âÇÏ´Âµ¥, °¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ Ãâ¹üÀÇ ÀÇ¹Ì¿Í Áö¹æÀÚÄ¡¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ°¡ ºÎÁ·ÇÑ °ÍÀÌ´Ù.¡±
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¡°°¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ´Â ÇöÀç ´ëÀüÈ¯ÀÇ ½Ã±â´Ù. ¼³°èµµ¸¦ ±×¸° »ç¶÷ÀÌ ÁØ°ø±îÁö ÇØ¾ß ¿Ï°á¼ºÀÌ ³ô¾ÆÁø´Ù. ÀÌ·± Áß¿äÇÑ ½Ã±â¿¡ ¼±ÀåÀÌ ¹Ù²î¸é ¾î·Æ°Ô ¸¸µé¾î¿Â »ç¾÷µéÀÌ Âù¹ä½Å¼¼°¡ µÉ ¼ö ÀÖ´Ù. ¹ÝµµÃ¼´Â 4³â Àü ¡°Á¤½ÅÀÌ ÀÖ´À³Ä¡±´Â ºñÆÇ±îÁö µé¾î°¡¸ç ÃßÁøÇß´ø »ç¾÷ÀÌ´Ù. ¸Ç¶¥¿¡ ÇìµùÇÏ¸ç ½ÃÀÛÇÑ ¹ÝµµÃ¼ »ç¾÷ÀÌ ÀÌÁ¦ ¹ÝµµÃ¼±³À°¿ø, ¹ÝµµÃ¼ ¼Ò¸ðÇ° ½ÇÁõ¼¾ÅÍ µî 12°³ »ç¾÷ ¼³¸³ ¼º°ú·Î ÀÌ¾îÁ³´Ù.
»ê¾÷°è¿¡¼± ¡°¿ëÀÎ¡¤ÆòÅÃÀÌ ¹ÝµµÃ¼ ³²¹æÇÑ°è¼±¡±ÀÌ¶ó´Â ¸»ÀÌ ÀÖ´Âµ¥, ¿ëÀÎ¿¡¼ °¿øµµ ¿øÁÖ±îÁö ´Ü 30§° °Å¸®´Ù. ¿ì¸®µµ ÇØ³¾ ¼ö ÀÖ´Ù. ´ÙÀ½Àº °¿øµµ´Ù.¡±
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GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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