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Èñ±ÍÇÑ ºñ¹Ù¸®¹ì, ÇÑ¶ó»ê ¸î ¹ÌÅÍ±îÁö ¼­½ÄÇÏ³ª

ÀÔ·Â:2026-05-07 12:30
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ºñ¹Ù¸®¹ìÀº ±¹³»¿¡¼­´Â ÇÑ¶ó»ê Áß»ê°£(ÇØ¹ß 200~600m) Áö¿ª¿¡¼­¸¸ ¼­½ÄÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù. ±¹¸³»ýÅÂ¿ø Á¦°ø

Á¦ÁÖµµ ¼¼°èÀ¯»êº»ºÎ¿Í ±¹¸³»ýÅÂ¿ø ¿¬±¸ÁøÀÌ ¿À´Â 11ÀÏºÎÅÍ 15ÀÏ±îÁö ´å»õ°£ ÇÑ¶ó»ê°ú ¿À¸§ ÀÏ´ë¿¡¼­ ¸êÁ¾À§±âÁ¾ »ýÅÂÁ¶»ç¸¦ ÁøÇàÇÑ´Ù.

ÀÌ¹ø Á¶»ç´Â 2024³â µÎ ±â°üÀÌ ¡®Á¦ÁÖ »ý¹°´Ù¾ç¼º º¸Á¸ Çù¾à¡¯À» ¸ÎÀº µÚ Ã³À½ ½Ç½ÃÇÏ´Â ÇöÀå °øµ¿¿¬±¸´Ù. ¿¬±¸ÀÚ 42¸íÀÌ Âü¿©ÇØ ¸êÁ¾À§±âÁ¾°ú ÁÖ¿ä »ý¹°Á¾ÀÇ ¼­½Ä È¯°æ°ú ºÐÆ÷¸¦ Á¤¹Ð ±â·ÏÇÏ°í, Àå±â ¸ð´ÏÅÍ¸µ ±â¹ÝÀ» ¸¶·ÃÇÑ´Ù.

ÇÑ¶ó»ê ¾î¸®¸ñ¿¡¼­´Â ºñ¹Ù¸®¹ì°ú °Ëµ¶¼ö¸®¸¦ ÁýÁß Á¶»çÇÑ´Ù. µÎ Á¾ ¸ðµÎ È¯°æºÎ°¡ ¸êÁ¾À§±â ¾ß»ý»ý¹° 1±ÞÀ¸·Î ÁöÁ¤ÇÑ °³Ã¼´Ù.


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¿µ½Ç ÀÏ´ë¿¡´Â ¹«ÀÎÀ½¼º±â·ÏÀåÄ¡¸¦ ¼³Ä¡ÇØ ³ìÀ½µÈ »õ¼Ò¸®¸¦ Åä´ë·Î Á¶·ù ÇöÈ²À» ÆÄ¾ÇÇÏ´Â Á¶»ç°¡ Àå±âÀûÀ¸·Î ÁøÇàµÈ´Ù. ÇÑ¶ó»ê ÀÏ´ë¿¡¼­ ¿¬Áß Á¶·ù Å½»ç°¡ ÀÌ·ïÁö´Â °ÍÀº ÀÌ¹øÀÌ Ã³À½ÀÌ´Ù.


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±èÇüÀº Á¦ÁÖµµ ¼¼°èÀ¯»êº»ºÎÀåÀº ¡°ÀÌ¹ø °øµ¿ ¿¬±¸ °á°ú¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¸êÁ¾À§±âÁ¾ÀÇ À§Ä¡ ±â¹Ý Á¤·® ÀÚ·á¸¦ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÃàÀûÇØ »ý¹°´Ù¾ç¼º º¸Àü Á¤Ã¥À» µÞ¹ÞÄ§ÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

Á¦ÁÖ=¹®Á¤ÀÓ ±âÀÚ moon1125@kmib.co.kr

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