±è°ü¿µ ¹«¼Ò¼Ó Ãâ¸¶ ¼±¾ð¡¦ÀüºÏÁö»ç ¼±°Å ¡®»ç¹ý ¸®½ºÅ©¡¯ °Ýµ¹

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ÀüºÏ°æÂûÃ»Àº ÇöÀç °øÁ÷¼±°Å¹ý °ü·Ã »ç°Ç 81°ÇÀ» Á¢¼öÇØ ÀÌ °¡¿îµ¥ 15°ÇÀ» Á¾°áÇÏ°í 66°ÇÀ» ¼ö»ç ÁßÀÌ´Ù. Áö¿ª Á¤Ä¡±ÇÀº ÈÄº¸ µî·ÏÀÌ ½ÃÀÛµÇ´Â ¿À´Â 14~15ÀÏ Àü±îÁö µÎ ÈÄº¸ ¼ö»ç °á°úÀÇ À±°ûÀÌ µå·¯³¯Áö ÃË°¢À» °ïµÎ¼¼¿ì°í ÀÖ´Ù.
ÀüÁÖ=ÃÖÃ¢È¯ ±âÀÚ gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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