°ËÂû ¡®80´ë ¾Æ³» »ìÇØ¡¯ 70´ë ³²¼º¿¡ Â¡¿ª 15³â ±¸Çü
°ËÂûÀÌ ÀÚÅÃ¿¡¼ 80´ë ¾Æ³»¸¦ »ìÇØÇÑ ÇøÀÇ·Î ±¸¼Ó±â¼Ò µÈ 70´ë ³²¼º¿¡°Ô Â¡¿ª 15³âÀ» ¼±°íÇØ´Þ¶ó°í ÀçÆÇºÎ¿¡ ¿äÃ»Çß´Ù.
°ËÂûÀº 7ÀÏ ÀÇÁ¤ºÎÁö¹ý Çü»ç11ºÎ(ºÎÀåÆÇ»ç ¾çÃ¶ÇÑ) ½É¸®·Î ¿¸° °á½É°øÆÇ¿¡¼ »ìÀÎ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â A¾¾¿¡°Ô Â¡¿ª 15³â°ú º¸È£°üÂû ¸í·É 5³âÀ» ±¸ÇüÇß´Ù.
°ËÂûÀº ¡°ÇÇ°íÀÎÀÌ ÇÇÇØÀÚ¸¦ ¼öÂ÷·Ê ÆøÇàÇÏ°í ¸ñÀ» Á¹¶ó »ç¸Á¿¡ ÀÌ¸£°Ô ÇÑ ¼ö¹ý°ú °æÀ§°¡ ÀÜÈ¤ÇÏ´Ù¡±¸ç ¡°¹üÇà ÈÄ Á¤È²°ú Æø·Â¼º µîÀ» °í·ÁÇÒ ¶§ Àç¹ü À§Çè¼ºÀÌ ¸Å¿ì ³ô´Ù¡±°í ±¸Çü ÀÌÀ¯¸¦ ¹àÇû´Ù.
A¾¾ Ãø º¯È£ÀÎÀº ÃÖÈÄº¯·Ð¿¡¼ °ø¼Ò»ç½ÇÀ» ÀÎÁ¤ÇÏ¸é¼µµ ¼±Ã³¸¦ È£¼ÒÇß´Ù. º¯È£ÀÎÀº ¡°ÇÇ°íÀÎÀÌ °í·ÉÀÇ ÃÊ¹üÀÎ Á¡°ú ½É°¢ÇÑ ÀÎÁö±â´É ÀúÇÏ, ÇÇÇØ¸Á»ó µî Á¤½ÅÀû ºÒ¾È »óÅÂ¿¡¼ ¹ú¾îÁø ºñ±ØÀûÀÎ Ãø¸éÀÌ ÀÖ´Ù¡±°í ÁÖÀåÇß´Ù.
½ÇÁ¦·Î A¾¾´Â ÀçÆÇ °úÁ¤°ú ÃÖÈÄÁø¼ú ±âÈ¸¿¡¼ Áú¹®À» Á¦´ë·Î ¾Ë¾ÆµèÁö ¸øÇÏ°í È¾¼³¼ö¼³ÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸ÀÌ±âµµ Çß´Ù.
±×·¯³ª ÇÇÇØÀÚ À¯Á· ÃøÀº ÇÇ°íÀÎÀÇ ÀÌ·¯ÇÑ ¸ð½ÀÀÌ °¨ÇüÀ» ³ë¸° ¿¬±â¶ó¸ç °ÇÏ°Ô ¹Ý¹ßÇß´Ù.
ÇÇÇØÀÚÀÇ µ¿»ýÀº ¹ýÁ¤¿¡¼ ¡°¿À·£ ±â°£ °¡Á¤Æø·Â¿¡ ½Ã´Þ¸®¸é¼µµ Ã³¹úÀ» ¿øÄ¡ ¾Ê¾Ò´ø ÇÇÇØÀÚ¸¦ µ·À» ÁÖÁö ¾Ê´Â´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î ÀÜÈ¤ÇÏ°Ô »ìÇØÇß´Ù¡±¸ç ¡°ÇÇ°íÀÎÀº ¾ÆÇÂ Ã´ ¿¬±â¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Â ¾Ç¸¶¡±¶ó¸ç ¾ö¹úÀ» ÃË±¸Çß´Ù.
A¾¾´Â Áö³ 2¿ù ÀÚÅÃ¿¡¼ ¾Æ³»¸¦ »ìÇØÇÑ µÚ Æò¼Ò ´Ù´Ï´ø °¡°Ô¿¡¼ È¾¼³¼ö¼³ÇÏ´Ù°¡ ÀÌ¸¦ ¼ö»óÈ÷ ¿©±ä °¡°Ô ÁÖÀÎÀÇ ½Å°í·Î ´ú¹Ì¸¦ ÀâÇû´Ù. ÀÌ¹ø »ç°Ç¿¡ ´ëÇÑ 1½É ¼±°í°øÆÇÀº ¿À´Â 28ÀÏ ¿¸± ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÇÁ¤ºÎ=¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç