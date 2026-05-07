우승 상금 10억5천만 원 주인은 누구…2026 골프존 차이나오픈 국내 예선 1만6000명 참여

오는 12월 중국 시티골프 경기장에서 결선 개최





골프존은 지난 3월 10일부터 오는 31일까지 글로벌 스크린골프대회 ‘2026 골프존 차이나오픈’ 국내 예선을 진행중이다. 골프존

한편, 골프존은 합자법인 골프존차이나와 함께 시티골프 중국 1호 톈진점과 중국 2호 연길점을 바탕으로 실내 골프의 저변을 확대하고 전 세계 골퍼들이 함께할 수 있는 글로벌 스크린골프투어 환경을 마련하는 등 다방면의 지원을 이어나갈 계획이다.