우승 상금 10억5천만 원 주인은 누구…2026 골프존 차이나오픈 국내 예선 1만6000명 참여
오는 12월 중국 시티골프 경기장에서 결선 개최
㈜골프존(대표이사 박강수)이 오는 5월 31일까지 진행하는 글로벌 스크린골프대회 '2026 골프존 차이나오픈' 국내 예선에 1.6만 명 이상의 골퍼들이 참여해 라운드 수 3만 회를 돌파하는 등 성황리 진행 중이라고 7일 밝혔다.
‘2026 골프존 차이나 오픈(GOLFZON CHINA OPEN)’은 프로부터 아마추어까지 전 세계 골퍼들이 참여 가능한 글로벌 스크린골프투어로, 대회 총상금은 전년 대비 두 배 확대한 2000만 위안(약 42.5억 원), 우승상금 500만 위안(약 10.5억 원)으로 진행된다.
한국과 중국, 아시아(한국·중국 제외), 미주, 유럽 권역까지 전 세계 골퍼들이 참여하며 각 권역 별 온·오프라인 예선과 본선을 거쳐 오는 12월 중국 시티골프 경기장에서 결선을 개최한다.
한국 예선은 지난 3월 10일부터 비전 플러스, 투비전, 투비전NX가 설치된 전국 골프존 매장에서 일반부와 프로부(KPGA, KLPGA, USGTF 자격 보유자 및 GTOUR 소속 프로)로 나눠 온라인 진행 중이다.
오는 5월 31일까지 치러지는 국내 예선 진행 코스는 중국 미션힐스-블랙스톤, 미션힐스-월드컵으로 각 부문별 2개 코스의 베스트 스코어를 합산해 상위자를 선별한다.
현재 국내 예선 참가자 수는 1만6000명, 플레이 라운드 수 3만 회를 돌파하는 등 많은 골퍼들이 참여해 치열한 예선전을 치르고 있다. 이번 예선을 통해 총 300명에게 본선 진출 자격이 지급되며, 본선은 오는 7월과 8월 두 가지 일정으로 나눠 중국 골프존 시티골프 연길점에서 오프라인으로 진행 예정이다.
본선도 일반부, 프로부로 나눠 2라운드 스트로크 플레이 방식으로 치러지며 최종 결선 진출자 20명(일반부 5명, 프로부 15명)을 선발한다.
특히 오는 7월 예정인 한국 본선에는 KPGA, KLPGA 1부 투어 유명 프로들이 추천 자격으로 다수 출전해 글로벌 스크린골프투어의 경쟁력을 높이고 많은 골퍼 및 골프 팬들에게 투어의 매력을 전할 계획이다.
참가 선수로는 스크린과 필드 모두 우승 경력의 골프 이도류 김홍택, 26시즌 KLPGA 개막 대회 리쥬란 챔피언십에서 우승한 임진영, 최연소 국가대표 출신 조아연 등이다.
'2026 골프존 차이나 오픈'은 오는 8월까지 한국, 중국 등 권역별 본선까지 진행 후 12월 17일부터 20일까지 나흘간 중국 골프존 시티골프에서 최종 우승자를 가려낸다.
또한 글로벌 골프 팬들에게 골프존 시뮬레이터 기술력과 도심형 골프장 시티골프에서 펼쳐지는 스크린골프투어의 매력을 알리기 위해 다양한 채널을 통해 전 세계 동시 생중계도 진행 예정이다.
한편, 골프존은 합자법인 골프존차이나와 함께 시티골프 중국 1호 톈진점과 중국 2호 연길점을 바탕으로 실내 골프의 저변을 확대하고 전 세계 골퍼들이 함께할 수 있는 글로벌 스크린골프투어 환경을 마련하는 등 다방면의 지원을 이어나갈 계획이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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