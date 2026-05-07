김포도시공사, 체육시설 안전·혁신 성과…시민 체감 확대
경기 김포도시공사가 체육시설 안전 강화와 운영 혁신을 통해 시민들이 체감할 수 있는 성과를 내고 있다.
김포도시공사는 체육시설 전반에 걸쳐 안전경영체계 구축과 서비스 개선을 추진한 결과 시설 노후화 해소와 이용 편의 증진 등에서 가시적인 변화를 이끌어내며 생활체육 활성화 기반을 강화하고 있다고 7일 밝혔다.
대표적으로 김포한강스포츠센터는 노후화로 인한 안전 우려를 해소하기 위해 수영장 수조를 전면 철거하고 멤브레인 건식 공법을 적용해 구조적 안정성과 내구성을 크게 높였다. 단순 보수를 넘어 근본적인 시설 개선이 이뤄졌다는 평가다.
이와 함께 해당 시설은 체육시설 안전경영 인증(KSPO 45001)을 2년 연속 획득하며 안정적인 안전관리 체계를 입증했으며, 향후 인증 갱신을 위한 준비도 진행 중이다. 양곡문화체육센터 역시 신규 인증 취득을 목표로 단계적인 안전관리 체계 구축에 나서고 있다.
프로그램 혁신도 병행되고 있다. 양곡문화체육센터에서는 아쿠아로빅, 기구필라테스, 임산부 요가 등 다양한 프로그램을 운영해 기존 공공체육시설에서 보기 어려웠던 종목을 도입하고, 시민들의 다양한 건강관리 수요를 반영하고 있다.
운영 측면에서도 변화가 이어졌다. 공사는 2024년 2월부터 모든 수영장 시설을 일요일까지 확대 운영해 이용 편의를 높이고 공공서비스 범위를 넓혔다.
체육 인프라 확충으로 솔터체육공원에 조성된 파크골프장은 평지형과 산악형을 포함한 18홀 규모로, 최근 증가하는 생활체육 수요에 대응해 정식 개장을 앞두고 있다. 해당 시설은 김포시 체육 인프라 다각화와 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다.
이형록 김포도시공사 사장은 “체육시설 혁신 정책이 시민 체감 성과로 이어지고 있다”며 “앞으로도 안전하고 수준 높은 체육서비스 제공을 통해 지역 생활체육 활성화에 기여하겠다”고 밝혔다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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